Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, affirme que les républicains du Sénat américain accepteront tout plan de contrôle de relance sur lequel la Maison Blanche et les démocrates peuvent s’entendre. Alors que la Maison Blanche a intensifié ses négociations avec la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates, il y a eu un doute sur leur pouvoir de négociation, car tout projet de loi devrait d’abord être adopté par le Sénat. Apparaissant sur CNN, Kudlow a déclaré que le Sénat adopterait un compromis, certains sénateurs ont mis en doute cette affirmation.

Kudlow était à la télévision pour vanter la nouvelle proposition de relance de 1,8 billion de dollars que Trump a présentée sans le soutien des républicains du Sénat. Jusqu’à présent, la majorité sénatoriale n’a accepté que 1 billion de dollars, et même cela a été un vote serré. Cependant, samedi, une source proche de la législature a déclaré à The Hill que plusieurs sénateurs avaient des «préoccupations importantes» au sujet de la proposition de Trump, qu’ils n’ont pas approuvée. Le présentateur de CNN, Jake Tapper, a également fait référence à «20 républicains du Sénat qui étaient en colère contre [Treasury Secretary Steven Mnuchin] et dire que la proposition de 1,8 billion de dollars était beaucoup trop. “

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’accord de relance soit mort, malgré la proposition de 1,8 billion de dollars du président Trump face à l’opposition du Sénat GOP. «Je pense que si un accord peut être trouvé, ils l’accepteront» https://t.co/Viunv4eaxp #CNNSOTU pic.twitter.com/RNV1O8GzSr – État de l’Union (@CNNSotu) 11 octobre 2020

“Les républicains au Sénat ont présenté leur propre projet de loi il y a quelques semaines et ont obtenu 53 voix, je pense que c’était le cas, alors ils se sont unis”, a déclaré Kudlow. “Je pense que si un accord peut être trouvé, ils l’accepteront.”

Kudlow a tenté de détourner l’attention et de blâmer les démocrates, qui ont rejeté la nouvelle proposition de Trump cette semaine, alors même qu’elle se rapprochait de leur prix demandé de 2,2 billions de dollars. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a publié vendredi une lettre ouverte au Congrès américain, soulignant que la proposition était en deçà des besoins de la nation.

Kudlow a qualifié cette lettre d ‘«intransigeance», affirmant que les démocrates devraient faire des compromis sur des questions comme l’aide au chômage, les prêts aux petites entreprises et d’autres programmes. Il souhaitait également que l’opposition accepte des projets de loi plus petits et compartimentés plutôt qu’un paquet global.

“Je pense que si nous pouvions régler ce problème du côté démocrate, nous le ferions du côté républicain”, a-t-il insisté. “Il y aura encore des efforts de négociation peut-être aujourd’hui mais certainement cette semaine à venir.”

Kudlow a également réitéré sa conviction que l’économie américaine n’est pas “dépendante” d’un projet de loi de relance, bien que de nombreux autres économistes aient été en désaccord, y compris Mnuchin. Il n’a pas abordé le tweet brusque du président sur la fin des négociations de relance au début de la semaine dernière, ni son recul dans les jours qui ont suivi.