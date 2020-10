Lire le contenu vidéo

CBS

Kenneth Walker dit lui et Breonna Taylor regardaient un film quand ils ont entendu une forte détonation à la porte, et bien qu’ils aient demandé de qui il s’agissait, ils n’ont jamais obtenu de réponse … jusqu’à ce que la porte s’ouvre et que les balles se mettent à voler.

Le petit ami de Breonna a raconté de première main sa fusillade mortelle par la police sur “CBS This Morning”, Gayle King il est “à un million de pour cent sûr” que les flics ne se sont pas annoncés … et insistant sur le fait que lui et Breonna se seraient ouverts s’ils l’avaient fait, car ils n’avaient rien à cacher.

Au lieu de cela, Walker dit qu’ils avaient peur et qu’il pensait que c’était une effraction, alors il a attrapé son arme et prétend qu’il a tiré un coup de semonce pour effrayer un possible cambrioleur.

Comme nous le savons, les flics ont répondu en tirant plus de 30 balles dans l’appartement, dont 5 ont touché Breonna. Walker dit qu’il n’a jamais entendu autant de coups de feu et l’a comparé à la guerre, et dit qu’il a essayé de faire tomber Breonna mais qu’elle avait peur … et il savait qu’elle avait été touchée quand il l’a entendue crier.

Walker dit qu’après l’arrêt des tirs, les flics ne sont pas entrés dans l’appartement et il ne savait toujours pas de qui il s’agissait. Il affirme avoir appelé sa mère, qui lui a dit d’appeler le 911. Il dit à King: «Si j’avais su qui c’était, j’aurais dit à la police. Je n’aurais pas appelé la police sur la police.

Walker dit que lorsqu’il est sorti, il a dit à un officier qu’il n’avait pas été touché par les coups de feu, et il prétend que l’officier a répondu … “c’est malheureux.”

Il dit également que la façon dont les flics le traitaient a radicalement changé entre le moment où il a été arrêté et quelques heures plus tard – quand ils se sont montrés gentils avec lui et ont essayé de lui expliquer un “petit problème de communication” qui a abouti au raid à L’appartement de Breonna.

Malgré tout cela … Walker affirme que personne ne lui a dit directement que Breonna est décédée et qu’il a dû le découvrir aux nouvelles.

Comme nous l’avons signalé … aucun des officiers impliqués dans la mort de Breonna n’a été inculpé pour cela. Ancien officier Brett Hankison était seulement accusé de mise en danger gratuite pour tirer dans un appartement voisin.