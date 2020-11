T

les contribuables devront peut-être financer les funérailles du Yorkshire Ripper, à moins que d’autres dispositions ne soient prises par sa famille.

Peter Sutcliffe, autrefois l’un des criminels les plus redoutés du pays, est décédé à l’hôpital à l’âge de 74 ans après avoir refusé le traitement pour le coronavirus.

Il purgeait toute une vie dans la prison à sécurité maximale de Frankland pour le meurtre de 13 femmes et la tentative de meurtre de sept autres.

Mais après sa mort de vendredi, jusqu’à 3 000 £ de ses frais funéraires de base devront peut-être être couverts par le service pénitentiaire.

En vertu de la directive 64/2011 de l’instruction du service pénitentiaire, les prisons «doivent offrir» de payer une contribution aux frais funéraires «raisonnables» des détenus décédés en détention.

Les dépenses raisonnables comprennent le coût d’un cercueil, d’un enterrement ou d’une crémation, d’un corbillard et des frais funéraires.

Cependant, l’argent ne peut pas être utilisé pour payer une pierre tombale, des fleurs, un réveil ou une notice nécrologique.

Les instructions, émises par le ministère de la Justice (MoJ), stipulent que la seule exception où une contribution n’a pas besoin d’être offerte est lorsque la famille a un plan funéraire prépayé, ou si elle a le droit de demander une subvention à un autre Ministère.

(

Document photo composite des treize victimes de Peter Sutcliffe, le Yorkshire Ripper, décédé à l’hôpital.

/ PA)

Il est entendu que des discussions sont en cours avec sa famille au sujet des arrangements.

En 2015, il a été révélé que le service pénitentiaire avait dépensé 2686 £ pour les funérailles du célèbre enfant-refroidisseur Raymond Morris décédé derrière les barreaux.

Morris, originaire de Walsall, est décédé au HMP Preston en mars 2014 alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le viol et le meurtre d’une fillette de sept ans dont le corps a été retrouvé sur Cannock Chase en 1967.

Les détails des funérailles ont été révélés à la suite d’une demande du Freedom of Information Act adressée au ministère de la Justice par Sunday Mercury, basé à Birmingham.

(

Portrait du tueur en série britannique Peter Sutcliffe, alias «The Yorkshire Ripper», le jour de son mariage, le 10 août 1974 (Photo par Express Newspapers)

/ .)

Sutcliffe, dont la frénésie meurtrière dans le Yorkshire et Manchester de 1975 à 1980 a terrifié le nord de l’Angleterre et lancé une énorme chasse à l’homme et une enquête policière bâclée, est décédé à l’hôpital universitaire de North Durham.

Né à Bingley, dans le West Yorkshire, en 1946, Sutcliffe a quitté l’école à l’âge de 15 ans et a occupé des emplois subalternes avant de devenir fossoyeur.

Il a commencé sa tuerie en 1975 et a évité d’être détecté pendant des années en raison d’une série d’occasions manquées par la police de le piéger.

En 1979, une cassette a été envoyée à la police par un homme se faisant appeler Jack l’Éventreur. Il avait déjà envoyé une série de lettres manuscrites de Sunderland et la police croyait être au courant du meurtrier, écartant tous ceux sans accent Wearside sur leur importante base de données de suspects – Sutcliffe inclus.

Son passager était Olivia Reivers, une travailleuse de rue de 24 ans – les détectives ont découvert plus tard un marteau et un couteau à proximité. Leur recherche était terminée.

Malgré des aveux de 24 heures sur les meurtres, Sutcliffe a plaidé non coupable lorsqu’il a été inculpé au tribunal.

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré hier: «Aujourd’hui, les pensées du Premier ministre vont à ceux qui ont perdu la vie, aux survivants, ainsi qu’aux familles et aux amis des victimes de Sutcliffe.

«Peter Sutcliffe était un individu pervers et pervers dont les crimes ont causé des souffrances inimaginables et ont consterné ce pays.

«Rien ne diminuera jamais le préjudice qu’il a causé.

“Il est juste qu’il soit mort derrière les barreaux pour ses meurtres barbares et pour ses tentatives de meurtre.”

Qui étaient ses victimes?

Sutcliffe a attaqué 20 femmes, tuant 13 d’entre elles, entre 1975 et 1980.

Wilma McCann, 28 ans, de Chapeltown, Leeds, qui a été tuée en octobre 19755 Emily Jackson, 42 ans, prostituée et mère de trois enfants de Morley, Leeds. Tué le 20 janvier 1976, Irène Richardson, 28 ans, mère de deux enfants de Chapeltown, Leeds. Tué le 6 février 1977, Patricia Atkinson, 32 ans, mère de trois enfants de Manningham, Bradford. Tué le 24 avril 1977, Jayne MacDonald, 16 ans, vendeuse de Leeds. Tué le 26 juin 1977Jean Jordan, 21 ans, de Manchester, décédé entre le 30 septembre et le 11 octobre 1977Yvonne Pearson, 22 ans, de Bradford. Assassinée entre le 20 janvier et le 26 mars 1978 Helen Rytka, 18 ans, de Huddersfield. Assassinée le 31 janvier 1978 Vera Millward, 40 ans, mère de sept enfants de Manchester, qui a été tuée le 16 mai 1978, Josephine Whitaker, 19 ans, ouvrière de la société du bâtiment de Halifax. Tué le 4 avril 1979, Barbara Leach, 20 ans, une étudiante assassinée en marchant à Bradford le 1er septembre 1979, Marguerite Walls, 47 ans, fonctionnaire de Leeds assassinée le 20 août 1980, Jacqueline Hill, 20 ans, étudiante, qui était trouvé à Headingley le 16 novembre 1980