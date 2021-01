La station balnéaire de Donald Trump à Mar-a-Lago a organisé une soirée de réveillon du Nouvel An qui a coûté aux participants quatre personnalités pour se frotter les coudes avec le président, sa famille et d’autres noms importants de l’équipe Trump. Le président ne faisait pas partie de ces personnes, ce qui signifie que les gens ont payé pour rencontrer Donald Trump Jr., Eric Trump, la juge Jeanine Pirro et l’avocat de Trump Rudy Giuliani.

Comme le note CNN, les masques n’étaient pas présents lors de l’événement et beaucoup ont été surpris par l’absence d’apparence de Donald Trump. Selon CNN, sa sortie et son retour à Washington, DC étaient de “dernière minute” et n’ont pas encore reçu d’explication officielle.

Pourtant, les gens ont inondé les médias sociaux des points de vue du parti et de l’ignorance des protocoles sur les coronavirus malgré une pandémie continue. La gestion de la pandémie par Trump a suscité de nombreuses critiques, en particulier dans les jours qui ont suivi les élections, lorsque Trump refuse de céder et continue de publier des théories de conspiration sauvages qui ont été réfutées à tout moment.

Selon CNN, l’événement mettait en vedette les enfants Trump, y compris d’autres personnes importantes Kimberly Guilfoyle et Lara Trump. Jared Kushner et Ivanka Trump étaient également présents, mais ne sont pas apparus dans les nombreux messages sur les réseaux sociaux liés à l’événement.

Vanilla Ice et Berlin, la vedette des années 80, s’est produite lors de l’événement, la star du rap faisant les gros titres pour son apparition et le nombre de personnes payées pour célébrer. “Ok, c’est incroyable. Vanilla Ice joue à la fête du Nouvel An de Mar-a-Lago”, a écrit Donald Trump Jr. sur Facebook. “En tant qu’enfant des années 90, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est génial. Au-delà de cela, j’ai eu le cri d’anniversaire, donc c’est assez incroyable.” D’autres se sentaient différemment. Faites défiler vers le bas pour voir les nombreux points de vue et critiques de l’événement.

Imaginez à quel point ces quatre chiffres auraient pu aider une famille affamée sur le point d’être expulsée. Cela me rend malade d’y penser. – Tuesday’s Child (@ MakeYourBed1) 1 janvier 2021

Au moins, il les a traités avec le même mépris qu’il traite tous ses partisans. Et ils l’ont payé pour cela. – Caverne de Louie (@votenoincumbent) 1 janvier 2021

Mar-a-Lago est un club. Un club est une entreprise. Les entreprises doivent se conformer à l’ordonnance de masques du comté de Palm Beach, ou se voir infliger une amende ou même fermer. Nous savions que Trump organisait une fête du Nouvel An. Je vais contacter les gens de @pbcgov pour leur demander pourquoi nous n’étions pas prêts à appliquer le mandat ici. https://t.co/2HtJEXiBcE – Rep.Omari Hardy (@OmariJHardy) 1er janvier 2021

Les choses deviennent vraiment dingues à Mar-a-Lago maintenant. pic.twitter.com/1fH6xX4lPv – Schooley (@Rschooley) 1 janvier 2021

Tout membre du Congrès qui a assisté à la fête du Nouvel An de Mar-a-Lago, principalement sans masque, ne devrait pas être autorisé à se rendre en personne à la session conjointe du 6 janvier. Ci-dessous, des photos du représentant Gaetz et du sénateur Rand Paul à la fête sans masques. pic.twitter.com/Qw6BWSuxiB – Scott Dworkin (@funder) 1er janvier 2021

