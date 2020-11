L’un de ces réalisateurs que le public aime et, en même temps, les critiques professionnels les respectent, entre autres, parce qu’ils ont rarement les crevettes avec aucun de leurs films, est l’Américain. Steven Spielberg (né en 1946). Dans l’industrie, ils l’ont surnommé «Le roi Midas d’Hollywood» car, projet qui touche, projet qui se transforme en or pur avec sa collection considérable au box-office mondial. Sans surprise, les trente et un longs métrages qu’il ajoute aujourd’hui en tant que premières sur les panneaux d’affichage, sur les trente-quatre au total qui composent sa filmographie bien connue, en font celui qui a le revenu le plus élevé de l’histoire.

L’avis du critique spécialisé

Les nombres indiqués dans le Tomates pourries pour les premiers, voici les films de Steven Spielberg, en les classant du meilleur au pire:

1. Les pillards de l’arche perdue (1981): note moyenne de 9,2 sur 10 dans 80 avis.

2. ET, l’extraterrestre (1982): note moyenne de 9,2 sur 10 dans 130 avis.

3. Requin (1975): moyenne de 9.2 sur 88 avis.

4. Liste de Schindler (1993): moyenne de 9 dans 100 avis.

5. Rencontres de la troisième phase (1977): moyenne de 8,9 dans 65 avis.

6. Sauvez le soldat Ryan (1998): moyenne de 8,6 sur 142 avis.

7. Jurassic Park (1993): moyenne de 8.3 dans 128 avis.

8. Rapport minoritaire (2002): moyenne de 8.1 sur 252 avis.

9. Lincoln (2012): moyenne de 8 sur 282 avis.

10. Indiana Jones et la dernière croisade (1989): moyenne de 7,9 dans 72 avis.

11. Attrape-moi si tu peux (2002): moyenne de 7,9 sur 202 avis.

12. Les archives du Pentagone (2017): moyenne de 7,9 dans 398 avis.

13. Le diable sur roues (1972): moyenne de 7,7 dans 41 avis.

14. Le pont des espions (2015): moyenne de 7,6 sur 307 avis.

15. Munich (2005): moyenne de 7.4 dans 210 avis.

16. Évasion folle (1974): moyenne de 7,2 dans 39 avis.

17. Indiana Jones et le temple de la mort (1984): moyenne de 7,1 dans 69 avis.

18. Guerre des mondes (2005): moyenne de sept sur 263 avis.

19. Les Aventures de Tintin: Le secret de la licorne (2011): moyenne de sept sur 232 avis.

20. Indiana Jones et le crâne de cristal (2008): moyenne de 6,9 sur 274 avis.

21. Cheval de guerre (2011): moyenne de 6,9 sur 237 avis.

22. Amitié (1997): moyenne de 6,9 dans 65 avis.

23. La couleur pourpre (1985): moyenne de 6,8 dans 31 avis.

24. L’Empire du Soleil (1987): moyenne de 6,8 dans 56 avis.

25. Ready Player One (2018): moyenne de 6,8 dans 434 avis.

26. Mon ami, le géant (2016): moyenne de 6,7 sur 297 avis.

27. Intelligence artificielle (2001): moyenne de 6,6 dans 194 avis.

28. Le terminal (2004): moyenne de 6.2 sur 206 avis.

29. Le monde perdu: Jurassic Park (2002): moyenne de 5,6 dans 78 avis.

30. Toujours (1989): moyenne de 5.5 dans 24 avis.

31. 1941 (1979): moyenne de 5 dans 24 avis.

32. Crochet (Capitaine Crochet) [1991]: moitié de 4.7 dans 65 avis.

Il n’y a pas de données sur Something Diabolical (1972) ou Savage (1973).

Primordial

L’opinion des cinéphiles

Nous retournons à Tomates pourries, mais cette fois pour le premier classement des films de Steven Spielberg selon les votes de ses utilisateurs:

1. Liste de Schindler: note moyenne de 4,6 sur 5 avec 411 612 voix.

2. La couleur violette: moitié de 4,5 avec 180 874 voix.

3. À la recherche de l’arche perdue: moitié de 4,5 avec 826 666 voix.

4. Sauvez le soldat Ryan: moitié de 4,5 avec 993 268 voix.

5. Indiana Jones et la dernière croisade: moitié de 4.3 avec 768 538 voix.

6. Requin: moitié de 4.3 avec 944606 voix.

7. Jurassic Park: moitié de 4.3 avec 1 071 355 voix.

8. L’Empire du Soleil: moitié de 4.2 avec 60 284 voix.

9. Attrape-moi si tu peux: moitié de 4.1 avec 749108 voix.

10. Rencontres de la troisième phase: moitié de 4 avec 142104 voix.

11. Le pont des espions: moitié de 4 avec 65 468 voix.

12. Lincoln: moitié de 3,9 avec 245 856 voix.

13. Le diable sur roues: moitié de 3,9 avec 35 530 votes.

14. Indiana Jones et le temple de la mort: moitié de 3,9 avec 716 846 voix.

15. Munich: moitié de 3,9 avec 330206 voix.

16. Amitié: moitié de 3,8 avec 51161 voix.

17. Ready Player One: moitié de 3,8 avec 25 240 voix.

18. Crochet (Capitaine Crochet): moitié de 3,8 avec 731226 voix.

19. Rapport minoritaire: moitié de 3,8 avec 481 546 voix.

20. Cheval de guerre: moitié de 3,7 avec 69 716 voix.

21. Les Aventures de Tintin: Le secret de la licorne: moitié de 3,7 avec 77 487 voix.

22. Le terminal: moitié de 3,7 avec 408 054 voix.

23. Les archives du Pentagone: moitié de 3,6 avec 12 346 voix.

24. ET, l’extraterrestre: moitié de 3,5 avec 32 314 349 voix.

25. Evasion folle: moitié de 3,5 avec 7174 voix.

26. Intelligence artificielle: moitié de 3,5 avec 414 036 voix.

27. Toujours: moitié de 3,5 avec 22 762 voix.

28. Mon ami, le géant: moitié de 3.4 avec 38 004 voix.

29. Le monde perdu: Jurassic Park: moitié de 3,3 avec 651 812 voix.

30. Indiana Jones et le crâne de cristal: moitié de 3.2 avec 1,320,716 voix.

31. 1941: moitié de 3.1 avec 24103 voix.

32. Guerre des mondes: moitié de 2,9 avec 32 518 946 voix.

Il n’y a aucune donnée sur Something Diabolical ou Savage.

Universel

D’autre part, ce sont les données que vous nous fournissez également IMDb sur l’opinion publique:

1. Liste de Schindler: note moyenne de 8,9 sur 10 avec 1.194.288 votes.

2. Sauvez le soldat Ryan: moitié de 8,6 avec 1215209 voix.

3. Les pillards de l’arche perdue: moitié de 8.4 avec 872.164 voix.

4. Indiana Jones et la dernière croisade: moitié de 8,2 avec 682 494 voix.

5. Jurassic Park: moitié de 8.1 avec 854 087 voix.

6. Attrape-moi si tu peux: moitié de 8.1 avec 810 921 voix.

7. Requin: moitié de 8 avec 538 755 voix.

8. ET, l’extraterrestre: moitié de 7,8 avec 366 313 voix.

9. La couleur pourpre: moitié de 7,8 avec 77146 voix.

10. L’Empire du Soleil: moitié de 7,7 avec 114 066 voix.

11. Indiana Jones et le temple maudit: moitié de 7,6 avec 442 083 voix.

12. Rapport minoritaire: moitié de 7,6 avec 502 321 voix.

13. Le pont des espions: moitié de 7,6 avec 283 439 voix.

14. Rencontres de la troisième phase: moitié de 7,6 avec 182191 voix.

15. Le diable sur roues: moitié de 7,6 avec 61 985 voix.

16. Ready Player One: moitié de 7,5 avec 359 106 voix.

17. Munich: moitié de 7,5 avec 209 961 voix.

18. Le terminal: moitié de 7.4 avec 400 038 voix.

19. Lincoln: moitié de 7,3 avec 241 863 voix.

20. Les Aventures de Tintin: Le secret de la licorne: moitié de 7,3 avec 214,415 voix.

21. Amitié: moitié de 7,3 avec 70 267 voix.

22. Les archives du Pentagone: moitié de 7,2 avec 132 477 voix.

23. Intelligence artificielle: moitié de 7,2 avec 287 773 voix.

24. Cheval de guerre: moitié de 7,2 avec 145.183 voix.

25. Hook (Capitaine Hook): moitié de 6,8 avec 231 438 voix.

26. Évasion folle: moitié de 6,8 avec 15191 voix.

27. Le monde perdu: Jurassic Park: moitié de 6,6 avec 374 262 voix.

28. Guerre des mondes: moitié de 6,5 avec 411443 voix.

29. Mon ami, le géant: moitié de 6.4 avec 76224 voix.

30. Toujours: moitié de 6.4 avec 27 623 voix.

31. Indiana Jones et le crâne de cristal: moitié de 6.1 avec 419 987 voix.

32. 1941: moitié de 5,8 avec 31 020 voix.

33. Sauvage: moitié de 5.5 avec 212 voix.

34. Quelque chose de diabolique: moitié de 5,4 avec 1453 voix.

TriStar

Et, pour finir, nous avons ici les informations qu’il nous offre Filmaffinity:

1. Liste de Schindler: moitié de 8,6 avec 170155 voix.

2. Sauvez le soldat Ryan: moitié de 7,8 avec 137 375 voix.

3. À la recherche de l’arche perdue: moitié de 7,8 avec 130 790 voix.

4. Indiana Jones et la dernière croisade: moitié de 7,8 avec 117103 voix.

5. ET, l’extraterrestre: moitié de 7,5 avec 151 323 voix.

6. Indiana Jones et le temple maudit: moitié de 7.4 avec 108 526 voix.

7. L’empire du soleil: moitié de 7.4 avec 27 067 voix.

8. La couleur pourpre: moitié de 7.4 avec 21 372 voix.

9. Attrape-moi si tu peux: moitié de 7,3 avec 84197 voix.

10. Rencontres de la troisième phase: moitié de 7,3 avec 56 408 voix.

11. Le diable sur roues: moitié de 7,3 avec 23 364 voix.

12. Requin: moitié de 7,1 avec 118 347 voix.

13. Munich: moitié de 7,1 avec 54 055 voix.

14. Jurassic Park: moitié de sept avec 143,530 voix.

15. Rapport minoritaire: moitié de 6,9 avec 83179 voix.

16. Le pont des espions: moitié de 6,8 avec 37 077 voix.

17. Les Aventures de Tintin: Le secret de la licorne: moitié de 6,7 avec 50 402 voix.

18. Ready Player One: moitié de 6,7 avec 34 047 voix.

19. Les archives du Pentagone: moitié de 6,7 avec 18 636 voix.

20. Le terminal: moitié de 6,5 avec 60 533 voix.

21. Cheval de guerre: moitié de 6,5 avec 27 983 voix.

22. Intelligence artificielle: moitié de 6.4 avec 64 483 votes.

23. Crochet (Capitaine Crochet): moitié de 6.3 avec 47 883 voix.

24. Lincoln: moitié de 6.3 avec 27 570 voix.

25. Amitié: moitié de 5,9 avec 9 791 voix.

26. Guerre des mondes: moitié de 5,7 avec 78 566 voix.

27. Le monde perdu: Jurassic Park: moitié de 5,7 avec 48 055 voix.

28. Évasion folle: moitié de 5,7 avec 2078 voix.

29. 1941: moitié de 5.5 avec 4 818 voix.

30. Indiana Jones et le crâne de cristal: moitié de 5,4 avec 72 480 votes.

31. Toujours: moitié de 5,4 avec 4 843 votes.

32. Mon ami, le géant: moitié de 5,3 avec 6 518 voix.

33. Quelque chose de diabolique: moitié de 4,8 avec 212 voix.

Il n’y a pas de données sur Savage.

CBS

Conclusions

Tandis que Les critiques professionnels pensent que Raiders of the Lost Ark est le meilleur film de Steven Spielberg, les téléspectateurs des trois plateformes ont voté de manière inanimée la liste de Schindler de sorte qu’il est sur le point. En revanche, si les critiques désignent Hook (Captain Hook) comme le pire réalisé par le cinéaste américain, les cinéphiles Rotten Tomatoes ont en revanche choisi La guerre des mondes; et IMDb et Filmaffinity, Quelque chose de diabolique. Cependant, si nous ignorons ce dernier car il manque dans Rotten Tomatoes et Savage dedans et dans Filmaffinity, le plus proche est Mon ami, le géant et 1941, sur IMDb.