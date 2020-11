UNE

Le conseil conservateur était aujourd’hui confronté à des demandes de remboursement d’environ 300 000 £ d’argent du gouvernement après avoir décidé de déchirer les pistes cyclables controversées de Kensington High Street.

Le conseil de Kensington et de Chelsea a déclaré que les travaux pour supprimer les voies commenceraient mercredi – provoquant une réaction massive, notamment de la part des enseignants et des cyclistes de l’arrondissement.

Will Norman, le commissaire à la marche et au cyclisme du maire de Londres, a déclaré qu’il chercherait à récupérer l’argent du gouvernement afin qu’il puisse être réaffecté par Transport for London à d’autres arrondissements.

Une école primaire de Kensington organise un tour de protestation demain matin pour démontrer le soutien aux voies «vraiment critiques», qui sont maintenant utilisées par environ 4 000 cyclistes par jour – trois fois plus que dans Kensington High Street avant leur installation.

Il s’agissait d’une pétition utilisée par le conseil pour aider à justifier la suppression du projet inachevé après seulement sept semaines, qui comprenait des signataires des États-Unis, de l’Inde, du Venezuela et du Nigéria.

Le conseil a reçu 313000 £ de financement via le fonds Streetspace de TfL pour les voies, et le montant total aurait pu atteindre 700000 £, et peut-être jusqu’à 1 million de livres sterling, si la deuxième étape – qui comprend des changements aux jonctions – était terminée.

Cllr Johnny Thalassites, membre principal pour les transports, a déclaré: «Les entreprises et les résidents nous ont dit haut et fort qu’ils pensaient que l’expérience n’avait pas fonctionné.»

(

Jeu d’enfant: les voies séparées permettent aux enfants de rouler dans la rue

/ Simon Still)

Michael Stone, président de la chambre de commerce et de commerce de Kensington & Chelsea, a déclaré: «La piste cyclable dans sa forme actuelle est préjudiciable aux entreprises de Kensington High Street et au-delà, et nous soutenons sa suppression.»

Une porte-parole de Shaun Bailey, le candidat conservateur à la mairie de Londres, a déclaré aujourd’hui qu’il soutenait la suppression des voies.

Mais les opposants ont déclaré que les entreprises n’avaient pas admis que tous les magasins non essentiels avaient été forcés de fermer pendant le deuxième verrouillage – et qu’une grande partie de la congestion initiale avait été causée par Thames Water et d’autres travaux publics et non par les pistes cyclables.

Les propres données du conseil, publiées plus tôt ce mois-ci, ont montré que les temps de trajet des véhicules en direction est et ouest sont presque revenus au même niveau avant l’introduction des voies.

Il a également révélé que le nombre de cyclistes empruntant la route était passé à 574 pendant l’heure de pointe du matin et à 365 pendant le pic du dimanche – bien au-dessus du pic de 211 heures en 2018.

Les chiffres de TfL indiquent que les flux cycliques quotidiens dans la rue sont passés de 1421 en 2018 à plus de 4000.

M. Norman a déclaré que le conseil avait bloqué l’année dernière une autoroute cyclable sur Holland Park Avenue et le prolongement de l’autoroute CS8 le long du quai de Chelsea.

M. Norman a déclaré: «Ils ont finalement accepté de le faire [the Kensington scheme] mais ils le retirent avant même qu’il ne soit fini.

(

En tandem: adulte et enfant à Kensington High Street

/ Kezia Pearce)

«Les gens meurent sur ces routes. Je suis tellement en colère contre ça. Il y a eu tellement de collisions et de blessures graves qu’il doit y avoir une route sûre à travers l’ouest de Londres.

L’école primaire Fox organise une «balade festive» socialement distanciée à partir de 8h demain, mardi. Environ 20 membres du personnel utilisent les voies et l’école a déclaré: «Nous voulons montrer combien nous avons besoin et que nous voulons de cette précieuse infrastructure, pour que le conseil change d’avis et la garde.

La directrice Emma Madden a déclaré au Standard: «Depuis le début de la pandémie, il nous a été conseillé de ne pas prendre les transports en commun et de marcher ou de faire du vélo lorsque cela est possible pour garder les écoles ouvertes.

«Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour minimiser le risque de transmission du virus. Cela concerne en partie les itinéraires sécuritaires pour aller au travail. Avant la pandémie, nous avions un petit nombre de cycles d’utilisation du personnel. Beaucoup d’autres, comme moi, l’auraient aimé, mais nous nous sentions beaucoup trop en danger.

(

L’école est arrivée: la directrice Emma Madden prend un selfie alors qu’elle se rend au travail en vélo ce matin

/ Emma Madden)

«Lorsque la piste cyclable est entrée, ce fut un énorme soulagement. Cela a permis à un plus grand nombre d’employés de se rendre au travail en toute sécurité. Cela a été vraiment essentiel – il est vraiment important de pouvoir se rendre au travail en toute sécurité.

«Je n’ai pas dû faire de vélo pendant 20 ans depuis que j’étais à l’université, mais j’ai sorti mon vélo de la remise de mes parents et je l’ai fait réviser. Cela a été vraiment essentiel – il est vraiment important de pouvoir se rendre au travail en toute sécurité.

«Nous voulons montrer de manière positive à quel point cette piste cyclable est importante pour nous.»

Justin Abbott, président du groupe de bénévoles local Better Streets pour Kensington et Chelsea, a exhorté le conseil à «faire une pause et réfléchir».

Il a déclaré: «Il n’y a manifestement aucune précipitation pour déchirer un programme de sécurité sans alternative sûre sur une route qui est tristement dangereuse. Le procès promis n’est même pas à moitié terminé. Leurs propres données indiquent que le programme fonctionnait – un succès incroyable après seulement quelques semaines d’un essai incomplet.

«Quiconque y est allé ces dernières semaines sait que le programme fonctionne. Pourquoi ont-ils refusé de demander aux gens qui l’utilisent? »

La semaine dernière, le professeur Neil Alford, prévôt associé à l’Imperial College de Londres, a contacté le conseil pour exprimer son soutien au projet.

Il a écrit: «Au cours des dernières semaines, nous avons reçu un nombre considérable de commentaires positifs de la part du personnel et des étudiants qui utilisent la nouvelle piste cyclable comme itinéraire de voyage sûr entre [our campuses in] South Kensington et White City. »

Cela est venu après que Lesley Watts, directeur général de l’hôpital de Chelsea et de Westminster, a déclaré au conseil qu’il «doit faire plus pour soutenir les travailleurs du NHS qui choisissent de marcher et de faire du vélo» pour se rendre au travail.

Aujourd’hui, il est apparu qu’une pétition utilisée par des opposants à la voie, tels que la députée conservatrice Felicity Buchan et le membre de l’Assemblée de Londres Tony Devenish, pour faire pression pour sa suppression, comprend de nombreux signataires de l’extérieur de l’arrondissement – et certains du monde entier.

Une porte-parole du conseil a déclaré que la pétition «avait contribué» à la décision du conseil, ainsi que les commentaires des forums d’entreprises, des associations de résidents et d’un groupe de personnes handicapées. Elle a déclaré que le conseil ne savait pas combien d’entreprises avaient été fermées lors du deuxième verrouillage.

On pense que cette décision est la première de la pandémie où les pistes cyclables introduites sur les routes principales ont été rapidement abandonnées, bien que TfL ait annoncé son intention de supprimer la courte piste cyclable en direction ouest à Euston Road le mois prochain.