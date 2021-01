Vendredi, le Congrès a officiellement voté pour annuler le veto du président Donald Trump sur un projet de loi sur la politique de défense. C’était la première fois en près de quatre ans au pouvoir que les législateurs du Sénat contrôlé par les républicains votaient pour annuler un veto de Trump, selon l’Associated Press. Le projet de loi sur la politique de défense de 740 milliards de dollars confirme une augmentation de salaire de 3% pour les troupes américaines, guide la politique de défense et cimente les discussions sur les niveaux des troupes, les nouveaux systèmes d’armes et la préparation militaire, la politique du personnel et d’autres objectifs de l’armée.

Le Sénat a voté 81 contre 13 pour annuler le veto de Trump sur le projet de loi. Ce vote fait suite à un vote 322-87 antérieur pour annuler son veto à la Chambre. À la suite de cette nouvelle, Trump s’est adressé à Twitter pour critiquer les législateurs pour avoir annulé son veto sur le projet de loi sur la politique de défense. Le président a spécifiquement écrit que le Sénat a raté une occasion d’éliminer les protections pour les entreprises de médias sociaux qui, selon lui, donnent “un pouvoir illimité aux grandes entreprises de la technologie. Pathétique !!!” Il a également pris le temps de critiquer les législateurs pour ne pas avoir suivi ses demandes d’augmentation des paiements de relance (au lieu des 600 dollars alloués par le récent projet de loi de redressement COVID-19, Trump pensait que ces chèques de relance ponctuels auraient dû valoir 2000 dollars). Il a déclaré que leur décision de ne pas voter pour augmenter ces paiements n’était “ni juste, ni intelligente!”

En réponse aux nouvelles concernant les votes de contestation de la Chambre et du Sénat, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que «les votes massifs et majoritairement bipartis» au Congrès «ont réprimandé de manière retentissante l’attaque imprudente du président Trump contre la sécurité militaire et nationale américaine». Pelosi a poursuivi en disant que le veto de Trump à la National Defense Authorization Act, ou NDAA, “aurait porté atteinte à la santé, à la sécurité financière et à la sécurité de nos militaires, de leurs familles, de nos anciens combattants et de nos alliés et partenaires dans le monde entier. Au lieu de protéger les Américains. , le président continue de profiter des derniers instants de son mandat pour semer le chaos et saper notre sécurité. »

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s’est également exprimé au milieu de l’annonce selon laquelle le Sénat et la Chambre avaient voté pour annuler le veto de Trump sur ce projet de loi sur la politique de défense. McConnell a déclaré que le projet de loi, qui a maintenant force de loi, «s’occupe de nos braves hommes et femmes qui se portent volontaires pour porter l’uniforme». Il a ajouté: «Mais c’est aussi une formidable opportunité: orienter nos priorités de sécurité nationale pour refléter la détermination du peuple américain et l’évolution des menaces à sa sécurité, au pays et à l’étranger. C’est notre chance de rester en phase avec des concurrents comme la Russie et la Chine. »