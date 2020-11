Le comédien Elvin Mensah, qui se présente comme un mélange de Rowan Atkinson et Eddie Murphy, a déjà acquis une renommée virale en tant que «ce type de train» pour sa série de speed dating sur le tube.

Là où d’autres voient un train, Mensah voit un club de comédie, utilisant le réseau ferroviaire de Londres pour surprendre et divertir les passagers avec des cascades telles que prendre un bain, organiser un faux mariage et transporter toute une cabine de DJ dans le métro.

Pour sa dernière vidéo, Mensah a fait rencontrer son coiffeur dans un train à la gare de Stratford sur le chemin de Liverpool Street. Dans les images, le comédien, vêtu de son pyjama, mâche un cure-dent sous une table avec un grille-pain pendant que Bill Wither’s Lovely Day joue sur un haut-parleur dans la voiture.

Son barbier sautille à Stratford, la paire cogne le coude, et il sort une chaise pour la coupe impromptue des cheveux.

Rester complètement impassible tout au long de l’acteur utilise ses mains pour mimer sa demande et change la musique du classique No Scrubs de TLC pour jouer une coupe complète et se raser dans le train pour le plus grand plaisir des navetteurs.

Le clip, sous-titré «Lockdown ne m’empêche pas d’obtenir la coupe», a été visionné 120 000 fois depuis sa publication hier.

Le joueur de 30 ans a déclaré au Standard: «J’essayais de recréer cette sensation de salon de coiffure. Deadpan est mon choix de livraison comique.

“La plupart des gens disent qu’ils craqueraient s’ils essayaient, alors je suppose que c’est une compétence. Je trouve que si vous pouvez garder un visage impassible dans une situation absurde, cela rend les choses encore plus amusantes. Je suis juste comme avoir mon coiffeur personnel chez moi. ma maison quel est le problème?

“Je pensais que les gens avaient du mal à se faire couper les cheveux pendant le verrouillage et quelle serait une façon créative de le faire sans enfreindre les règles. Les gens étaient maîtrisés, puis curieux, puis confus et amusés.”

«Beaucoup de gens en ligne me reprochent de ne pas porter de masque, mais j’étais socialement distancé et l’humour est bon aussi pour votre santé.»

(

Elvin attend patiemment son rendez-vous sur le service à destination de Liverpool Street

/ @elvinmensah / Instagram)

Il a ajouté: «Peu de gens utilisent la voie de la comédie silencieuse ces jours-ci comme Charlie Chaplin. Les gens pensent que je suis juste un gars au hasard qui fait des choses pour des goûts et ils n’obtiennent pas le travail comique qui va dedans.

Le roi Ogunremi, qui est le coiffeur officiel de l’équipe de basket-ball des Lions de Londres, a déclaré qu’il souhaitait recréer l’ambiance de ses barbiers dans la calèche traversant l’est de Londres.

Depuis qu’il est devenu viral, il a été inondé de messages essayant de prendre rendez-vous chez ses barbiers Kings Place à Grange Road, Plaistow.

«Tous les passagers essayaient de faire la queue pour essayer de se faire couper les cheveux», a-t-il déclaré.

“Ils sont vraiment désespérés à propos du verrouillage. Cela a réconforté tout le monde dans le train. Le gars derrière moi dans la vidéo me demandait si j’avais le temps pour sa propre coupe.”

M. Ogunremi a déclaré: «Tout était imaginaire. Je devais lui dire que c’était un sketch de comédie seulement, nous ne voulions pas laisser de désordre.

«C’est comme ça que dans le salon de coiffure, nous devons penser à la musique où tout le monde peut y vibrer. Jouez à des bangers des années 90 pour que tout le monde puisse se détendre.

«C’était exactement comme nous le ferions dans la vraie vie. J’agissais mon cœur.

Les fans d’Instagram ont réagi à la vidéo avec joie.

L’un d’eux a écrit: «Ce sont les pantoufles, la danse et les activités de votre entreprise pour moi. Cette coupure va encore se faire dans cette pandémie. »

D’autres avec inquiétude, l’un d’eux a demandé: «Que se passe-t-il si le train s’arrête court? Vous aurez une coupe de cheveux différente.

Mensah n’est pas étranger aux cascades sur le tube. Il a gagné en popularité sur Instagram pour sa série de «speed dating», dans laquelle quand il fait semblant d’être à un rendez-vous avec des femmes assises à côté de lui.

Dans l’un, il sort du pop-corn pour le partager alors qu’il lance «The Titanic» sur son ordinateur portable. La femme à côté de lui le perd complètement quand il fait semblant de pleurer.

Dans un autre, il installe une table à manger et donne à une dame du thé et un biscuit recouvert de crème fouettée avant de tenir un parapluie au-dessus de sa tête. La série de rencontres sur la vitesse du train s’est finalement terminée par un mariage simulé dans le train.

Le coiffeur a ajouté: «Elvin était mon client, il vivait dans ma rue. C’est un ami proche depuis environ huit ans.

«Il est venu me voir un jour et nous pensions juste à des façons de pimenter et de profiter du verrouillage. Nous avons fermé la boutique pendant le verrouillage et continuons à nous préparer pour le retour.

«En tant que coiffeur, nous devons naturellement maintenir des niveaux d’hygiène élevés, donc je ne comprends pas les règles pour être honnête.

«Nous sommes plus organisés et avons organisé des rendez-vous avant que le coronavirus ne devienne une chose.

«Nous vivons dans un monde difficile où les gens veulent profiter au maximum de leur temps.»