Compte de Jem Wolfie désactivé en raison de photos de mise à niveau | Instagram

Le modèle et l’influenceur Jem Wolfie Pour avoir été si coquette dans chacune de ses photos sur le réseau social Instagram, son profil a été désactivé, laissant ses millions de followers déçus par un événement aussi triste.

L’influenceur né à Perth, Jem Wolfie, a perdu 2,6 millions d’abonnés du jour au lendemain après avoir été expulsé par le célèbre réseau social Instagram pour “casser notre Règles“.

L’homme de 29 ans a été retrouvé dans problèmes avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sensuelles, en violation des règles de la communauté.

Nous avons supprimé ce compte pour avoir enfreint nos règles à plusieurs reprises », a déclaré un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, à The West Australian.

Et il semble que Wolfie ait peut-être reçu de nombreux avertissements avant la suppression de son compte, et le porte-parole a souligné une annonce de juillet 2019 selon laquelle la plate-forme supprimerait également les comptes avec un certain nombre de violations dans un délai donné.

Cependant, il convient de mentionner que le modèle Instagram basé à Perth, qui a fait fortune en montrant son corps sur le réseau de streaming vidéo torride Seulement les fans, n’a pas répondu pour commentaire.

En revanche, la jeune australienne, Jem Wolfie est une reine du fitness sur le réseau social Instagram, balayant chacune de ses publications.

De plus, Wolfie a décidé de conserver une partie de son contenu derrière un mur payant pour les influenceurs et de facturer aux abonnés un abonnement mensuel pour les vidéos et les photos, donc si vous voulez continuer à voir son contenu, vous devriez aller sur sa page Only Fans. .

Sur cette page, une personne peut payer à partir de 10 $ par mois pour voir son contenu et depuis août dernier, la blonde aux courbes a gagné plus d’un million et demi de dollars sur le site.

D’autre part, Wolfie, qui est également mannequin et fan de fitness, partage très constamment des vidéos dans lesquelles elle montre ses capacités en tant qu’excellente basketteuse et aussi son grand don en musique.

Depuis quelque chose que très peu de ses adeptes savent, c’est que Jem Wolfie elle aurait pu le faire en tant que basketteuse n’eut été d’une blessure au genou qu’elle a subie à l’âge de 17 ans, lorsqu’elle s’est malheureusement rompue son ligament croisé antérieur et son ligament collatéral médial.

Malgré cela, la belle fitness girl, actuellement âgée de 26 ans, continue de pratiquer le sport du panier pour rester en forme et impressionne par ses publications sur les réseaux sociaux où l’on peut apprécier ses nombreux cadeaux.

Et la vérité est qu’il ne fait aucun doute que la jeune mannequin australienne, Jem Wolfie, fait sensation sur les réseaux sociaux pour avoir fusionné sa beauté avec ses grandes compétences.

Jem, qui est née à Perth et gagne sa vie en tant que mannequin, instructrice de fitness et experte en alimentation saine, captive chaque jour par son enthousiasme et son incroyable talent dans divers domaines.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce qui la caractérise le plus aujourd’hui est son compte Only Fans et comme d’habitude, l’influenceuse australienne a montré quelques aperçus de ce que vous pourriez trouver sur sa page sur son compte Instagram officiel, eh bien si vous pensez que dans Instagram était très révélateur, la vérité est que ce n’était qu’une petite partie de ce que c’est vraiment.

De plus, pour couronner le tout, il vend également ses propres livres électroniques de produits, d’exercices et de recettes, et comme nous l’avons déjà mentionné plus tôt, il gagne également des milliers de dollars en utilisant la célèbre plate-forme OnlyFans.

