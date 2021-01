UNE

Les nombreuses innovations et bizarreries largement admirées de Brentford ont été leur emploi d’un entraîneur sur coup de pied arrêté.

Si souvent cette saison, des routines intelligentes, un flou de courses et de livraisons ponctuelles ont récolté des récompenses.

Comment cruel alors, que leur rêve de Premier League ait commencé à se dérouler comme ça, avec un moment de génie du coup franc en prolongation de Joe Bryan, David Raya et les quelques centaines d’autres à Wembley convaincu qu’un centre allait arriver, alors qu’en fait c’était le cas. un coup de 135 millions de livres pour la gloire.

Pointer Raya du doigt serait un peu dur. Sa forme gagnante au gant d’or cette saison dans le cadre d’une défense qui a concédé 21 buts de moins qu’il y a un an fait partie de la raison pour laquelle la campagne de Brentford est arrivée ici à Wembley par une douce soirée d’août en premier lieu.

Il était également la raison pour laquelle à la fin de l’une de leurs moitiés de football les plus pauvres de toute la saison, ils ont atteint la mi-temps en position de parité.

Ils ont dû remercier Josh Onomah pour cela une fois, oui, alors qu’il traînait et permettait à l’homonyme Dasilva de récupérer, mais le plus souvent c’était Raya car il a refusé deux fois le même joueur, d’abord à distance, puis avec un arrêt bas beaucoup plus difficile.

Thomas Frank était revenu à l’épreuve en incluant Dasilva au milieu de terrain devant Emiliano Marcondes, mais dans les 45 premières minutes, Brentford a rencontré un Fulham différent de celui qu’ils avaient battu deux fois dans les derbies de l’ouest de Londres cette saison; celui qui a harcelé et traqué comme Barnsley a eu la dernière fois que les Bees jouaient pour une place en Premier League.

Aboubakar Kamara a mené un effort de pression de quatre hommes qui a laissé la ligne arrière se couper, espérons-le, dans les canaux pour qu’Ollie Watkins poursuive. L’attaquant avait promis de se précipiter dans le sol pour la cause, après avoir quitté le gazon de Wembley avec le sentiment qu’il avait laissé quelque chose dans le réservoir lorsque Exeter City a été battu lors de la finale des barrages de la League Two 2017.

Personne ne pouvait l’accuser de cela ici, alors qu’il se battait à maintes reprises avec Tim Ream dans les airs, remportant des balles auxquelles il n’avait pas le droit.

Mais un soir où le moteur de la BMW fonctionnait normalement, les pneus semblaient à plat: Said Benrahma était incapable d’influencer le jeu et Bryan Mbeumo, à un mètre du rythme, obtenait un revêtement de Watkins pour ne pas avoir bondi sur un lâche durement gagné. balle, a finalement été le premier homme sacrifié par un manager qui a hésité à briser ses trois premiers, même profondément dans leurs performances les plus médiocres.

À la veille du match, Frank a exhorté son équipe à s’asseoir, à faire le point et à profiter du moment, mais rarement quelqu’un peut-il avoir moins apprécié une nuit de football de son équipe cette saison – les fans à cause de ce qui était en jeu, les observateurs occasionnels parce que du manque de rythme dans un match qui leur avait été dit était entre deux des meilleures équipes de football de la ligue.

Au moment où la pause boissons de la seconde moitié est arrivée, “ cinglé ” était toujours le mot sur toutes les lèvres et lorsque Frank a sorti son tristement célèbre tableau de tactiques, vous saviez simplement que ce ne serait pas pour la dernière fois. Seule la grève râpeuse de Watkins a même failli régler cela sans avoir besoin de trente minutes de plus.

Comme il l’avait fait à égalité contre Barnsley le dernier jour de la saison de championnat, la chance en or est tombée sur le chemin de Watkins, après un croisement bas taquin du remplaçant Sergi Canos au début des prolongations. Ici, il a au moins pris contact, mais pas de manière décisive sous l’attention étroite de Michael Hector.

Bryan a frappé à maintes reprises à la pause, un héros improbable sur un terrain plein de vainqueurs de match bien en dessous de leur meilleur. La tête de Dalsgaard en réponse est venue trop tard pour inspirer un retour miracle.