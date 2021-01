Le championnat de la PGA 2022 se déroule actuellement au club de golf Trump National Bedminster dans le New Jersey. Cependant, la PGA priverait le club du président Donald Trump de cette opportunité d’accueil. La décision interviendrait à la suite d’une foule pro-Trump qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole mercredi.

Selon Eamon Lynch de Newsweek, la PGA débat de cette décision depuis deux ans. L’organisation avait précédemment déplacé un événement de la PGA Tour du parcours “ Blue Monster ” au Doral Resort de Miami, que Trump avait acheté en 2012, après sa campagne présidentielle de 2016. De même, sur la côte écossaise de l’Ayrshire, Turnberry n’a pas organisé d’événement Open Championship depuis que Trump l’a acheté en 2014. Maintenant, la PGA prendra un autre tournoi de l’un de ses cours après l’attaque de mercredi.

“Les chances que le championnat de la PGA des 22 ans se déroule comme prévu dans le New Jersey sont à peu près aussi bonnes que les chances que vous ou moi le remportions”, a écrit Lynch. “Seth Waugh, le PDG de la PGA of America, était un banquier et avait un œil vigilant sur l’exposition à haut risque. Il sait que le Trumpisme est susceptible d’être une force tout aussi incendiaire dans les élections de mi-mandat de 22 et que toute affiliation est toxique.

“Waugh sera obligé de déplacer l’événement et de faire face à une petite mais vive faction de ses membres qui restent de vrais croyants”, a poursuivi Lynch. «Le transfert de son commandant de Trump National fait l’objet de débats internes à la PGA depuis plus de deux ans, mais les dirigeants hésitent à s’opposer à un homme réputé vindicatif qui contrôle l’Internal Revenue Service. “

À la suite des événements du Capitole qui ont entraîné la mort de cinq personnes, beaucoup ont parlé de Trump et de sa présidence. Certains ont demandé qu’il soit démis de ses fonctions avant l’investiture de Joe Biden. L’ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a quant à lui déclaré que Trump «restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps». Bien que Schwarzenegger ait également déclaré que Trump “sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet” avant de dire que ceux qui veulent renverser la Constitution des États-Unis “ne gagneront jamais”.

La décision de déplacer le championnat de la PGA du parcours de Trump à Bedminster n’est pas officielle. Bien qu’il écrit que l’organisation décidera après le jour de l’inauguration. Lynch a ajouté que “les événements du 6 janvier qui ont fait cinq morts devraient faire de lui un paria partout. Y compris au golf.”