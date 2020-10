Le comité judiciaire de la Chambre a publié ses conclusions sur la question de savoir si Amazon, Facebook, Apple et Google enfreignent la loi antitrust. Son rapport de 449 pages critique les entreprises pour avoir acheté des concurrents, préférer leurs propres services et détenir un pouvoir démesuré sur les petits développeurs d’applications, les éditeurs de nouvelles et les autres entreprises qui utilisent leurs plates-formes. Entre autres, il recommande de restreindre les fusions futures et de réinitialiser les termes de la politique antitrust américaine.

Le rapport a été retardé en raison de désaccords politiques au Congrès. Le New York Times a rapporté que les républicains se sont séparés de la majorité démocrate sur des solutions proposées au comportement monopolistique et qu’ils étaient contrariés que le rapport n’ait pas discuté des allégations selon lesquelles les entreprises de technologie discriminent les utilisateurs conservateurs. Le représentant Ken Buck (R-CO) a fait circuler un rapport alternatif décrivant certaines propositions démocrates comme «non partantes pour les conservateurs». Bien qu’il existe une demande bipartite pour réduire le pouvoir des plus grandes entreprises de technologie, le comité n’a pas réussi à se fixer une vision unique de la façon d’aller de l’avant.

Le rapport de la majorité présente un certain nombre de recommandations politiques concrètes qui, prises ensemble, changeraient radicalement le fonctionnement de l’industrie technologique.

Développement…