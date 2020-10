Les Masters 2020 auront lieu du 9 au 15 novembre, et les fans de football universitaire auront une grande raison de se connecter. Mardi, Fred Ridley, président du Augusta National Golf Club a annoncé que le College GameDay d’ESPN sera diffusé en direct d’Augusta National le Le 14 novembre. L’émission sera diffusée de 9 h à 12 h HE avant la troisième ronde des Masters diffusés sur CBS.

“Compte tenu des circonstances provoquées par la pandémie, la livraison de contenu de qualité est plus importante que jamais pour la narration du tournoi des maîtres”, a déclaré Ridley dans un communiqué. “Bien que nos clients vont nous manquer cet automne à Augusta National, nous sont ravis de présenter ce qui promet d’être un Masters vraiment mémorable de différentes manières pour les téléspectateurs du monde entier. “Ridley a poursuivi en expliquant que le lancement de l’émission phare du football universitaire attirera un nouveau groupe de fans et leur montrera à quel point les maîtres peuvent l’être.

«Lorsque nous avons exploré les moyens de présenter un Masters d’automne, nous avons été attirés par le concept de l’organisation du College GameDay à Augusta National pour présenter le tournoi à un nouveau public et offrir encore plus d’anticipation et d’enthousiasme à l’événement», a poursuivi Ridley. «Nous apprécions le collaboration avec ESPN, notre partenaire de diffusion de longue date, pour cette opportunité unique en son genre. “

À l’origine, le Masters devait avoir lieu en avril mais a été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19. “Alors que plus de détails seront partagés dans les semaines et les mois à venir, nous continuerons, comme vous tous, à nous concentrer sur toutes les précautions et directives prescrites pour lutter contre le coronavirus”, a déclaré Ridley lors de l’annonce en avril. «En cours de route, nous espérons que l’anticipation de l’organisation du Tournoi des Maîtres à l’automne apportera un moment de joie à la communauté Augusta et à tous ceux qui aiment le sport. Nous tenons à souligner que nos projets futurs reposent sur des conseils et des directives favorables de responsables de la santé. “

Le tournoi des maîtres est le plus grand tournoi de golf de l’année. L’année dernière, Tiger Woods a remporté la veste verte et c’était la cinquième fois de sa carrière qu’il gagnait à Augusta. Woods a le deuxième plus grand nombre de victoires au Masters, tandis que Jack Nicklaus en a le plus avec six. Arnold Palmer, décédé en 2016, est le troisième avec quatre.