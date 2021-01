Alexia Walenkaki est décédée lorsqu’une balançoire en décomposition s’est effondrée sur elle dans le parc du Mile End à Tower Hamlets.

Une enquête a révélé que le bois de peuplier avait été utilisé à tort pour fabriquer l’équipement au lieu du chêne, et le conseil avait manqué un contrôle de sécurité sur le terrain de jeu.

Le conseil a plaidé coupable d’avoir enfreint l’article 3 (1) de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, etc. Ils ont été condamnés à une amende de 330 000 £ et condamnés à payer des frais de 6 204 £ à la Cour de Westminster.

Le tribunal a appris que le 17 juillet 2015, Alexia Walenkaki se balançait sur une corde attachée à une extrémité à un poteau en bois, lorsque l’équipement de jeu a cédé.

Le poteau s’est cassé à sa base, provoquant l’effondrement de la structure en bois sur elle. Elle a subi des blessures mortelles à la tête.

Une enquête menée par le Health and Safety Executive (HSE) a révélé que le London Borough of Tower Hamlets Council n’avait pas réussi à garantir qu’un contrôle annuel de la sécurité des terrains de jeux était effectué.

Les enquêteurs ont également découvert que le poteau était fabriqué à partir de bois inadapté et pourri.

L’autorité locale avait précédemment mis en place un système d’inspections pour s’assurer que l’équipement de jeu était sûr à utiliser.

Cependant, l’équipement de jeu du Mile End Park n’avait pas été inspecté par un inspecteur des terrains de jeux depuis septembre 2013.

Si l’équipement avait été inspecté et testé pour des signes de pourriture, le risque peut avoir été identifié et des mesures appropriées prises pour retirer et remplacer l’équipement.

S’exprimant après son enquête, la mère d’Alexia, Vida Kwotuah, a déclaré: «Il est clair pour moi maintenant qu’il y avait de nombreux échecs ici. Je suis vraiment déçu d’apprendre à quel point la gestion chaotique et désorganisée était au sein du conseil, ce qui a sans aucun doute conduit à l’inspection annuelle manquée en 2014.

«À cause de ces échecs, j’ai perdu ma petite fille.»

S’exprimant après l’audience, l’inspecteur HSE Stephron Baker Holmes a déclaré: «Ceux qui fournissent des équipements de jeu doivent veiller à ce qu’ils soient sans danger pour les enfants. L’absence d’une inspection appropriée des terrains de jeux dans la période qui a précédé cet incident a eu des conséquences tragiques.