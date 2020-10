Réalisateur Ridley Scott (Né en 1937) suscite à la fois l’admiration et la haine et même le mépris parmi les critiques et les téléspectateurs professionnels. Certains, après avoir mangé Alien, le huitième passager et Blade Runner, se dirigent vers les salles de projection pour voir leurs films. Les analystes ne les manquent pas non plus, mais parce qu’ils suscitent toujours un intérêt général et cela commande beaucoup au journalisme cinématographique: les médias essaient de devenir des générateurs d’opinion et de rester comme tels, mais ce que veulent les lecteurs fidèles ne peut être laissé sans surveillance. Et ce cinéaste britannique doit être servi.

L’évaluation du critique spécialisé

Voici le classement des films de Ridley Scott selon les informations consultées dans le domaine de Tomates pourries pour les critiques:

1. Alien, le huitième passager (1979): note moyenne de 9,1 sur 10 sur 125 avis.

2. Blade Runner (1982): moyenne de 8,5 sur 119 avis.

3. Thelma et Louise (1991): moyenne de 7,8 dans 70 avis.

4. Mars (2015): moyenne de 7,8 sur 374 avis.

5. Gladiateur (2000): moyenne de 7,3 dans 199 avis.

6. Les duellistes (1977): moyenne de 7,2 dans 26 avis.

7. Les imposteurs (2003): moyenne de 7 dans 187 avis.

8. Gangster américain (2007): moyenne de 7 sur 215 avis.

9. Tout l’argent du monde (2017): moyenne de 6,9 sur 252 avis.

10. Black Hawk abattu (2001): moyenne de 6,9 sur 173 avis.

11. Prométhée (2012): moyenne de 6,9 sur 305 avis.

12. Étranger: Pacte (2017): moyenne de 6,3 dans 402 avis.

13. Toile de mensonges (2008): moyenne de 5,8 sur 213 avis.

14. L’ombre du témoin (1987): moyenne de 5,8 dans 30 avis.

15. Tempête blanche (1996): moyenne de 5,7 dans 36 avis.

16. Lieutenant O’Neil (1997): moyenne de 5,7 dans 35 avis.

17. Le royaume des cieux (2005): moyenne de 5.5 dans 190 avis.

18. Robin des Bois (2010): moyenne de 5,3 sur 249 avis.

19. Pluie noire (1989): moyenne de 5,3 dans 22 avis.

20. Hannibal (2001): moyenne de 5.1 sur 171 avis.

21. Le conseiller (2013): moyenne de 4,9 sur 216 avis.

22. Exode: dieux et rois (2014): moyenne de 4,9 sur 206 avis.

23. Légende (1985): moyenne de 4,87 dans 40 avis.

24. Une bonne année (2006): moyenne de 4,8 dans 134 avis.

25. 1492: La conquête du paradis (1992): moyenne de 4.2 dans 22 avis.

Renard

L’opinion des cinéphiles

Utilisateurs anonymes qui votent pour Tomates pourries ils nous laissent ce résultat:

1. Alien, le huitième passager (1979): note moyenne de 4,4 sur 5 avec 459 836 voix.

2. Blade Runner (1982): moyenne de 4.3 avec 337808 voix.

3. Mars (2015): moyenne de 4.2 avec 131 643 voix.

4. Black Hawk abattu (2001): moyenne de 4.1 avec 473 086 voix.

5. Gangster américain (2007): moyenne de 4.1 avec 963 155 voix.

6. Les duellistes (1977): moyenne de 3,9 avec 6 217 voix.

7. Thelma et Louise (1991): moyenne de 3,9 avec 170.181 voix.

8. Légende (1985): moyenne de 3,8 avec 101566 voix.

9. Les imposteurs (2003): moyenne de 3,8 avec 229 657 voix.

10. Gladiateur (2000): moyenne de 3,7 avec 34.128.168 voix.

11. Le royaume des cieux (2005): moyenne de 3,7 avec 365 469 votes.

12. Tempête blanche (1996): moyenne de 3,6 avec 18 564 voix.

13. Prométhée (2012): moyenne de 3,6 avec 263209 voix.

14. Une bonne année (2006): moyenne de 3,5 avec 89487 voix.

15. Hannibal (2001): moyenne de 3,5 avec 403.131 voix.

16. Robin des Bois (2010): moyenne de 3.4 avec 265 047 voix.

17. Tout l’argent du monde (2017): moyenne de 3.4 avec 6 592 voix.

18. Toile de mensonges (2008): moyenne de 3.4 avec 130 008 voix.

19. Pluie noire (1989): moyenne de 3.4 avec 27 791 voix.

20. Lieutenant O’Neil (1997): moyenne de 3,3 avec 159 930 voix.

21. Étranger: Pacte (2017): moyenne de 3.2 avec 63 974 voix.

22. 1492: La conquête du paradis (1992): moyenne de 3.2 avec 12 310 voix.

23. L’ombre du témoin (1987): moyenne de 3.1 avec 4 357 voix.

24. Exode: dieux et rois (2014): moyenne de 2,8 avec 60 039 voix.

25. Le conseiller (2013): moyenne de 2,3 avec 41 425 voix.

Universel

Par contre, voici les chiffres qu’il nous donne IMDb sur ce que le public pense des films de Ridley Scott:

1. Gladiateur (2000): note moyenne de 8,5 sur 10 avec 1,315,900 voix.

2. Alien, le huitième passager (1979): moyenne de 8.4 avec 773 695 voix.

3. Blade Runner (1982): moyenne de 8.1 avec 682.064 voix.

4. Mars (2015): moyenne de 8 avec 745305 voix.

5. Gangster américain (2007): moyenne de 7,8 avec 384 942 voix.

6. Black Hawk abattu (2001): moyenne de 7,7 avec 359 555 voix.

7. Thelma et Louise (1991): moyenne de 7,5 avec 133 745 voix.

8. Les duellistes (1977): moyenne de 7.4 avec 19 277 voix.

9. Les imposteurs (2003): moyenne de 7,3 avec 122 546 voix.

10. Le royaume des cieux (2005): moyenne de 7,2 avec 263 652 voix.

11. Toile de mensonges (2008): moyenne de 7,1 avec 210 913 voix.

12. Prométhée (2012): note moyenne de 7 avec 562 627 voix.

13. Une bonne année (2006): moyenne de 7 avec 87 349 voix.

14. Hannibal (2001): moyenne de 6,8 avec 251 288 voix.

15. Tout l’argent du monde (2017): moyenne de 6,8 avec 72 443 voix.

16. Pluie noire (1989): moyenne de 6,7 avec 48 820 voix.

17. Robin des Bois (2010): moyenne de 6,6 avec 250 528 voix.

18. Tempête blanche (1996): moyenne de 6,6 avec 20 915 voix.

19. Légende (1985): moyenne de 6,5 avec 58 882 voix.

20. 1492: La conquête du paradis (1992): moyenne de 6,5 avec 27 794 voix.

21. Étranger: Pacte (2017): moyenne de 6,4 avec 249709 voix.

22. L’ombre du témoin (1987): moyenne de 6.1 avec 9267 voix.

23. Exode: dieux et rois (2014): moyenne de 6 avec 157 980 voix.

24. Lieutenant O’Neil (1997): moyenne de 5,9 avec 72 376 voix.

25. Le conseiller (2013): moyenne de 5,3 avec 95 575 voix.

Warner Bros.

Et enfin, voici les informations sur Ridley Scott qu’il nous donne Filmaffinity:

1. Blade Runner (1982): note moyenne de 8,1 sur 10 avec 132 296 voix.

2. Alien, le huitième passager (1979): moyenne de 8 avec 118 501 votes.

3. Gladiateur (2000): moyenne de 7,9 avec 181 825 voix.

4. Gangster américain (2007): moyenne de 7,6 avec 74 048 voix.

5. Thelma et Louise (1991): moyenne de 7,2 avec 39 647 voix.

6. Les duellistes (1977): moyenne de 7,2 avec 8 452 votes.

7. Mars (2015): moyenne de 7 avec 61 778 voix.

8. Black Hawk abattu (2001): moyenne de 6,9 avec 50 897 voix.

9. Toile de mensonges (2008): moyenne de 6,6 avec 28 656 voix.

10. Hannibal (2001): moyenne de 6,4 avec 73 991 voix.

11. Les imposteurs (2003): moyenne de 6,4 avec 22587 voix.

12. Black Rain (1989): moyenne de 6.2 avec 11 137 voix.

13. Tout l’argent du monde (2017): moyenne de 6.2 avec 7 423 voix.

14. Robin des Bois (2010): moyenne de 6.1 avec 41 971 voix.

15. Le royaume des cieux (2005): moyenne de 6 avec 51 925 voix.

16. L’ombre du témoin (1987): moyenne de 5,9 avec 2,821 voix.

17. Une bonne année (2006): moyenne de 5,8 avec 14 577 voix.

18. Légende (1985): moyenne de 5,8 avec 10 696 voix.

19. 1492: La conquête du paradis (1992): moyenne de 5,8 avec 8 729 voix.

20. Tempête blanche (1996): moyenne de 5,7 avec 5 782 voix.

21. Prométhée (2012): moyenne de 5,7 avec 64 782 voix.

22. Étranger: Pacte (2017): moyenne de 5,6 avec 23 361 voix.

23. Exode: dieux et rois (2014): moyenne de 5.2 avec 21 545 voix.

24. Lieutenant O’Neil (1997): moyenne de 4,9 avec 25470 voix.

25. Le conseiller (2013): moyenne de 4.7 avec 11 687 voix.

Renard

Conclusions

Tellement de critique spécialisée comme le disent les utilisateurs de Rotten Tomatoes Alien the Eighth Passenger est le meilleur film de Ridley Scott, tandis que ceux d’IMDb pointent vers Gladiator et ceux de Filmaffinity, Blade Runner. Disparité des opinions à ce sujet, alors. Par contre, Mars est toujours dans les premières positions sauf dans Filmaffinity, et Exodus: Gods and Kings, parmi les derniers. Pour la critique, le pire film du réalisateur britannique est 1492: La conquête du paradis, tandis que cinéphiles qui votent sur les trois plateformes en ligne s’accordent à dire que le pire n’est autre que Conseiller.

L’article Le classement des 25 films de Ridley Scott selon les critiques spécialisés et les cinéphiles a été publié sur Explica.co.