Lorsqu’on traite de la filmographie du cinéaste new-yorkais Martin Scorsese, les œuvres auxquelles il se réfère habituellement sont celles dans lesquelles il a été placé derrière les caméras pour se concentrer sur un casting choisi, dans lequel Robert de Niro et Leonardo DiCaprio, ses plus grands acteurs fétichistes. Cette classe de films représente vingt-cinq de ceux signés par lui, mais si le long métrage de fiction était Qui frappe à ma porte? (1967), son premier documentaire au-delà des courts métrages a été réalisé en 1970, et il n’a jamais négligé le genre à ce jour.

L’avis du critique spécialisé

Les nombres indiqués dans le Tomates pourries Pour les critiques, voici les documentaires de Martin Scorsese, en les classant du meilleur au pire:

1. La dernière valse (1978): note moyenne de 8,53 sur 10 dans 50 avis.

2. Un voyage personnel avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain (1995): moyenne de 8,46 dans 13 avis.

3. Rolling Thunder Revue: Une histoire de Bob Dylan par Martin Scorsese (2019): moyenne de 8.3 sur 88 avis.

4. Mon voyage en Italie (1999): moyenne de 8,29 dans 20 avis.

5. No Direction Home: Bob Dylan (2005): moyenne de 8,2 dans 17 avis.

6. Prise de parole en public (2010): moyenne de 7,9 dans 10 avis.

7. George Harrison: Vivre dans le monde matériel (2011): moyenne de 7,5 sur 37 avis.

8. Briller une lumière (2008): moyenne de 7,3 sur 127 avis.

9. 50 ans de rébellion (2014): moyenne de 6,8 dans 9 avis.

10. American Boy: un profil de: Steven Prince (1978): moyenne de 6,43 dans 8 avis.

Il n’y a pas de données pour Street Scenes (1970), Italoamericano (1974), Eric Clapton: Nothing But the Blues (1995), Feel Like Going Home (2003), Lady by the Sea: The Statue of Liberty (2004) ou A Letter to Elia (2010).

«La dernière valse» | Artistes unis

L’opinion des cinéphiles

Nous retournons à Tomates pourries, mais cette fois pour le premier classement des documentaires de Martin Scorsese selon les votes de ses utilisateurs:

1. Un voyage personnel avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain: note moyenne de 4,7 sur 5 avec 2127 votes.

2. La dernière valse: moitié de 4,48 avec 13 886 voix.

3. No Direction Home: Bob Dylan: moitié de 4,44 avec 9 596 voix.

4. Rolling Thunder Revue: Une histoire de Bob Dylan par Martin Scorsese: moitié de 4.3 avec 768 538 voix.

5. George Harrison: Vivre dans le monde matériel: moitié de 4,25 avec 1716 voix.

6. Mon voyage en Italie: moitié de 4.16 avec 3026 voix.

7. Prise de parole en public: moitié de 3,9 avec 1060 voix.

8. Briller une lumière: moitié de 3,79 avec 37 316 voix.

9. American Boy: un profil de: Steven Prince: moitié de 3,72 avec 538 voix.

10. 50 ans de rébellion: moitié de 3,53 avec 74 voix.

Il n’y a pas de données pour Street Scenes, Italoamericano, Eric Clapton: Nothing But the Blues, Feel Like Going Home, Lady by the Sea: The Statue of Liberty ou A Letter to Elia.

D’autre part, ce sont les données que vous nous fournissez également IMDb sur l’opinion publique:

1. Eric Clapton: rien que le blues: note moyenne de 8,6 sur 10 avec 79 voix.

2. Un voyage personnel avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain: moitié de 8,5 avec 4 637 voix.

3. No Direction Home: Bob Dylan: moitié de 8,5 avec 11 105 voix.

4. La dernière valse: moitié de 8,2 avec 16 064 voix.

5. George Harrison: Vivre dans le monde matériel: moitié de 8,2 avec 10 496 voix.

6. Mon voyage en Italie: moitié de 8,2 avec 3012 voix.

7. Rolling Thunder Revue: Une histoire de Bob Dylan par Martin Scorsese: moitié de 7,6 avec 5 134 voix.

8. Prise de parole en public: moitié de 7,6 avec 1580 voix.

9. Italo-américain: moitié de 7,5 avec 2216 voix.

10. Une lettre à Elia: moitié de 7,5 avec 877 voix.

11. Envie de rentrer à la maison: moitié de 7.4 avec 372 voix.

12. American Boy: un profil de: Steven Prince: moitié de 7,3 avec 1137 voix.

13. Briller une lumière: moitié de 7,2 avec 11 046 voix.

14. 50 ans de rébellion: moitié de 6,5 avec 605 voix.

15. Scènes de rue: moitié de 6,4 avec 238 voix.

16. Dame au bord de la mer: la Statue de la Liberté: moitié de 6 avec 82 voix.

«Eric Clapton: rien que le blues» | Scorsese

Et, pour finir, nous avons ici les informations qu’il nous offre Filmaffinity:

1. La dernière valse: note moyenne de 7,9 sur 10 avec 4 268 voix.

2. No Direction Home: Bob Dylan: moitié de 7,8 avec 4 937 voix.

3. Un voyage personnel avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain: moitié de 7,7 avec 1249 voix.

4. Mon voyage en Italie: moitié de 7,6 avec 737 voix.

5. George Harrison: Vivre dans le monde matériel: moitié de 7,5 avec 2192 voix.

6. Rolling Thunder Revue: Une histoire de Bob Dylan par Martin Scorsese: moitié de 7.4 avec 887 voix.

7. Envie de rentrer à la maison: moitié de 7.4 avec 692 voix.

8. Une lettre à Elia: moitié de 7.4 avec 465 voix.

9. Prise de parole en public: moitié de 7,1 avec 212 voix.

10. American Boy: un profil de: Steven Prince: moitié de 6,7 avec 115 voix.

11. Faites briller une lumière: moitié de 6,6 avec 2885 voix.

12. Italo-américain: moitié de 6,6 avec 226 voix.

13. 50 ans de rébellion: moitié de 6.3 avec 87 voix.

Il n’y a pas de données pour Street Scenes, Eric Clapton: Nothing But the Blues, ou Lady by the Sea: The Statue of Liberty.

Conclusions

Tellement de pour la critique professionnelle quant aux électeurs de Filmaffinity, Le meilleur documentaire de Martin Scorsese est The Last Waltz; Les utilisateurs de Rotten Tomatoes pensent qu’il s’agit d’un voyage personnel avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain, et Eric Clapton et IMDb: Nothing But the Blues. Et tandis que les critiques considérez American Boy: A Profile of: Steven Prince comme le pire du cinéaste new-yorkais, les cinéphiles de Rotten Tomatoes et Filmaffinity coïncident pour pointer cet honneur douteux 50 ans de rébellion, et ceux d’IMDb, qui a le seul classement complet, pointent vers Lady by the Sea: La Statue de la Liberté.

«50 ans de rébellion» | HBO

