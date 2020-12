Dimanche après-midi, le comité de sélection des éliminatoires de football universitaire a annoncé les quatre équipes qui se rencontreront dans la poursuite du trophée du championnat national. N ° 1 Alabama et N ° 4 Notre Dame s’affronteront dans le jeu Rose Bowl présenté par Capital One le jour de l’An. Le n ° 2 Clemson et le n ° 3 de l’État de l’Ohio se rencontreront immédiatement après dans l’Allstate Sugar Bowl. Les deux matchs seront diffusés sur ESPN et organiseront un match de championnat national de haut niveau.

Lorsque le comité a révélé les quatre équipes, les fans de football universitaire ont répondu par des commentaires fermes. Beaucoup ont dit que Notre-Dame ne méritait pas d’être en séries éliminatoires en raison d’une défaite précédente contre Clemson lors du championnat ACC. Beaucoup ont dit que Texas A&M n ° 5 devait être la quatrième équipe. Bien que d’autres aient dit que l’équipe invaincue de Cincinnati devrait avoir l’honneur. Les commentaires ont continué alors que de plus en plus de gens réagissaient au calendrier des séries éliminatoires à venir.

Je pense que le comité des éliminatoires du football universitaire a parfaitement compris. soyons honnêtes, ce sont les quatre équipes que tout le monde veut voir. si votre équipe n’est pas arrivée, désolé, mais elle aurait dû gagner plus de matchs – Jon Bois (@jon_bois) 20 décembre 2020

Si Cincinnati voulait participer aux éliminatoires de football universitaire, ils auraient simplement dû battre certaines équipes de la SEC ou du Big Ten en jeu hors conférence, même si la SEC et Big Ten ont annulé le jeu hors conférence à cause du COVID. – Rodger Sherman (@rodger) 20 décembre 2020

Il est temps de faire sauter cette série éliminatoire et de se développer! Perdre l’intérêt pour le football universitaire alors que nous pouvons tous prédire les 4 équipes éliminatoires! – Ron Kiener (@ KienerRon48) 20 décembre 2020

Texas A&M aurait dû être la 4ème équipe des éliminatoires de football universitaire et non ND. OMI – MrOnePride (@MrOnePride) 20 décembre 2020

Tout le système des séries éliminatoires de football universitaire est stupide, alors pourquoi chaque année sommes-nous surpris quand cela devient un incendie de poubelle. – Andy Walmsley (@ AndyWalmsley74) 20 décembre 2020

Les #Bears gagnent, le football universitaire a de nouveau gâché les éliminatoires. Comment A&M ne parvient-il pas à entrer dans l’état de l’Ohio ou Notre-Dame? Peut-être que certains # 108 auront un sens à tout cela. pic.twitter.com/I16I30d4T3 – Brogan (@ Tedbrogan23) 20 décembre 2020

Les éliminatoires de football collégial restent une blague. Aucun changement dans les quatre premiers. Pourquoi même jouer aux jeux? ND a été battu par 24 par Clemson. Nous savons qu’ils ne sont pas les meilleurs. Pourquoi ne pas donner une chance à Cincy ou CCU invaincu? Un système fait pour l’établissement – Nick (@ nickthedude502) 20 décembre 2020

Les éliminatoires de football universitaire sont une blague. L’état de l’Ohio a joué 6 équipes de merde, avait l’air horrible de le faire et se classe à la troisième place? Clemson va les manger vivants. Et ne me lancez pas sur ND. Ils vont aussi recevoir une fessée. – JollyTruth (@JollyTruth) 20 décembre 2020

Quelqu’un pense-t-il que le comité de football universitaire aurait mis l’équipe TCU 2010 en séries éliminatoires? Ils ont été classés dans le Top 4 par AP et les entraîneurs lorsque le championnat était de 2 équipes. J’en doute gravement. – Michael Memis (@MemisMichael) 20 décembre 2020

Texas A&M aurait dû être sélectionné pour les éliminatoires de football universitaire – Jamaïque (@ JamaicaRob24) 20 décembre 2020

Qui est le pire: les gens qui ont compté les bulletins de vote au Nevada ou le comité des éliminatoires du football universitaire – Justin McLeckie (@justinmcleckie) 20 décembre 2020

Je veux une éliminatoire de football universitaire à 8 équipes – j drizzle (@drewjoiner_) 20 décembre 2020

