Le conseil de surveillance tant attendu de Facebook a annoncé jeudi qu’il acceptait désormais les cas. Le conseil, annoncé pour la première fois par le géant des médias sociaux en 2018, est censé servir de contrôle indépendant sur les décisions de modération de Facebook.

Le conseil d’administration est composé de membres indépendants du monde entier, qui prendront des décisions définitives et contraignantes sur le contenu que Facebook et Instagram devraient autoriser ou supprimer, dans le respect de la liberté d’expression et des droits de l’homme. «Nous nous sommes concentrés sur la construction d’une institution qui ne consiste pas seulement à réagir à un seul mouvement ou à poursuivre un cycle d’information spécifique, mais à protéger les droits de l’homme et la liberté d’expression à long terme», a déclaré jeudi le directeur administratif Thomas Hughes lors d’un appel téléphonique avec journalistes.

Les membres du conseil d’administration de 40 personnes ont été présentés en mai, et ils comprennent un ancien Premier ministre, un lauréat du prix Nobel de la paix et le rédacteur en chef du Guardian qui a supervisé la publication des fuites de Snowden. Chaque membre du conseil aura un mandat de trois ans, et Facebook a mis 130 millions de dollars dans une fiducie irrévocable pour financer ses opérations. Fondamentalement, Facebook a promis qu’il n’interférerait pas avec la prise de décision du conseil.

Le conseil d’administration a l’entière discrétion d’accepter ou de rejeter les cas référés par Facebook

Pour l’instant, le conseil n’entendra que les cas concernant le contenu qui a été supprimé par Facebook. Les utilisateurs individuels peuvent faire appel au conseil d’administration, et Facebook en tant qu’entreprise sera en mesure de renvoyer des cas pour un examen accéléré s’ils peuvent avoir des conséquences urgentes et réelles. Le conseil d’administration a l’entière discrétion d’accepter ou de rejeter les cas référés par Facebook.

Brent Harris, directeur de la gouvernance et des affaires mondiales de Facebook, a déclaré lors de l’appel que la société ne soumettrait aucun dossier à un examen accéléré avant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre.

Les utilisateurs ne pourront pas signaler le contenu tiers que Facebook a décidé de laisser sur la plate-forme, du moins pas encore. Jamal Greene, professeur de droit à Columbia, coprésident du conseil d’administration, a déclaré que cette fonctionnalité serait ajoutée «dans les mois à venir».

Les membres du conseil d’administration se relaient à tour de rôle au sein d’un comité de sélection des cas, qui évaluera et choisira les cas pour examen par un vote majoritaire du comité. Chaque cas sera attribué à un panel de cinq membres, qui comprendra au moins un membre de la région du contenu examiné. Le conseil décidera si le contenu enfreint les normes et valeurs communautaires de Facebook et s’il est conforme aux normes et standards internationaux relatifs aux droits humains.

«Nous ne pouvons pas entendre tous les appels, simplement parce que le volume qui sera soumis est trop élevé, mais nous voulons que nos décisions soient influentes et aient un impact au-delà du seul cas», a déclaré Greene.

Le conseil tiendra une période de commentaires ouverte avant de délibérer sur une affaire

Helle Thorning-Schmidt, ancienne Premier ministre du Danemark et autre coprésidente du conseil de surveillance, a déclaré que les décisions sur les cas seront publiées et archivées sur le site Web du conseil, présentant les informations utilisées pour prendre ses décisions. Facebook doit mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration, à moins qu’il n’y ait une obligation légale de bloquer l’accès au contenu, a déclaré Thorning-Schmidt, et Facebook divulguera toutes les mesures qu’il prend.

«Nous allons bien sûr tenir l’entreprise responsable de son engagement», a-t-elle ajouté.

Le conseil a également décidé de mettre en place une période de commentaires publics avant d’entamer les délibérations sur une affaire, afin de permettre à des tiers de partager leurs idées et leurs points de vue. Les utilisateurs pourront s’inscrire pour recevoir des alertes lorsque de nouveaux cas sont publiés sur le site Web et ouverts aux commentaires du public.

Alors que le conseil s’est réuni à plusieurs reprises sur Zoom pour développer ses procédures, Greene a déclaré qu’il ne s’était pas réuni pour discuter des questions de fond ou des cas qu’il examinerait. «Il est concevable, maintenant que nous avons lancé, que nous aurons des conversations de fond et que nous cherchons des types particuliers de questions sur lesquelles peser», a déclaré Greene. Thorning-Schmidt a ajouté que le conseil d’administration fixera des critères spécifiques sur la façon dont il sélectionnera les cas lorsqu’ils commenceront à arriver.

Les dirigeants de Facebook sont censés n’avoir aucune influence sur le fonctionnement indépendant du conseil d’administration, bien que sa création ait été le résultat d’efforts importants de l’entreprise. Dans une interview accordée à The Information, Mark Zuckerberg a déclaré qu’il espérait étendre la gouvernance indépendante de Facebook si le conseil de surveillance réussissait.

«En supposant que le modèle fonctionne comme prévu, j’espère soit étendre son rôle, soit ajouter une autre gouvernance formelle à plus d’aspects de nos politiques de contenu et de notre application au fil du temps», a-t-il déclaré à la publication. «Je suis optimiste à ce sujet et je pense qu’il est très important de créer une gouvernance plus indépendante ici.»

Pour être éligible à un examen par le conseil, un utilisateur doit d’abord faire appel de la décision de contenu initiale par Facebook ou Instagram et avoir reçu une décision finale. La personne qui fait appel doit avoir un compte actif sur la plate-forme sur laquelle le contenu a été publié (Facebook ou Instagram), et les utilisateurs doivent faire appel dans les 15 jours suivant la décision finale de Facebook ou d’Instagram.

Le conseil rendra sa décision dans les 90 jours suivant l’acceptation d’un dossier pour examen.

“Nous savons, et nous l’avons dit à maintes reprises, que nous ne serons pas en mesure de résoudre tous les problèmes concernant le contenu sur Facebook”, a déclaré Thorning-Schmidt. «Le conseil de surveillance n’a pas été créé pour être un feu rapide ou une solution globale, mais pour offrir une vérification indépendante critique de l’approche de Facebook pour modérer certains des problèmes de contenu les plus importants.»