Des sources proches de la campagne Trump ont déclaré à CNN que son avocat, David Bossie, avait été testé positif au COVID-19. Bossie aurait été censé mener les contestations judiciaires de la campagne contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020, et a beaucoup voyagé pour son travail. Jusqu’à présent, Bossie n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur son état provenant d’autres médias.

Bossie a été nommé pour superviser les poursuites et les contestations judiciaires de la campagne Trump contre divers gouvernements d’états et de villes aux États-Unis au sujet des résultats des élections, bien qu’il soit maintenant trop malade pour le faire. Quelques jours après avoir obtenu le poste, Bossie a été testé positif au coronavirus, ont maintenant confirmé deux sources. C’est troublant pour les membres du personnel de campagne et les fonctionnaires électoraux qui ont pu entrer en contact avec Bossie au cours des dernières semaines, alors qu’il était peut-être contagieux sans s’en rendre compte. Il aurait été vu plusieurs fois au siège de la campagne en Virginie au cours de la seule semaine dernière.

Comme l’administration Trump elle-même, la campagne Trump a été critiquée pour avoir évité les précautions de sécurité contre les coronavirus telles que les masques faciaux, la distance sociale et les barrières en plexiglas à l’intérieur, de sorte que la présence de Bossie à l’intérieur du bureau est troublante. Bossie n’est que l’un des nombreux responsables à avoir contracté le virus récemment, signalant potentiellement une nouvelle épidémie dans le cercle restreint de Trump. Les autres cas notables incluent le secrétaire au logement et au développement urbain de Trump, Ben Carson, et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows.

Bossie est le président du groupe conservateur à but non lucratif Citizens United et a précédemment travaillé en tant que directeur adjoint de la campagne de la campagne Trump de 2016. Il a 55 ans, mais on ne sait pas encore s’il est symptomatique. Selon le Center for Disease Control and Prevention, les adultes âgés de 50 à 64 ans courent généralement un risque d’hospitalisation quatre fois plus élevé et 30 fois plus de risque de décès par COVID-19 que les patients plus jeunes.

Je viens d’arriver dans le Wisconsin pour le rallye @realDonaldTrump à Kenosha. Honneur de voyager voyager avec @Reince @David_Bossie, @TiffanyATrump, @MichaelZBoulos! Quatre ans de plus! pic.twitter.com/g94LB51GDh – Corey R. Lewandowski (@CLewandowski_) 2 novembre 2020

Bossie a voyagé avec Trump sur Air Force One aussi récemment que le 2 novembre, lorsque la campagne s’est envolée pour Kenosha, Wisconsin, selon un tweet de Corey Lewandowski de la campagne. La fille de Trump, Tiffany Trump et l’ancien président du RNC Reince Preibus étaient également dans l’avion. Personne dans l’avion ne portait de masque sur la photo partagée par Lewandowski.

La campagne Trump a le droit légal de poursuivre ses actions en justice contre les responsables électoraux dans tout le pays, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve réelle de fraude électorale ou de falsification électorale. De plus, la campagne Trump devrait gagner un nombre improbable de ces cas pour compenser les 56 voix nécessaires pour assurer la présidence.