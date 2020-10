Le californien Tim Burton est l’un de ces réalisateurs très appréciés du publicGrâce au style incomparable de ses films dans la conception et la production d’art puisque, bien sûr, il nous en a offert une poignée qui méritent d’être rappelés, mais avec la déception qu’il est en route depuis deux décennies sans nous en donner un mémorable. Il n’est pas le seul, bien sûr; son collègue Robert Zemeckis est dans une situation plus précaire, car cela fait longtemps qu’il n’a pas sorti quelque chose d’exceptionnel et son dernier film, Les sorcières (de Roald Dahl (2020), est le pire de sa carrière. Mais voyons le classement des films de Tim Burton.

Voici le classement des films de Tim Burton selon les informations consultées dans le domaine de Tomates pourries pour les critiques:

1. Ed Wood (1994): note moyenne de 7,94 sur 10 dans 65 avis.

2. La grande aventure de Pee-Wee (1985): moyenne de 7,85 sur 46 avis.

3. Sweeney Todd: le barbier démon de Fleet Street (2007): moyenne de 7,71 sur 229 avis.

4. Eduardo Scissorhands (1990): moyenne de 7,69 dans 60 avis.

5. Frankenweenie (2012): moyenne de 7,54 sur 221 avis.

6. Épouse cadavre (2005): moyenne de 7,24 dans 196 avis.

7. Beetlejuice (1988): moyenne de 7,21 dans 59 avis.

8. Charlie et la chocolaterie (2005): moyenne de 7,21 sur 231 avis.

9. Gros poisson (2003): moyenne de 7.13 sur 219 avis.

10. Le retour de Batman (1992): moyenne de 6,68 dans 84 avis.

11. Grands yeux (2014): moyenne de 6,7 dans 190 avis.

12. Batman (1989): moyenne de 6,6 sur 77 avis.

13. Sleepy Hollow (1999): moyenne de 6,4 sur 122 avis.

14. Attaques de Mars! (1996): moyenne de 5,98 sur 83 avis.

15. Maison pour enfants particuliers de Miss Peregrine (2016): moyenne de 5,95 sur 248 avis.

16. Alice au pays des merveilles (2010): moyenne de 5,77 sur 276 avis.

17. Dumbo (2019): moyenne de 5,54 dans 363 avis.

18. Planète des singes (2001): moyenne de 5,51 dans 159 avis.

19. Ombres sombres (2012): moyenne de 5,34 sur 255 avis.

L’opinion des cinéphiles

Utilisateurs anonymes qui votent pour Tomates pourries ils nous laissent ce résultat:

1. Eduardo Scissorhands: note moyenne de 4,28 sur 5 avec 1032911 votes.

2. Gros poisson: moitié de 4.2 avec 498 361 voix.

3. Ed Wood: moitié de 4.13 avec 107229 voix.

4. Batman: moitié de 4,01 avec 911143 voix.

5. Sweeney Todd: le barbier diabolique de Fleet Street: signifie avec 4.01 à 1.696.050 voix.

6. Beetlejuice: moitié de 3,99 avec 917 082 voix.

7. La grande aventure de Pee-Wee (1985): moyenne de 3,97 avec 113 305 voix.

8. Sleepy Hollow: moitié de 3,91 avec 607 099 voix.

9. Épouse cadavre: moitié de 3,85 avec 553 414 voix.

10. Le retour de Batman: moitié de 3,74 avec 641 230 voix.

11. Frankenweenie: moitié de 3,7 avec 67 704 voix.

12. Grands yeux: moitié de 3,59 avec 32 609 voix.

13. La maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers: signifie avec 3,49 à 38 881 voix.

14. Alice au pays des merveilles: moitié de 3,39 avec 480 238 voix.

15. Attaques de Mars!: moitié de 3,29 avec 436 482 voix.

16. Dumbo: moitié de 3.19 avec 4451 voix.

17. Ombres sombres: moitié de 3.19 avec 257 372 voix.

18. Charlie et la chocolaterie: moitié de 3.04 avec 32 495 606 voix.

19. Planète des singes: moitié de 2,63 avec 366 848 voix.

Par contre, voici les chiffres qu’il nous donne IMDb sur ce que pense le public:

1. Gros poisson: note moyenne de 8 sur 10 avec 410 786 voix.

2. Eduardo Scissorhands: note moyenne de 7,9 avec 440 586 voix.

3. Ed Wood: moitié de 7,8 avec 163 609 voix.

4. Beetlejuice: moitié de 7,5 avec 257 461 voix.

5. Batman: moitié de 7,5 avec 334 356 voix.

6. Sleepy Hollow: moitié de 7,3 avec 326801 voix.

7. Épouse cadavre: moitié de 7,3 avec 240283 voix.

8. Sweeney Todd: le barbier démon de Fleet Street: signifie avec 7,3 à 339,901 voix.

9. Le retour de Batman: moitié de 7 avec 270 778 voix.

10. Grands yeux: moitié de 7 avec 84 513 votes.

11. La grande aventure de Pee-Wee: moitié de 7 avec 48 890 votes.

12. Frankenweenie: moitié de 6,9 avec 96 684 voix.

13. La maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers: signifie avec 6,9 à 153 023 votes.

14. Charlie et la chocolaterie: moitié de 6,6 avec 420 517 voix.

15. Alice au pays des merveilles: moitié de 6,4 avec 379 074 voix.

16. Attaques de Mars!: moitié de 6,3 avec 207 749 voix.

17. Dumbo: moitié de 6,3 avec 63 791 voix.

18. Ombres sombres: moitié de 6.2 avec 244 382 voix.

19. Planète des singes: moitié de 5,7 avec 208 713 voix.

Et enfin, ce sont les informations que vous nous fournissez Filmaffinity:

1. Gros poisson: note moyenne de 7,9 sur 10 avec 127 571 voix.

2. Eduardo Scissorhands: moitié de 7,8 avec 116 473 voix.

3. Ed Wood: note moyenne de 7,5 avec 43 926 voix.

4. Épouse cadavre: moitié de 7,2 avec 96 820 voix.

5. Sleepy Hollow: moitié de 6,9 avec 83 332 votes.

6. Batman: moitié de 6,8 avec 109119 voix.

7. Sweeney Todd: le barbier diabolique de Fleet Street: signifie avec 6,8 dans 67 010 votes.

8. Beetlejuice: moitié de 6,8 avec 48 897 voix.

9. Charlie et la chocolaterie: moitié de 6,6 avec 92254 voix.

10. Frankenweenie: moitié de 6,6 avec 26178 voix.

11. Le retour de Batman: moitié de 6,3 avec 48 757 voix.

12. Grands yeux: moitié de 6.1 avec 17163 voix.

13. Alice au pays des merveilles: moitié de 6 avec 78 500 voix.

14. Maison pour enfants particuliers de Miss Peregrine: signifie avec 6 à 18 699 voix.

15. Dumbo: moitié de 5,8 avec 10769 voix.

16. Attaques de Mars!: moitié de 5,7 avec 96 008 voix.

17. Ombres sombres: moitié de 5.2 avec 35 298 voix.

18. La grande aventure de Pee-Wee: moitié de 5.2 avec 4 582 voix.

19. Planète des singes: moitié de 5.1 avec 47 593 voix.

Conclusions

Les critiques professionnels disent que le meilleur film de Tim Burton est Ed Wood, tandis que les utilisateurs de Rotten Tomatoes indiquent Edward Scissorhands et ceux d’IMDb et de Filmaffinity coïncident avec Gros poisson. Bien que ce qui soit vraiment étonnant, c’est que les critiques placent La grande aventure de Pee-Wee comme le deuxième film le plus remarquable du cinéaste. Et, alors qu’il a choisi Dark Shadows comme le pire, les électeurs des trois plateformes n’ont pas douté que La planète des singes il doit être en dernière position, même si les analystes l’ont mis avant-dernier.

