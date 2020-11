UNE

Le réalisateur et comédien John Sessions est décédé à l’âge de 67 ans.

Une déclaration de son agent, Alex Irwin de Markham, Froggatt & Irwin, a déclaré qu’il était décédé hier chez lui dans le sud de Londres.

Les rapports suggèrent qu’il a subi une crise cardiaque.

M. Irwin a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que le lundi 2 novembre, l’acteur John Sessions est décédé chez lui dans le sud de Londres. Il nous manquera énormément.

(

John Sessions, décédé à 67 ans

/ .)

Sessions était peut-être mieux connu pour être apparu dans des émissions humoristiques télévisées, y compris Have I Got News For You, Whose Line is It Anyway? et QI.

Il est né John Gibb Marshall dans l’Ayshire, en Écosse, en 1953.

Il a étudié aux côtés de Kenneth Branagh à la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA). Il a commencé sa carrière d’acteur dans des films tels que The Bounty et The Adventures of Pinocchio.

Il est apparu dans des émissions de télévision telles que Skin et Outnumbered.

(

Sessions en 2001

/ PA)

Il a joué dans le film de Martin Scorsese Gangs of New York, Filth et le film des jumeaux Kray, Legend.

Il a régulièrement commenté la politique et joué des personnalités politiques – exprimant des marionnettes dans la série satirique Spitting Image. Il a joué le premier ministre Harold Wilson dans Made in Dagenham et Edward Heath dans The Iron Lady, face à Meryl Streep dans le rôle de Margaret Thatcher.

Des hommages ont été rendus aujourd’hui à la star.

Le diffuseur Danny Baker a partagé une affiche pour la série radiophonique Beachcomber… Au fait et a écrit sur Twitter: «Choqué d’apprendre que John Sessions est décédé à 67 ans.

«Une entreprise formidable toujours et un vrai talent. Ses rôles au cœur de cette série radio préférée m’ont procuré un plaisir sans fin et continueront de le faire toujours. Voyagez facilement, mon pote… »

L’acteur et écrivain Robert Webb a écrit sur Twitter: «Bobby Ball et maintenant John Sessions! Deux interprètes très différents qui m’ont à la fois absolument inspiré et enchanté à des moments différents. Des hommes charmants et drôles.

Un tweet de l’équipe derrière le panel show QI a déclaré: «John Sessions était un panéliste du tout premier épisode de QI: Série A, Episode 1, ‘Adam’.

«Son incroyable esprit et ses connaissances encyclopédiques ont joué un rôle important dans l’histoire de l’émission et tout le monde chez QI est profondément attristé d’apprendre son décès.

Le musicien de Blur, Graham Coxon, a déclaré: “Les sessions John … étaient méga brillantes et amusantes … c’est vraiment dommage. RIP.”

Mariella Frostrup a écrit: “Tellement triste d’apprendre la mort de #johnsessions. Un grand acteur et un homme intéressant que j’ai toujours aimé rencontrer.”