Parmi les réalisateurs mexicains les plus connus dans le monde pour leur projection internationale grâce au travail qu’ils ont développé à Hollywood, il y a sans aucun doute le tapatío Guillermo del Toro. Il n’est pas forcément l’un des meilleurs car peut-être ses compatriotes Alejandro González Iñárritu (21 grammes) et Alfonso Cuarón (Gravity) le surpassent en talent ou en réalisations, mais il semble incontestable qu’il se démarque comme l’un des plus aimés du public et de l’industrie. Et les raisons ne peuvent être autres que les films qu’il nous a donnés, dont vous avez ici les classements correspondants.

L’avis du critique spécialisé

Les nombres indiqués dans le Tomates pourries pour les premiers, voici les films de Guillermo del Toro, en les classant du meilleur au pire:

1. La forme de l’eau (2019): note moyenne de 8,37 sur 10 sur 447 avis.

2. Labyrinthe de Pan (2006): moyenne de 7,7 sur 242 avis.

3. L’épine dorsale du diable (2001): moyenne de 7,56 sur 119 avis.

4. Chronos (1993): moyenne de 7,29 dans 54 avis.

5. Hellboy 2: l’armée d’or (2008): moyenne de 7,21 sur 249 avis.

6. Hellboy (2004): moyenne de 6,76 sur 203 avis.

7. Pacific Rim (2013): moyenne de 6,63 sur 293 avis.

8. Le sommet écarlate (2015): moyenne de 6,59 sur 275 avis.

9. Mimique (1997): moyenne de 6,4 dans 42 avis.

10. Lame 2 (2002): moyenne de 6,04 sur 151 avis.

L’opinion des cinéphiles

Nous retournons à Tomates pourries, mais cette fois pour le premier classement des films de Guillermo del Toro selon les votes de ses utilisateurs:

1. Labyrinthe de Pan: note moyenne de 4,35 sur 5 avec 636 622 voix.

2. L’épine dorsale du diable: moitié de 4,07 avec 35 111 voix.

3. Pacific Rim: moitié de 3,9 avec 194 003 voix.

4. Lame 2: moitié de 3,65 avec 450 790 voix.

5. Hellboy 2: l’armée d’or: moitié de 3,65 avec 822 379 voix.

6. La forme de l’eau: moitié de 3,68 avec 25 772 voix.

7. Chronos: moitié de 3,59 avec 12 996 voix.

8. Hellboy: moitié de 3,53 avec 458 985 voix.

9. Le sommet écarlate: moitié de 3,34 avec 35,416 votes.

10. Mimique: moitié de 2,97 avec 46 023 voix.

D’autre part, ce sont les données que vous nous fournissez également IMDb sur l’opinion publique:

1. Labyrinthe de Pan: note moyenne de 8,2 sur 10 avec 610305 voix.

2. L’épine dorsale du diable: moitié de 7.4 avec 60 998 voix.

3. La forme de l’eau: moitié de 7,3 avec 360 998 voix.

4. Hellboy 2: l’armée d’or: moitié de 7 avec 253 443 voix.

5. Pacific Rim: moitié de 6,9 avec 461 400 voix.

6. Hellboy: moitié de 6,8 avec 303 725 voix.

7. Lame 2: moitié de 6,7 avec 197 573 voix.

8. Chronos: moitié de 6,7 avec 26 655 voix.

9. Le sommet écarlate: moitié de 6,5 à 127 791 voix.

10. Mimique: moitié de 6 avec 45 578 voix.

Et, pour finir, nous avons ici les informations qu’il nous offre Filmaffinity:

1. Labyrinthe de Pan: note moyenne de 7,2 sur 10 avec 116253 voix.

2. La forme de l’eau: moitié de 6,5 avec 41109 voix.

3. L’épine dorsale du diable: moitié de 6.2 avec 21 466 voix.

4. Chronos: moitié de 6.2 avec 8 261 voix.

5. Hellboy: moitié de 6 avec 58 548 voix.

6. Pacific Rim: moitié de 6 avec 41.185 voix.

7. Hellboy 2: l’armée d’or: moitié de 6 avec 40164 voix.

8. Le sommet écarlate: moitié de 5,8 à 19.164 votes.

9. Lame 2: moitié de 5.5 avec 35 669 voix.

10. Mimique: moitié de 5.2 avec 10 878 voix.

Conclusions

Tandis que Les critiques professionnels considèrent La forme de l’eau comme le meilleur film réalisé par Guillermo del Toro, il y a unanimité entre les spectateurs en quoi Le labyrinthe de Pan c’est mieux. Et ceux qui votent sur les tomates pourries et ceux qui votent sur IMDb pensent que The Devil’s Backbone le surpasse également. Autrement dit, les deux de la production espagnole dans sa filmographie jusqu’à aujourd’hui. Et, dans un cas curieux de réflexion symétrique qui ne montre que la disparité des opinions, si Les analystes considèrent Blade 2 comme le pire film du cinéaste mexicain, le public pointe vers Mimic En tant que tel.

