Dak Prescott a subi une blessure brutale à la cheville dimanche lors du match des Cowboys de Dallas contre les Giants de New York. La blessure était si grave que Prescott a été opéré à la cheville ce soir-là, et il est probable qu’il sera absent pour le reste de la saison. La question est est-ce que Prescott a joué son dernier cliché avec les Cowboys depuis qu’il sera un agent libre à la prochaine intersaison?

“Absolument pas. Absolument pas. Il est notre avenir. Il est spécial. Si quelqu’un peut surmonter quoi que ce soit, ce sera Dak. C’est quelque chose que nos médecins ont l’impression qu’il va surmonter, et il reviendra mieux que jamais”, Stephen Jones, COO des Cowboys a déclaré lundi matin sur 105,3 The Fan. Dès que Jones a subi la blessure, il est devenu bouleversé. Il a été transporté hors du terrain et les fans du stade AT&T ont ovationné le quart-arrière vedette.

“Perdre notre chef, notre capitaine, c’est notre cœur. (Ça) vous tue vraiment au fond pour lui. … Nous sommes toujours sous le choc”, a déclaré Jones. “Dak est un tel guerrier. Il a traversé beaucoup de choses. Il l’a toujours surmonté et cela ne fera pas exception. … C’est un revers très difficile pour lui et pour nous. C’est quelque chose que nous nous sentons bien de le surmonter totalement et il Je reviendrai prêt à partir l’année prochaine. »

Prescott a signé un appel d’offres pour les étiquettes de franchise en juin, car lui et l’équipe ne pouvaient pas s’entendre sur un contrat à long terme. Il devrait gagner un peu plus de 31 millions de dollars cette année. Il y avait un rapport de Prescott refusant un contrat de cinq ans de 175 millions de dollars des Cowboys, mais l’équipe a rejeté ce rapport.

“Selon l’équipe et l’agent de Dak Prescott, le rapport de [Chris Simms] n’est certainement pas vrai », a tweeté l’initié de NFL Network Ian Rapoport en mai.« Les deux parties n’ont jamais discuté de tels scénarios ou quoi que ce soit de semblable. Dak veut un accord plus court, le [Cowboys] veux un plus long. Le 15 juillet est la date limite. ”

Prescott a été repêché par les Cowboys au quatrième tour en 2016. Il a commencé près du bas du tableau de profondeur, mais s’est déplacé vers la position de départ lorsque Kellen Moore et Tony Romo ont été blessés. Prescott a mené les Cowboys aux séries éliminatoires en 2016 et a été sélectionné pour jouer dans le Pro Bowl après avoir lancé 3667 verges, 23 touchés et quatre interceptions. Il a eu une année de carrière en 2019, totalisant 4902 verges et 30 touchés.