La décision de déchirer les pistes cyclables de High Street Kensington après seulement sept semaines sera revue à la suite de la pression des militants.

Elizabeth Campbell, chef conservatrice de Kensington et Chelsea, a chargé les responsables de préparer un nouveau rapport sur le programme abandonné, qui sera discuté par les conseillers principaux lors d’une réunion en mars.

Le membre principal du conseil chargé des transports, Johnny Thalassit, ne participera pas à l’examen.

Cela survient au milieu de la colère continue des cyclistes et des militants de la sécurité à propos de la décision de Cllr Thalassit de supprimer les voies «pop-up», qui avaient été financées avec 320 000 £ d’argent du gouvernement pour encourager les gens à marcher et à faire du vélo pendant la pandémie.

Ils ont été arrachés le mois dernier après seulement sept semaines à la suite de plaintes de certaines entreprises et résidents. Cycling UK a précédemment déclaré qu’il demandait aux avocats s’il y avait des raisons de demander un contrôle judiciaire au motif que le conseil de Kensington et Chelsea avait agi «de manière déraisonnable».

Le maire Sadiq Khan a également déclaré qu’il envisageait toutes les options concernant Kensington High Street, qui est une route municipale, ce qui pourrait inclure Transport for London en prenant le contrôle et en rétablissant les voies.

Dans une déclaration de vendredi, Cllr Campbell a déclaré: “J’ai demandé au Conseil de réexaminer la décision de supprimer les pistes cyclables temporaires de Kensington High Street, et je demanderai l’avis et une décision de toute l’équipe de direction. Nous le ferons. sans le chef de file des transports dans l’intérêt de l’équité et de l’équilibre.

«Il est important que nous prenions en considération les informations et les points de vue les plus à jour dont nous disposons, c’est pourquoi les agents ont été invités à préparer un rapport à jour que nous examinerons lors de notre réunion de mars.

“Je connais la profondeur des sentiments des deux côtés de cette question, il est donc important que nous prenions le temps de l’examiner plus avant et de comprendre comment le Conseil peut être un chef de file dans toutes les formes de voyages actifs et durables.”

On pense que la suppression des voies a coûté 30000 £ à Kensington et Chelsea. La première tentative a été bloquée par les manifestants Extinction Rebellion et Stop Killing Cyclists, qui ont bloqué les voies et arrêté le retrait des bornes fixes les séparant de la route.