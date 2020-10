Le sens de l’humour de Jeff Dye est peut-être exactement ce que Kristin Cavallari recherchait. L’humoriste, qui a récemment été liée à la star de Very Cavallari au milieu de son divorce avec son mari Jay Cutler, a semblé faire référence à sa nouvelle romance avec un nouveau selfie miroir loufoque qu’il a partagé sur Instagram dimanche. «Certaines femmes aiment les mecs sexy, certaines femmes aiment les mecs drôles. [shrug emoji] ne soyez pas salé », a-t-il légendé la photo.

Cavallari et Dye ont été liés pour la première fois plus tôt ce mois-ci lorsque TMZ a obtenu des images des deux s’embrassant dans un bar et montrant un PDA à Chicago. Bien qu’aucun des deux n’ait parlé publiquement de la relation, une source proche du couple a confirmé à PEOPLE que l’alun de Laguna Beach passait du temps avec Dye, mais le prenait “très lentement” tout en se concentrant sur sa famille pendant cette période difficile.

“C’est nouveau, mais ils parlent depuis un moment”, a déclaré la source la semaine dernière. “Ce n’est pas sérieux. Kristin a ses enfants et est en instance de divorce, et la famille est toujours sa priorité. Jeff est un gars super cool et drôle qui la fait rire. Elle s’amuse mais prend les choses très lentement.”

Une autre source a dit à Us Weekly que Dye et Cavallari sont «totalement une chose», et que son sens de l’humour explique en grande partie pourquoi ils cliquent si bien. «Elle adore rire et Jeff est évidemment si drôle et ludique. Il lui rend la vie plus légère à travers cette transition et la dissuade de se sentir bouleversée. Jeff a aidé à la mettre dans un bon espace de tête et il est content d’elle et pense qu’elle l’est tellement belle et sexy », a déclaré l’initié, qualifiant leur relation de« très facile à vivre ».

La nouvelle relation survient six mois après que Cavallari et l’ancien joueur de la NFL Jay Cutler ont annoncé qu’ils se séparaient après sept ans de mariage. Leur ancien couple, les parents de leurs fils Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et leur fille Saylor, 4 ans, ont publié une déclaration commune en avril: “C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée. nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. “

Le E! La star a révélé le mois dernier dans une interview avec PEOPLE que son divorce avait été long à venir, malgré l’émission qu’ils ont présentée pour leur série de téléréalité. «Nous avons définitivement gardé beaucoup de choses privées», dit-elle. “Les producteurs ont vu des trucs, mais ils ne les ont pas mis dans la série – ce qui est bien, car je ne veux pas que mes enfants [see that]. “