Kristin Cavallariest toujours très célibataire … malgré cette vidéo récente d’elle se faisant draguer et embrassant un comédien.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … il ne se passe rien de grave entre Kristin et Jeff Dye, et en fait – on nous dit qu’ils n’ont traîné qu’une seule fois, ils ont été vus à Chicago ressemblant à un nouveau couple.

Nos sources disent que Kristin s’amuse en ce moment et qu’elle n’a pas – ni ne cherche – de petit ami.

Quant à savoir comment Kristin et Jeff se sont connectés … on nous dit qu’il s’est glissé dans ses DM il y a quelques semaines, et qu’ils se trouvaient à Chi-town la semaine dernière à la même heure, alors ils se sont rencontrés.

Tu as vu le résultat, mais ce n’était qu’une nuit de plaisir. Nos sources disent que Kristin profitait d’un week-end de liberté – c’était son mari séparé Jay Cutlerdu temps avec leurs enfants.

Comme nous l’avons signalé … Kristin a annoncé en avril qu’elle et Jay sont divorcer. Depuis lors, les choses sont devenues un peu désagréables … avec Kristin l’accusant de la “punir” financièrement, et Jay qualifiant ses dépenses de “frivoles”.

Kristin insiste sur le fait qu’il y a pas de scandale impliqué dans leur divorce, cependant … elle dit que ça n’a tout simplement pas fonctionné.

Alors ça va marcher avec Jeff? Probablement trop tôt pour le dire, mais si vous lisez des feuilles de thé … on nous dit qu’ils ne se sont pas revus depuis le baiser.