C’est toujours triste de contempler un bon cinéaste aux heures creuses, quelqu’un qui dans le passé nous a fait tant apprécier ses films et qui, depuis un certain temps déjà, ne cède pas à la balle et ne nous donne que des propositions dans lesquelles il Il distingue parfaitement son métier mais ceux qui peuvent être considérés, au mieux, médiocres. Cette situation est vécue par l’Américain Tim Burton depuis huit ans pour un travail intéressant et dix-sept pour un qui se démarque vraiment. Ou son compatriote Robert Zemeckis, avec lequel cela augmente à treize et vingt ans.

L’évaluation du critique spécialisé

Voici le classement des films de Robert Zemeckis selon les informations consultées dans le domaine de Tomates pourries pour les critiques:

1. Retour vers le futur (1985): note moyenne de 8,8 sur 10 dans 84 avis.

2. Qui a piégé Roger Rabbit? (1988): moyenne de 8.4 dans 65 avis.

3. Forrest Gump (1994): moyenne de 7,5 sur 103 avis.

4. Naufragé (2000): moyenne de 7,3 sur 156 avis.

5. Après le cœur vert (1984): moyenne de 7,3 dans 52 avis.

6. Le défi (la marche) [2015]: moitié de 7,1 sur 273 avis.

7. Le vol [2012]: moitié de 6,9 sur 236 avis.

8. Contact (1997): moyenne de 6,9 sur 67 avis.

9. Fou d’eux (je veux te tenir la main) [1978]: moitié de 6,7 dans 27 avis.

10. Retour vers le futur 3 (1990): moyenne de 6,7 dans 45 avis.

11. Freins cassés, voitures folles (1980): moyenne de 6,6 dans 30 avis.

12. Beowulf (2007): moyenne de 6,5 sur 197 avis.

13. Polar Express (Le Polar Express) [1993]: moitié de 6,4 sur 208 avis.

14. Retour vers le futur 2 (1989): moyenne de 6.2 sur 61 avis.

15. Alliés (2016): moyenne de 6.2 sur 253 avis.

16. Chant de Noël (2009): moyenne de 5,9 sur 202 avis.

17. La mort te va si bien (1992): moyenne de 5,6 dans 50 avis.

18. Ce que cache la vérité (2000): moyenne de 5.5 sur 125 avis.

19. Les sorcières (Roald Dahl) [2020]: moitié de 5.5 sur 153 avis.

20. Bienvenue à Marwen (2018): moyenne de 4,9 sur 167 avis.

L’opinion des cinéphiles sur Robert Zemeckis

Utilisateurs anonymes qui votent pour Tomates pourries ils nous laissent ce résultat:

1. Retour vers le futur: note moyenne de 4,4 sur 5 avec 1 095 064 voix.

2. Forrest Gump: moitié de 4.1 avec 1 244 237 voix.

3. Retour vers le futur 2: moitié de 4.1 avec 750,278 voix.

4. Qui a piégé Roger Rabbit?: moitié de 4 avec 442 731 voix.

5. Naufragé: moitié de 3,9 avec 743 983 voix.

6. Contact: moitié de 3,9 avec 203 768 voix.

7. Retour vers le futur 3: moitié de 3,9 avec 694 763 voix.

8. Le défi (La marche): moitié de 3,7 avec 36 054 voix.

9. Le vol: moitié de 3,7 avec 153 303 voix.

10. Fou d’eux (je veux te tenir la main): moitié de 3,7 avec 2911 voix.

11. Freins cassés, voitures folles: moitié de 3,7 avec 7.871 voix.

12. Après le cœur vert: moitié de 3,6 avec 77 608 voix.

13. Polar Express (Le Polar Express): moitié de 3,5 avec 242 359 voix.

14. La mort te va si bien: moitié de 3,5 avec 174 130 voix.

15. Alliés: signifie avec 3,5 avec 25 273 voix.

16. Chant de Noël: signifie avec 3.4 avec 776203 votes.

17. Ce que cache la vérité: moitié de 3.4 avec 278 991 voix.

18. Beowulf: moitié de 3.1 avec 54 818 voix.

19. Bienvenue à Marwen: moitié de 3.1 avec 1670 voix.

20. Les sorcières (Roald Dahl): moitié de 2.6 avec 571 voix.

Le pari d’IMDb

Par contre, voici les chiffres qu’il nous donne IMDb sur ce que le public pense du travail de Robert Zemeckis:

1. Forrest Gump: note moyenne de 8,8 sur 10 avec 1 783 126 voix.

2. Retour vers le futur: moitié de 8,5 avec 1 044 148 voix.

3. Naufragé: moitié de 7,8 avec 517 485 voix.

4. Retour vers le futur 2: moitié de 7,8 avec 475 986 voix.

5. Qui a piégé Roger Rabbit?: moitié de 7,7 avec 180 516 voix.

6. Contact: moitié de 7.4 avec 252.167 voix.

7. Retour vers le futur 3: moitié de 7.4 avec 400 916 voix.

8. Le vol: moitié de 7,3 avec 322 983 voix.

9. Le défi (la marche): moitié de 7,3 avec 118 816 voix.

10. Alliés: moitié de 7,1 avec 139 577 voix.

11. Après le cœur vert: moitié de 6,9 avec 82 061 voix.

12. Fou d’eux (je veux te tenir la main): note moyenne de 6,9 avec 4390 voix.

13. Chant de Noël: moitié de 6,8 avec 100151 voix.

14. Freins cassés, voitures folles: moitié de 6,8 avec 13489 votes.

15. Polar Express (Le Polar Express): moitié de 6,6 avec 170 926 voix.

16. Ce que cache la vérité: moitié de 6,6 avec 117.119 voix.

17. La mort te va si bien: moitié de 6,6 avec 102 555 voix.

18. Beowulf: signifie avec 6.2 à 160 776 voix.

19. Bienvenue à Marwen: moitié de 6.2 avec 18 926 voix.

20. Les sorcières (Roald Dahl): signifie avec 5,3 par 16 553 voix.

Que dit Fimaffinity à propos de Robert Zemeckis?

Et enfin, ce sont les informations que vous nous fournissez Filmaffinity à propos de Robert Zemeckis:

1. Forrest Gump: note moyenne de 8,2 sur 10 avec 197471 votes

2. Retour vers le futur: moitié de 7,5 avec 138,505 voix.

3. Naufragé: moitié de 7,2 avec 82 446 voix.

4. Retour vers le futur 2: moitié de 7,2 avec 62 940 voix.

5. Retour vers le futur 3: moitié de 6,6 avec 51 987 voix.

6. Le vol: moitié de 6,6 avec 33 746 voix.

7. Qui a piégé Roger Rabbit?: moitié de 6,5 avec 64 575 votes.

8. Contact: moitié de 6,5 avec 35 759 voix.

9. Après le cœur vert: signifie avec 6,3 avec 46 377 voix.

10. Le défi (La marche): moitié de 6,3 avec 15 527 voix.

11. Alliés: moitié de 6.2 avec 14 475 voix.

12. Chant de Noël: moitié de 6.2 avec 9 636 votes.

13. Fou d’eux (je veux te tenir la main): moitié de 6.1 avec 338 voix.

14. Ce que cache la vérité: moitié de 6 avec 32 344 voix.

15. Beowulf: moitié de 5,8 avec 23339 voix.

16. Polar Express (Le Polar Express): moitié de 5,8 avec 16 478 voix.

17. Bienvenue à Marwen: moitié de 5,8 avec 2085 voix.

18. La mort te va si bien: moitié de 5,7 avec 22 674 voix.

19. Freins cassés, voitures folles: moitié de 5,4 avec 985 voix.

20. Les sorcières (Roald Dahl): moitié de 4,8 avec 917 voix.

Conclusions

Les critiques spécialisés et les utilisateurs de Rottent Tomatoes estiment que Retour vers le futur est le meilleur film de Robert Zemeckis, tandis que les électeurs d’IMDb et de Filmaffinity soulignent Forrest Gump, bien que les deux soient respectivement juste en dessous ou très proches de l’autre dans le classement. D’un autre côté, si le critique voit Bienvenue à Marwen comme le pire cinéaste, les cinéphiles des trois plateformes s’accordent à dire que Les sorcières a cet honneur douteux. Cependant, ce dernier film fait suite au premier parmi les plus jetables pour la critique.

