Conchata Ferrell a été un pilier tout au long de la série réussie de 12 saisons de Two and a Half Men. À la suite de son décès – il a été révélé qu’elle est décédée mardi à l’âge de 77 ans – de nombreuses stars de l’émission lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. L’un des co-créateurs de la série, Lee Aronsohn, a également rendu hommage à la femme qui a joué le rôle de la bonne, Berta, dans sa création.

Aronsohn a appelé Ferrell une «femme chaleureuse et merveilleuse» et était quelqu’un qui était toujours une joie d’être autour. Les deux ont travaillé ensemble de 2003 à 2015 alors que le rôle de Ferrell lui a valu deux nominations aux Emmy pour la meilleure actrice de soutien dans une série comique. Aronsohn a également envoyé ses vœux à son mari, Arnie, qui, selon lui, était toujours à ses côtés. Cette déclaration est vraie avec un autre membre de la distribution, Melanie Lynskey, qui a joué Rose dans la série. Dans son tweet rendant hommage à l’héritage de Ferrell, Lynskey a mentionné que son mari était toujours sur le plateau et souvent rejoint par leur fille.

Le succès de l’émission est en grande partie dû à la livraison des principales stars de l’émission, Jon Cryer et Charlie Sheen. Ce dernier a joué pendant huit saisons avant de quitter la série. Les deux hommes ont rendu hommage à leur ancienne co-star sur Twitter. Cryer, qui a dit qu’il «pleurait pour la femme qui me manquera», a qualifié Ferrell de «bel humain». Il a également noté que ce que les téléspectateurs ont vu à l’écran – ce qu’il a appelé «l’extérieur bourru de Berta» – était tout sauf à quoi ressemblait son personnage hors écran. Il a dit que deux de ses plus grandes forces étaient sa chaleur et sa vulnérabilité, ce que les fans de la série savent que son personnage ne présentait pas. Sheen a également exprimé sa sympathie pour sa perte, la qualifiant de «chérie absolue» dans son tweet. Il a applaudi pour qu’elle soit une professionnelle dans l’industrie du théâtre et la considérait comme une «véritable amie».

RIP Conchata Ferrell. Une femme chaleureuse et merveilleuse qui a toujours été une joie d’être sur le plateau. Mon cœur va à son mari Arnie, qui était * toujours * à ses côtés. Au revoir, Chatty. @ MrJonCryer @HollandTaylor pic.twitter.com/BTt3oQxO9j – Lee Aronsohn (@BennyAce) 13 octobre 2020

Avant de rejoindre Two and a Half Men, elle a également remporté une nomination aux Emmy Awards pour elle dans LA Law en 1992. Elle est apparue dans ce drame entre 1988-1992. Après cela, certains de ses autres travaux notables à la télévision ont inclus A Peaceful Kingdom, Hearts Afire et Teen Angel. Elle est également apparue dans cinq épisodes de Netflit’x The Ranch.