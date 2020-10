Netflix fait face à une accusation criminelle au milieu de la réaction continue contre le documentaire français Cuties, qui suit la vie d’une jeune fille de 11 ans à Paris cherchant à rejoindre une «équipe de danse à l’esprit libre». Le film, qui a reçu le prix de la meilleure réalisation au Festival du film de Sundance, a fait l’objet d’un acte d’accusation par un grand jury pour la promotion de matériel visuel obscène représentant un enfant déposé le 23 septembre dans le comté de Tyler, au Texas, selon le représentant du Texas Matt. Schaefer.

NBC News, qui a obtenu une copie de l’acte d’accusation pour confirmer le tweet de Schaefer, accuse la plate-forme de diffusion en continu de promouvoir, de distribuer et d’exposer du matériel qui “représente l’exposition obscène des organes génitaux ou de la zone pubienne d’un enfant habillé ou partiellement habillé de moins de 18 ans. ans »pour« l’intérêt farouche pour le sexe », accusant le film de n’avoir aucune« valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique »sérieuse.

Netflix a défendu le film dans une déclaration à NBC News. “Cuties est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants”, indique le communiqué. “Cette accusation est sans fondement et nous soutenons le film.” Ce n’est pas la première fois que le géant du streaming doit intervenir pour défendre le film après l’avoir commercialisé pour la première fois en utilisant une affiche de jeunes filles en tenues de danse crop top. “C’est un film primé et une histoire puissante sur la pression que subissent les jeunes filles sur les réseaux sociaux et de la société en général en grandissant – et nous encourageons tous ceux qui se soucient de ces questions importantes à regarder le film”, a déclaré Netflix dans un autre. déclaration le mois dernier.

Le sénateur de l’Utah, Mike Lee, a déclaré lundi dans un communiqué public qu’il n’était “pas satisfait” de la réponse de l’entreprise à ses questions après avoir parlé au téléphone aux employés de Netflix à ce sujet, appelant Netflix à cesser de distribuer le film sur une “question morale”. et question juridique concernant son contenu.

“Ce que je ne peux pas comprendre, cependant, c’est comment Netflix peut condamner le comportement décrit dans Cuties, tout en célébrant le film et les cinéastes qui ont demandé à plusieurs filles mineures de se tenir devant une caméra et de se livrer à la même conduite` `inappropriée et honteuse ” pour tous. le monde à voir », a déclaré Lee.