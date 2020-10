Il a été difficile de parler de OnePlus comme d’une start-up de smartphone décousue depuis que ses liens étroits avec Oppo, Vivo et le géant de l’électronique BBK ont été révélés, mais il est encore difficile d’exagérer l’impact de Carl Pei, le visage public de longue date de la société, qui a confirmé son départ aujourd’hui. En tant que spécialiste du marketing et créateur de marque, il a utilisé une combinaison de promesses audacieuses, de discussions réelles et de campagnes de marketing non conventionnelles pour transformer les passionnés de smartphones à la recherche de bonnes affaires en une communauté de fans de OnePlus.

Dans un article de blog sur les forums OnePlus, Pei dit qu’il «a hâte de prendre le temps de décompresser et de rattraper ma famille», sans expliquer pourquoi il le fait maintenant. Les rumeurs suggèrent qu’il a eu une brouille avec son co-fondateur et PDG Pete Lau, et / ou que Pei est parti pour démarrer sa propre entreprise, mais son mémo ne ressemble pas aux mots de quelqu’un qui est parti pour un nouvel emploi. .

Quoi qu’il en soit, cela semble brusque: Android Central et Android Police ont rapporté qu’il avait déjà quitté l’entreprise il y a quatre jours, et OnePlus n’était pas prêt à répondre aux questions sur où il était allé et pourquoi. Peut-être que la société ne voulait tout simplement pas détourner l’attention du nouveau téléphone qu’elle a lancé mercredi: le OnePlus 8T. Pei, quant à lui, a dirigé le développement du téléphone récent moins cher de OnePlus: le Nord.

Voici le mémo complet de Pei:

Après près de 7 ans chez OnePlus, j’ai pris la difficile décision de dire au revoir. J’ai grandi en passant énormément de temps sur Internet, à créer des produits et des communautés. Voir que les idées dans son esprit pouvaient être transformées en réalité et avoir un impact sur la vie des gens m’a donné beaucoup de joie, et j’ai su très tôt que c’était le chemin pour moi. Le monde n’avait pas besoin d’une autre marque de smartphone en 2013. Mais nous avons vu des moyens de mieux faire les choses et rêvions de faire bouger les choses. De meilleurs produits. Construit main dans la main avec nos utilisateurs. À des prix plus raisonnables. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et OnePlus est une force importante à prendre en compte en ce qui concerne les smartphones phares. Et avec la nouvelle gamme de produits Nord, ce succès se poursuivra dans de nouveaux segments de marché. Ayant juste eu 24 ans lorsque OnePlus a commencé, c’est là que j’ai passé la plupart de mes 20 ans, et aussi où j’ai grandi. Qu’il s’agisse d’interviewer nerveusement mon premier employé, d’affronter un trac sévère la première fois que j’ai présenté un produit, d’apprendre à gérer une équipe… Le voyage a été réel. Les choses que nous avons accomplies et apprises, je ne peux pas commencer à imaginer une aventure plus enrichissante. Notre communauté a rejoint le mouvement avant même d’avoir un produit, à l’époque où nous n’avions que des ambitions et des idées. Qu’il y ait des centaines d’entre vous qui se présentent pour avoir de la crème glacée avec moi, des milliers d’assister à nos événements de lancement et des dizaines de millions d’acheter nos produits dans le monde entier; Je tiens à vous remercier tous d’avoir cru en nous pendant toutes ces années. Et l’équipe. Les gens incroyables avec lesquels j’ai eu la chance de me battre côte à côte. Les amitiés que j’ai nouées ici sont les parties les plus précieuses de ce voyage. Avec eux, l’entreprise est entre de bonnes mains. Je suis éternellement reconnaissant à Pete d’avoir tenté sa chance dans ce gamin sans diplôme universitaire, avec rien à son nom mais un rêve. La confiance, le mentorat et la camaraderie ne seront jamais oubliés. Merci pour l’opportunité d’une vie. Je n’ai jamais regretté d’avoir fait confiance à mon instinct, et cette fois ce n’est pas différent. Ces dernières années, OnePlus a été mon objectif particulier, et tout le reste a dû prendre du recul. J’ai hâte de prendre un peu de temps pour décompresser et retrouver ma famille et mes amis. Et puis suivez mon cœur sur la suite. Avec gratitude, Carl

Nous l’avons interviewé à plusieurs reprises lors des lancements de nouveaux smartphones, et vous pouvez presque avoir une idée de la façon dont l’entreprise a changé en lisant chacun d’eux.