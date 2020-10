Un autre défilé pro-Trump a lieu ce week-end – seulement maintenant, à New York … où un groupe s’identifiant comme juif montre son soutien à MAGA et amène les choses à un point d’ébullition avec des contre-manifestants.

Un événement surnommé “Juifs pour Trump” a débuté dimanche à Manhattan, où un énorme convoi de voitures et de camions agitant Trump 2020 et des drapeaux américains circulaient dans le centre-ville … flanqué des deux flics qui les protégeaient, et anti- manifestants fascistes qui gazouillaient depuis les coulisses. Certaines personnes portant des vêtements de Proud Boys étaient également présentes dans la foule de Trump – finalement, tous les groupes se sont affrontés.

Une bagarre éclate entre MAGA et antifacistes à Times Square, New York Vidéo d’Oliya Scootercaster (FNTV) desk@scootercaster.com pour la licence pic.twitter.com/HsCYqf6Oss – @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) 25 octobre 2020 @ScooterCasterNY

Il est difficile de dire exactement ce qui déclenche la violence, mais cela se produit néanmoins. Voici une vidéo dans laquelle un contre-manifestant prend un drapeau Trump sur l’un des véhicules qui défilent, qui est stationné momentanément. Alors que cette querelle semble mijoter, une autre surgit en face – où deux officiers du NYPD luttent quelqu’un au sol.

Peu de temps après, le chaos absolu éclate alors que les gens commencent à s’affronter et à se balancer l’un sur l’autre. Certaines personnes essaient de le briser, d’autres se lancent – il est presque impossible de se différencier parfois.

Plus de bagarre à Manhattan lorsque des manifestants anti-Trump attaquent le convoi de véhicules #JewsForTrump pic.twitter.com/KUPratW4Mf – NYC Scanner (@NYScanner) 25 octobre 2020 @NYScanner

À un moment donné, un contre-manifestant arrive derrière l’un des mecs “ Juifs pour Trump ” et lui tape dans la tête avant d’essayer de s’enfuir. Alors qu’il fuit, il reçoit un coup de pied dans la jambe et tombe au sol, sa tête heurtant durement le trottoir. Et quelques secondes plus tard … encore plus de bagarres éclatent dans une section adjacente. Comme nous l’avons dit, un pandémonium complet.

Certaines personnes sur le terrain affirment que les flics font définitivement équipe avec Trump ici, car certains des officiers arrêtent des contre-manifestants à la demande de l’équipe de MAGA … qui sont apparemment protégés par ces mêmes flics utilisant des vélos pour maintenir le contrôle de la foule.

Les Fiers Boys / partisans pro-Trump sont maintenant à Times Square à New York. Les flics du NYPD en tenue anti-émeute empêchent les contre-manifestants antifascistes de se rapprocher. Les flics procèdent à de violentes arrestations de contre-manifestants et suivent même les ordres des partisans de Trump sur les personnes à arrêter. pic.twitter.com/PftJR627ms – Ash J (@AshAgony) 25 octobre 2020 @AshAgony

Cela correspond à ce qui était juste dans les rues de New York plus tôt ce week-end – à savoir, une voiture de l’équipe du NYPD disant “Trump 2020” sur son haut-parleur intégré … ce qui est une violation de la politique de la police.

Nous essayons de ne pas parler d’hyperbole – en particulier pour des sujets aussi sensibles que celui-ci – mais quand nous disons qu’une guerre civile semble bouillonner, nous le pensons. Les tensions sont à un niveau record.