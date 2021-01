Le combattant de l’UFC Irwin Rivera a été arrêté jeudi à Boynton Beach, en Floride. Il est accusé d’avoir poignardé ses deux sœurs. Les deux sœurs restent hospitalisées mais sont dans un état stable.

Selon E! Des articles de presse ont d’abord révélé qu’il faisait face à des accusations de meurtre avec préméditation. Cependant, le rapport d’incident du service de police indiquait que Rivera avait été accusé de deux chefs de tentative de meurtre. Le rapport d’incident a également déclaré qu’une femme de 22 ans et une femme de 33 ans avaient toutes deux été retrouvées vivantes avec de multiples coups de couteau. La jeune femme de 22 ans a subi des coups de couteau à la tête, au dos et au bras. La sœur aînée a subi des coups de couteau au visage, au dos, aux bras et aux mains.

ESPN rapporte que Rivera n’avait pas agi comme lui avant l’incident violent. Sa sœur Lezlye a décrit la situation dans un message sur Facebook et a déclaré que le combattant de l’UFC n’avait pas dormi ni parlé comme il le ferait normalement. Elle a également écrit qu’il avait perdu tout intérêt pour sa formation en MMA. Lezlye s’est envolée pour la Floride pour rendre visite à son frère.

“Malheureusement, son stade mental était pire que ce que nous pouvions [have] imaginé, et avant que nous puissions l’aider, il s’est complètement cassé “, a écrit Lezlye sur Facebook.” Sa mentalité a été complètement corrompue en quelque chose de méconnaissable. “Elle a poursuivi et a déclaré que la famille souhaite que Rivera” obtienne l’aide mentale professionnelle qu’il a désespérément besoin. “

Le rapport de police dit qu’un coup à leur porte a réveillé les voisins. Une des sœurs a crié: “Il essaie de me tuer. S’il vous plaît, aidez ma sœur.” Le rapport indique que Rivera, couverte de sang, a dit aux voisins que tout allait bien avant de fermer la porte et de fuir les lieux.

La police a attrapé Rivera et a déclaré qu’il croyait avoir tué les deux femmes. Le combattant a informé la police qu’il avait attaqué ses sœurs “parce que c’était son but”. Il a également dit avoir été “invité par une puissance supérieure”.

Rivera a comparu devant le tribunal pour la première fois depuis son arrestation vendredi matin. Il est actuellement détenu dans un établissement de santé comportementale après une requête d’urgence du tribunal. Rivera est détenu sans caution.

“L’UFC est au courant du récent incident impliquant Irwin Rivera et a par la suite reçu des informations de sa direction selon lesquelles il avait un comportement compatible avec des problèmes de santé mentale”, a déclaré la promotion dans un communiqué. “Les allégations sont extrêmement troublantes et l’organisation recueille actuellement des informations supplémentaires. L’enquête est en cours et les prochaines étapes potentielles, y compris les mesures disciplinaires ou les soins médicaux, seront déterminées à la conclusion. En outre, l’UFC a informé la direction de Rivera qu’il ne le ferait pas. être offert à ce moment. “