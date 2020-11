W

Oui, avant d’épouser son magnat de la propriété et bien avant de devenir Première Dame, Melania Knauss – comme elle était alors connue – avait une vision pour son esthétique de la Maison Blanche:

Et alors que ses quatre années en tant que FLOTUS ont été marquées par autant d’échecs de mode que le fil Twitter de son mari a des scandales, une chose que Melania – et sa belle-fille Ivanka – ont livrée de manière assez inébranlable est leur idéalisation, chancelante au talon, blinguée et séchée. vision de la féminité des années 1960. Jackie O, mais avec plus de gloss et de louboutins.

Je ne suis pas un instant en train de suggérer que vous devez y participer, mais peut-être devrions-nous saluer leur attachement à l’esthétique; un engagement pris à de tels extrêmes dans le cas de Melania que sa garde-robe avait parfois plus qu’une bouffée de placard à costumes à ce sujet.

Ancienne mannequin et fille d’un créateur de mode, Melania a compris le pouvoir de l’optique et a ainsi lancé le projet Jackie O 2.0 dès le premier jour, avec la robe en cachemire bleu poudre Ralph Lauren et les longs gants en daim bleu poudre assortis qu’elle portait à ceux de son mari. l’inauguration en 2017. Le look, qui a fait des comparaisons faciles avec la robe manteau beige Cassini et les longs gants blancs que portait Jackie lors de l’inauguration de John F Kennedy en 1961, était certainement élégant, et dans sa nette divergence par rapport à la tenue plus sexy du mannequin des années 90 qui avait largement dominé sa garde-robe avant, semblait déclarer son engagement pour le nouveau rôle.

(

Ivanka et Melania à l’inauguration de Donald Trump, le 20 janvier 2017

/ .)

Depuis ce jour, Melania a offert au monde une dose bienvenue de mode OTT, conte de fées, dont les points forts ont été la robe Chanel à paillettes qu’elle portait pour accueillir Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron à la Maison Blanche en 2018 (une exemple de diplomatie vestimentaire), et la robe jaune grecque du couturier français J Mendel qu’elle portait lors d’un dîner d’État au palais de Blenheim la même année, qui faisait vraiment partie des films de Disney – bien qu’avec des connotations inévitables, lorsqu’elles se tenaient côte à côte avec son mari, de Belle et la Bête.

(

Donald et Melania, 12 juillet 2018

/ . via .)

Melania et sa belle-fille Ivanka – malgré les rumeurs selon lesquelles il serait en guerre à huis clos – sont les maîtres de l’esthétique incroyablement glamour, à talons hauts et brillante qui est devenue synonyme de l’équipe Trump – enfin, la faction féminine au moins. Qu’il s’agisse de ses imposantes escarpins en daim pastel qui ne fonctionnent que si vous avez un chauffeur, ou de robes blanches nacrées que seules les momies super argentées avec une armée de personnel oseraient porter, c’est une formule de pansement qui est la femme sexy de Stepford dans sa brillance surhumaine.

Et qu’est-ce qui ne va pas avec le glamour, je t’entends pleurer? Ils sont la femme et la fille de l’un des hommes les plus riches d’Amérique après tout. Eh bien, ce ne sont pas les factures de brushing et les talons idiots en général qui posent problème, c’est leur réticence à modifier leurs armoires de créateurs moulantes et lourdes pour les adapter à leur environnement. Et les étiquettes de prix, oh seigneur les étiquettes de prix.

(

Melania Trump quitte Air Force One le 24 mai 2017

/ . via .)

Il y avait le manteau à fleurs Dolce & Gabbana que Melania a choisi pour le sommet du G7 2017 en Sicile qui, à 51500 $, coûtait plus que le revenu annuel moyen d’un ménage américain, puis le diamant taille émeraude géant qu’elle portait dans son premier portrait officiel de la Maison Blanche qui, à 13, 24 ou 25 carats selon l’analyste de gemmes que vous croyez, a été identifié comme coûtant environ 3 millions de dollars, assez pour couvrir les programmes de bien-être, comme la popote roulante, le président a prévu de réduire son budget.

(

Portrait officiel de Melania Trump à la Maison Blanche, avril 2017

/ .)

Ce sont des femmes qui portent des robes blanches immaculées de 1000 £ pour visiter les plantations de cacao, des robes Delpozo fuchsia à 2950 $ pour donner des discours sur l’élimination de la faim chez les enfants à l’ONU et Manolos pour embarquer sur des vols vers les zones sinistrées par les ouragans. Fabuleux? Peut être. Mais fabuleusement inapproprié? Vous pariez.

À d’autres moments, le spectacle s’aventurait dans un apparat au mieux déroutant et au pire offensif. Le costume crème inexplicable, la chemise blanche, la cravate noire maigre et la ceinture avec le chapeau fedora assorti que Melania portait pour rencontrer le président égyptien Abdel-Fattah el-Sisi et son épouse, la première dame Entissar Mohameed Amer lors de sa tournée en Afrique en 2018 était tout à fait déconcertant. . Essayait-elle de conjurer Meryl Streep dans Out of Africa? Chicago à l’époque des gangsters? Smooth Criminal de Michael Jackson? Alors que le casque colonial – un chapeau avec une histoire d’oppression violente et raciste – qu’elle a choisi de porter pour un safari au Kenya était tout simplement désagréable.

(

Melania Trump visite les pyramides de Gizeh le 6 octobre 2018

/ . via .)

«Je souhaite que les gens se concentrent sur ce que je fais, pas sur ce que je porte», a-t-elle déploré, debout devant les pyramides dans sa tenue de gangster susmentionnée le dernier jour de sa tournée en Afrique. Un plaidoyer qui, vu le but mal défini de sa tournée, est tombé dans des oreilles aussi sourdes que son ton vestimentaire.

“Je n’ai pas toujours raison. Je fais des erreurs, et pareil pour elle. Il n’y a pas de livre” Comment être la parfaite première dame “. Vous apprenez sur-le-champ”, Hervé Pierre, son styliste et donc l’homme responsable d’une grande partie de ses théâtres de mode ont dit à The Cut. «Lorsque vous travaillez avec une femme, ce n’est pas une question de vêtements. C’est la façon dont une personne vit: la façon dont elle mange, la façon dont elle s’organise, ses fleurs. Uhuh.

(

Ivanka au sommet du G20 à Hambourg en 2017

/ . via .)

Pendant ce temps, Ivanka a rarement mis un pied vêtu de Manolo, un exploit vraisemblablement grâce à Cat Williams, la styliste célèbre dont elle a fait appel à l’aide une fois que Donald est arrivé à la Maison Blanche et qui a assuré que l’aîné de Trump a passé les quatre dernières années à se spécialiser dans un magnifique éventail de Combinaisons Gabriela Hearst, robes Emilia Wickstead et costumes Racil, avec 12 000 $ de robes Rodarte et la robe rose bébé de 3 600 $ Valentino qu’elle portait au sommet du G20, un rappel de son statut de 0,01%.

Le message du FLOTUS et du DOTUS a toujours été un message subtil de distanciation. En ne faisant aucun effort pour être relatables, elles conservent une étrange autre-mondanité qui ne pourrait pas se sentir plus en désaccord avec Michelle Obama ou même avec le Dr Jill Biden, qui sont toutes deux des femmes qui s’habillent avec humilité et conscientes de la perception du public.

(

Melania, Donald et Ivanka Trump au bal inaugural de Liberty le 20 janvier 2017

/ .)

Et pourtant, comme nous l’avons vu, haletant, la folie de 2020 se dérouler de nos canapés, n’avons-nous pas pris plaisir à l’excellente robe de jour de vote Gucci de Melania? Ou son magnifique manteau Prada en daim orange et ses talons Louboutin pour Halloween? Ou la garde-robe 2020 curieusement toute blanche d’Ivanka? Pourrions-nous peut-être même être destinés à manquer le spectacle fou?

Alors que leur séjour à la Maison Blanche touche heureusement à sa fin, Melania et Ivanka peuvent suspendre leurs gants en daim, sortir de leurs Louboutin de six pouces et explorer les délices d’une paire de Levi’s.

Quelque chose me dit qu’ils ne feront rien de tel.