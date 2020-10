Le réalisateur canadien James Cameron C’est l’un des mieux notés du genre science-fiction. Parmi ses contributions, comme le savent bien les cinéphiles qui l’adorent ou mangent ses films avec une certaine indifférence, on retrouve le Terminator lui-même, Aliens: The Return, Abyss, Terminator 2: The Last Judgment et Avatar, pour lesquels il y a quatre suites prévues. Il a également créé une série télévisée, Dark Angel (2000-2002) du même genre, et a réalisé plusieurs documentaires: A James Cameron Expedition: The Battleship Bismark (2002), Ghosts of the Abyss (Titanic Mysteries) [2003] et Mystères de l’océan (2005). Mais son plus grand triomphe est dû au Titanic (1997), la reconstitution historique du naufrage avec lequel il a balayé les Oscars.

L’avis du critique spécialisé

Les nombres indiqués dans le Tomates pourries sur la façon dont les critiques apprécient les films de James Cameron sont les suivants, en les classant du meilleur au pire:

1. Terminator (1984): moyenne de 9 sur 10 sur 76 avis.

2. Terminator 2: Jugement dernier (1991): moyenne de 8,5 sur 82 avis.

3. Titanic (1997): moyenne de 7,9 sur 192 avis.

4. Aliens: le retour (1986): moyenne de 7,7 sur 242 avis.

5. Avatar (2009): note moyenne de 7.4 dans 317 avis.

6. Abîme (1989): moyenne de 7,2 dans 46 avis.

7. Mensonges risqués (1994): moyenne de 6,6 dans 52 avis.

8. Piranha 2: Vampires de la mer (1981): moyenne de 3,3 dans 18 avis.

L’opinion des cinéphiles

Nous retournons à Tomates pourries, mais cette fois pour le premier classement des films de James Cameron selon les votes de ses utilisateurs:

1. Terminator 2: le jugement dernier: moitié de 4,4 sur 5 avec 748,959 voix.

2. Aliens: le retour: moitié de 4.4 avec 429 644 voix.

3. Terminator: moitié de 4.1 avec 776 557 voix.

4. Avatar: moitié de 4.1 avec 1 382 552 voix.

5. Abîme: moitié de 3,9 avec 110 004 votes.

6. Mensonges risqués: moitié de 3,7 avec 265 815 voix.

7. Titanic: note moyenne de 3,3 avec 35 797 635 voix.

8. Piranha 2: Vampires de la mer: moitié de 1,8 avec 1926 voix.

D’autre part, ce sont les données que vous nous fournissez également IMDb sur l’opinion publique:

1. Terminator 2: le jugement dernier: moitié de 8,5 sur 10 avec 979 216 voix.

2. Aliens: le retour: moitié de 8.3 avec 642 262 voix.

3. Terminator: moitié de 8 avec 787 971 voix.

4. Titanic: note moyenne de 7,8 avec 1 027 195 votes.

5. Avatar: moitié de 7,8 avec 1 104 452 voix.

6. Abîme: moitié de 7,6 avec 160258 voix.

7. Mensonges risqués: moitié de 7,2 avec 233 655 voix.

8. Piranha 2: Vampires de la mer: moitié de 3,7 avec 7 617 voix.

Et, pour finir, nous avons ici les informations qu’il nous offre Filmaffinity:

1. Terminator 2: le jugement dernier: moitié de 7,5 sur 10 avec 124 891 voix.

2. Aliens: le retour: moitié de 7.4 avec 81 669 voix.

3. Avatar: moitié de 7,2 avec 160802 voix.

4. Terminator: moitié de 7,1 avec 138 669 voix.

5. Titanic: note moyenne de 6,8 avec 176 842 votes.

6. Abîme: moitié de 6,7 avec 42 280 votes.

7. Mensonges risqués: moitié de 6.3 avec 36 389 voix.

8. Piranha 2: Vampires de la mer: moitié de 3.2 avec 2649 voix.

Conclusions

Tandis que les critiques professionnels considèrent le meilleur film de James Cameron comme Terminator, les cinéphiles choisissent de sa suite, Terminator 2: Jugement final. En revanche, ces derniers conviennent que Aliens: Le retour est à la traîne. Et, comment pourrait-il en être autrement, les critiques et les téléspectateurs qui votent en ligne conviennent que son pire film est Piranha 2: Vampires of the Sea, avec Risky Lies comme deuxième option. Sauf chez Rotten Tomatoes, qui a l’idée inhabituelle que Titanic est la deuxième pire œuvre de James Cameron.

