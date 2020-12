F

Huit l’un des doubles en-têtes entre Anthony Joshua et Tyson Fury est aligné pour la fin du mois de mai 2021, Londres étant probablement hors de compte sans un retour aux grands nombres de foule.

Les deux combattants ont convenu d’un double en-tête, mais le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a déclaré que le lieu préféré des deux hommes, Wembley, n’était possible financièrement qu’avec une salle comble.

«Si vous demandez aux deux combattants, aux deux sociétés de promotion, où ils préfèrent que ce combat ait lieu, tout le monde répondra à Londres», a déclaré Hearn. «Mais nous ne sommes pas dans la même situation que de nombreux pays qui disposent d’un budget important pour organiser des événements sportifs majeurs dans les villes ou les pays.

«Nous devons compter sur les revenus qui pourraient être générés par le combat via la porte et non sur les revenus qui pourraient être générés par un office du tourisme ou par un gouvernement pour amener un événement comme celui-là dans un pays, c’est pourquoi c’est toujours difficile. .

«Ce sera littéralement une réduction de salaire de 50% pour mener le combat au Royaume-Uni et c’est à quel point c’est brutal. Si c’était 10, 20, 30 pour cent, vous pourriez avoir l’argument, mais vous allez littéralement gagner la moitié de l’argent pour le faire au Royaume-Uni.

«Mais la moitié de l’argent ne devrait même pas être considérée et ce n’est pas moi qui le dis, et ce ne sera pas ma décision. Mais je ne conseillerai pas un combattant et je ne pense pas qu’aucune société de gestion ne devrait conseiller à un combattant de prendre la moitié de l’argent pour se battre quelque part.

en relation

L’Arabie saoudite a accueilli les deux combattants – pour Fury lors de sa rencontre à la WWE – et le pays est à nouveau en tête pour le combat d’ouverture.

À propos de la date du combat, Hearn a déclaré: «Pour nous, le moment idéal sera la fin du mois de mai, mais tout dépend de l’endroit où nous allons, du moment qui convient à quiconque fait une offre pour ce combat ou si nous le faisons au Royaume-Uni. ”

(.)

Le Royaume-Uni et Londres sont en pole position pour le deuxième combat entre Fury et Joshua, qui doit d’abord vaincre Kubrat Pulev au SSE Arena de Wembley samedi soir.

Hearn a ajouté: «Un de ces combats, à mon avis, doit avoir lieu au Royaume-Uni. J’y crois fermement. Mais en particulier le premier combat, les deux combattants, les deux équipes, ils me diront de nous montrer comment fonctionne ce combat, de nous montrer les finances et je leur présenterai toutes les options.

Réservez et regardez Anthony Joshua contre Kubrat Pulev le 12 décembre, en direct sur Sky Sports Box Office