Le divorce de Gleb Savchenko avec sa femme de 14 ans a soulevé des questions et courtisé des accusations contre le pro Dancing With the Stars et son partenaire cette saison, Chrishell Stause. La star de Netflix a été éliminée dans le dernier épisode de la série de concours de danse. Le divorce a fait la une des journaux quelques jours seulement après l’élimination.

Les derniers rapports indiquent un combat que les partenaires de réalité ont eu il y a des semaines et son lien potentiel avec le divorce. Elena Samodanova, l’épouse de Savchenko, a affirmé que le professionnel de la danse l’aurait trompée, beaucoup spéculant instantanément que Savchenko et Stause pourraient être au centre.

Un aspect qui donne du poids aux rumeurs et aux spéculations est le combat que Stause et Savchenko ont eu dans la série quelques semaines avant que sa sortie ne joue un rôle. Selon Page Six, le couple parlait du plateau et la bagarre a bouleversé la star de Selling Sunset au point qu’elle ne pouvait plus faire de presse après le spectacle. Pour s’excuser, le danseur a envoyé des fleurs à la star de télé-réalité, Stause publiant une photo du bouquet sur Instagram.

“Ok divulgation complète, [Gleb Savchenko] et j’ai eu notre premier combat-ha! Si les excuses ressemblent à CELA, je suppose que ce n’est pas si mal !! », a écrit la personnalité de Netflix.« Nous nous soucions tellement et j’aime la passion qu’il apporte à ce qu’il fait. Nous travaillons à ce que je ramasse une partie de sa nature russe stricte, et je l’adoucis avec un peu de charme du sud. “

Le poteau de fleurs est revenu en octobre, quatre semaines après le début de la compétition. Actuellement, le divorce est frais et la femme de Savchenko fait des accusations d’infidélité, y compris une nuance apparente à une “relation inappropriée récente”.

«Après 14 ans de mariage et de multiples affaires, j’ai décidé que trop c’était trop … L’infidélité continue de Gleb et une récente relation inappropriée ont créé des troubles dans notre mariage et ont complètement déchiré notre famille», a déclaré Samodanova à PEOPLE. “Aucune femme ne devrait jamais rester à côté et regarder pendant qu’une autre femme offre des cadeaux coûteux à son mari, l’attire aux dîners et le séduit à chaque tournant. La nuit dernière a été la goutte d’eau, et je ne peux plus tourner la tête dans l’autre sens. la confiance en Gleb est irrévocablement brisée et il est temps que je m’en éloigne et que je commence à guérir pour que je puisse être la meilleure version de moi-même pour mes filles. “

Stause et Savchenko ont tous deux commenté quelque peu la déclaration, la star de Netflix citant son propre divorce récent et sa nature publique. Pendant ce temps, le pro de Dancing With the Stars a déploré la décision de sa femme de devenir publique, faisant une déclaration à E! Nouvelles. «C’était mon espoir le plus profond de garder notre vie privée juste cela: privée», a-t-il déclaré au média. “Je suis attristé et déçu de voir qu’Elena a choisi de ne pas faire de même.”