Le premier épisode de la deuxième saison de Le mandalorien Il a été créé vendredi dernier et, heureusement, il a répondu aux énormes attentes. En plus de pouvoir profiter de la mission compliquée – et épique – de Mando sur Tatooine, il était également possible d’observer un clin d’œil à l’un des jeux vidéo les plus populaires de la franchise. Nous parlons, bien sûr, de Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République. Tu l’as perdu? Ne vous inquiétez pas, nous vous en parlerons.

Alerte spoilers pour The Mandalorian ci-dessous.

Bien qu’apparemment Star Wars: Knights of the Old Republic ne faisait plus partie du canon de la saga, The Mandalorian a été chargé de s’en souvenir. Et c’est que le jeu de rôle, parmi ses différentes missions secondaires de Tatooine, comprend une activité dans laquelle les joueurs doivent éliminer un dragon krayt. La chose la plus intéressante est que la récompense pour l’avoir vaincu est une perle limpide de grande valeur. Cela vous semble-t-il familier?

Lors du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, intitulé “The Marshal”, nous avons vu Mando faire exploser un dragon krayt de ses entrailles. Tout le monde a applaudi en se débarrassant enfin de la créature qui les hantait pendant des années. Cependant, personne n’était aussi heureux que le Pilleurs de Tuskencomme ils ont trouvé une grande perle dans les restes du dragon. Oui, l’objet précieux est le même que celui que vous avez obtenu en récompense dans KOTOR.

Que sont exactement ces perles? Il y a beaucoup de mystères autour d’eux, mais s’il y a quelque chose dans le canon de Star Wars avant l’ère Disney, c’est que pourrait fonctionner comme cristal dans les sabres laser. Si vous êtes fan de l’univers créé par George Lucas, vous savez sûrement que les cristaux sont une pièce fondamentale dans la construction des sabres laser. Ils sont également responsables de sa couleur. Malgré ce qui précède, il peut être remplacé par d’autres matériaux, y compris des perles.

Pour l’instant on ne sait pas si The Mandalorian accordera plus d’importance à cette question dans les prochains épisodes. Peut-être juste un simple clin d’oeil à la mission de Star Wars: Knights of the Old Republic et à tous les précédents canon de Star Wars, puisque la perle est également mentionnée dans certains livres. Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir un gameplay de l’activité KOTOR susmentionnée:

L’article Le clin d’œil à «Star Wars: Knights of the Old Republic» que vous avez sûrement manqué dans «The Mandalorian» a été publié dans Hypertext.