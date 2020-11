Le clip de “De cora”, J Balvin et sa nouvelle collaboration musicale est sorti | INSTAGRAM

La collaboration entre les grands représentants du genre urbain, Rauw Alejandro et J Balvin, attendait depuis longtemps, alors tous ses partisans avaient envie de voir le Portoricain avec le Colombien avec sa nouvelle chanson et, bien sûr, ils ont montré plus qu’heureux de voir que “De cora” est déjà une réalité.

J Balvin apporte un certain niveau de magie à tout ce qui le touche et cela a été le cas dans la dernière collaboration dans laquelle il a été invité à participer à une nouvelle chanson avec Rauw Alejandro, qui, après son succès “Tattoo”, est déjà une sensation de stature internationale, et jour après jour, sa renommée monte sans arrêt, avec son incroyable et bien choisi collaborations avec les plus grands interprètes du genre.

Le jeune Alejandro est sans aucun doute l’une des stars du moment émergent de la musique latine qui a su marquer ses pas en tant qu’artiste consolidé et jouer une longue liste de collaborations avec certains des artistes les plus reconnus de la scène musicale, comme mentionné ci-dessus.

De plus, l’artiste crée son premier album avec Sony Music “Aphrodisíaco”, cet album a des collaborations avec des artistes tels que Anuel AA, J Balvin, Trippie Redd, Wisin & Yandel, Tainy, Zion, Lennox, Arcángel, Myke Towers, Sky Rompiendo, Dalex, Lenny Tavárez, Farruko, Sech, Dímelo Flow, Camilo et plus encore.

Avec “De Cora”, nous pouvons voir Rauw Alejandro prendre son côté le plus romantique avec J Balvin, de même, la vidéo, en seulement une demi-heure, a atteint plus de 250 000 vues sur la célèbre plateforme de streaming, YouTube, Et comme si cela ne suffisait pas, jusqu’à présent, il a réussi à collecter plus de 8,4 millions de vues.

C’est l’une des chansons incluses dans “Aphrodisíaco”, le nouvel album de Rauw Alejandro qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de musique numérique, de même, ses adeptes attendent sa sortie depuis des mois et le battage médiatique a commencé à l’alimenter avec un aperçu de la chanson sur son Instagram: “Je sais que tu vas bien, je sais vraiment que tu vas c @ brón, mais je ne veux pas en accepter cent”, et, de la même manière, J Balvin s’est consacré à la promotion du nouveau simple de son profil officiel, devenant un grand morceau de divertissement.

Nous pouvons souligner que J Balvin et Rauw Alejandro deviennent plus romantiques que jamais dans ce numéro de chagrin, dans lequel nous pouvons entendre des phrases telles que: “Mon cœur me fait mal, et le cœur … je manque le goût de ta bouche”, comme comme exprimé dans le refrain de la chanson.

Il convient de noter que, pour sa part, Rauw Alejandro n’est pas la première fois qu’il devient romantique, car l’artiste est assez fou et a créé d’énormes succès avec des chansons comme “Tattoo” ou “Enchule”, qui traitent déjà des thèmes de amour.

De même, la collaboration avec J Blavin pour “Aphrodisiaco” est le principal attrait de ce nouvel album, les fans des deux interprètes ont donc réagi positivement au matériel audiovisuel distingué qui, en même temps, fait danser les auditeurs. .

De même, après le lancement de son nouvel album, le chanteur portoricain a exprimé son émotion à ce sujet, avec ce message: “Cet album est un rêve devenu réalité. Lorsque nous avons joué” Aphrodisiac “en studio, nous voulions faire en sorte que chacun puisse vivre une expérience différente avec chaque chanson. J’adore être accompagné par les grands de la musique urbaine et des producteurs extraordinaires, c’est quelque chose de merveilleux. Je me considère comme le plus grand aphrodisiaque, que ma voix puisse exprimer tous les sentiments et encourager mes adeptes dans des humeurs et des esprits différents ».