La salle de boxe er Balham n’a pas complètement rouvert mais Rosena Allin-Khan – députée travailliste de Tooting, ancienne candidate adjointe à la direction et médecin du NHS – a déjà commandé sa nouvelle paire de gants. Ils sont rouges, «évidemment», et un symbole qu’elle est prête pour la prochaine vague de bataille alors que le pays entre dans son premier hiver en combattant Covid-19.

Allin-Khan, 43 ans, ne le regarde peut-être pas quand nous parlons, vêtue d’un sweat à capuche GAP jaune vif sur son canapé rembourré arc-en-ciel à Tooting, mais elle est en colère: en colère de devoir encore parler à son père à travers la clôture de son maison de soins; fâché que les ministres n’aient pas mis en œuvre un système de test et de traçabilité adéquat; en colère contre le refus des conservateurs de faire demi-tour sur les repas scolaires gratuits.

Surtout, elle est en colère contre le gouvernement pour avoir rejeté sa proposition de politique Care For Carers, conçue pour soutenir la santé mentale de plus de trois millions de NHS et de soignants en Angleterre.

En juin, les absences liées à la santé mentale du personnel de première ligne étaient trois fois plus élevées que les maladies liées à Covid et Allin-Khan a constaté de ses propres yeux ces effets déchirants.

Lorsque la pandémie a frappé, elle a abandonné sa campagne à la direction des députés du parti travailliste pour passer plus de temps à travailler par quarts de 12 heures dans les services A&E des hôpitaux de Londres Nightingale et St George, ce dernier étant «l’élément vital de Tooting».

Elle y a suivi une formation de médecin junior avant d’être élue à la Chambre des communes en 2016, et a depuis travaillé dans l’aide humanitaire à Gaza, en Israël, en Afrique et en Asie. Mais rien de tout cela n’aurait pu la préparer à la crise qu’elle a traversée au plus fort de la pandémie.

(Le docteur A&E Allin-Khan a travaillé dans l’aide humanitaire à Gaza, en Israël, en Afrique et en Asie / Dr Rosena Allin-Khan)

«J’ai vu un génocide, j’ai vu une famine massive, j’ai tout vu», me dit Allin-Khan, fraîchement sorti d’une classe de poids socialement éloignée et se remettant encore d’un long changement d’A & E le week-end.

«Je pensais que j’étais assez solide – je suis plutôt solide – mais je suis aussi un être humain, et cette expérience a été particulièrement déchirante parce que les familles qui éprouvaient tant de douleur avaient le sentiment que leur douleur aurait pu être évitée si ce gouvernement avait en plus des choses plus tôt. C’était une pilule particulièrement difficile à avaler.

Il était également difficile de voir Covid exposer les inégalités existantes. En tant que «fier musulman britannique» qui a grandi avec une mère polonaise et un père pakistanais dans une famille ouvrière «turbulente», Allin-Khan a passé une carrière à lutter contre les injustices.

Au cours de sa campagne pour être élue députée, elle s’est opposée à l’ami et ancien député de Tooting, Sadiq Khan, à soutenir les femmes portant le voile de niqab, et s’est prononcée contre les médias pour avoir utilisé son appartenance ethnique pour «essayer de l’humilier» (le Daily Mail a affirmé elle avait été un modèle de maillot de bain secret avec un «passé glamour»).

Allin-Khan a été élue sur 119 candidats et son élection a coïncidé avec le jour du meurtre de Jo Cox, ce qui n’a fait qu’alimenter sa détermination à être une voix pour les sans voix dans la société.

Lorsque le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, lui a dit de surveiller son ton pendant les questions à la Chambre des communes en mai, elle a transformé cette remarque en son propre slogan anti-sexisme et a posté des photos dans un t-shirt arborant “comment est mon ton hun?” en dehors du parlement.

Sur Twitter (qu’elle a supprimé sur son téléphone pour des raisons de santé mentale), elle a qualifié les personnes transgenres de ses alliés et appelle régulièrement le gouvernement pour ne pas avoir défendu les communautés ouvrières et BAME.

(Collez-le à l’homme: Allin-Khan porte son t-shirt “ Comment va ma tonalité, Hun? ” Devant le parlement / Dr Rosena Allin-Khan)

Il a donc été difficile de voir la pandémie élargir encore un grand nombre de ces inégalités, dit Allin-Khan. À Tooting, où elle a grandi et représente maintenant, elle a vu les effets économiques du verrouillage frapper le plus durement les ménages les plus pauvres, et dans les services, elle a vu à quel point les patients BAME étaient affectés de manière disproportionnée. Ce qui l’a aidée à traverser, ce sont les moments d’unité, comme les aumôniers de l’hôpital et les imams qui priaient pour les patients lorsque leurs familles ne pouvaient pas être là. «Si quelqu’un de la bonne religion n’était pas disponible, l’un d’eux se tiendrait de toute façon», se souvient-elle avec tendresse. «Je ne pense pas que je me sois jamais senti aussi fier de faire partie d’une équipe.»

Allin-Khan a appris à connaître intimement les familles par téléphone au cours de ces mois et il y en a deux qui resteront toujours avec elle: une à qui elle a parlé tous les jours pour transmettre des messages «de plus en plus désespérés» à leur père qui se détériore, et une autre dont cinq membres de la famille est venu dire au revoir. «Nous savions très clairement que nous ne pouvions en autoriser qu’un seul», dit-elle. «Voir la famille faire ce choix… Ouais, c’était assez décevant.»

Naturellement, le travail a fait des ravages. Dans une récente interview sur Loose Women, Allin-Khan a parlé de son retour de son premier quart de travail le dimanche des mères et d’avoir dû appeler à l’avance pour s’assurer que ses filles ne couraient pas à la porte et ne la câlinaient pas. «Je devais m’assurer qu’ils restaient bien loin de moi jusqu’à ce que j’aie enlevé tous mes vêtements et pris une douche», dit-elle. «Certains membres du personnel évitent leurs enfants. C’est désespérément triste car vous avez besoin de réconfort humain lorsque vous rentrez chez vous après des quarts de travail. »

(Députée travailliste de Tooting depuis l’élection partielle de 2016, Dr Rosena Allin-Khan, photographiée dans sa circonscription (Daniel Hambury) / Daniel Hambury / Stella Pictures Ltd)

Elle a également parlé de rentrer chez elle pour pleurer après avoir été forcée de «déchirer» avec de mauvaises nouvelles. Le port de l’EPI complet a «dépouillé l’humanité» de ces moments, me dit-elle. «Je suis définitivement un câlin, donc c’était très contre-intuitif de ne pas être en mesure de faire un câlin à quelqu’un ou de toucher son bras ou de montrer un niveau d’émotion d’une manière physique. On pouvait juste voir à quel point les gens étaient désespérés. Tous les mécanismes d’adaptation pour des expériences difficiles comme celle-ci ont été vraiment réduits pour les gens et cela m’a beaucoup bouleversé.

À la maison avec ses filles et son mari économiste gallois, les mécanismes d’adaptation d’Allin-Khan étaient similaires à ceux de nombreuses personnes à travers le pays: elle a commencé à courir pour la première fois en utilisant l’application Couch to 5k, a transpiré à travers les séances d’entraînement de Joe Wicks avec les enfants, écouté des méditations ambulantes sur YouTube et des émissions télévisées comme Big Little Lies et Grey’s Anatomy.

Elle a eu du mal à ne pas pouvoir voir des amis, dont beaucoup sont tombés malades. Les groupes WhatsApp avec son équipe parlementaire de football et ses collègues généralistes étaient une «bouée de sauvetage», mais en tant que seul médecin du parti travailliste, le volume de messages dans sa boîte de réception à 2 heures du matin pouvait être écrasant. “[Colleagues] étaient tous en contact avec moi parce qu’ils savaient que j’en parlais et que j’avais une tribune », dit-elle. «J’avais ce sens implacable de la responsabilité que je m’étais imposé.

(Le maire de Londres Sadiq Khan avec la candidate du Dr Rosena Allin-Khan Labour pour l’élection partielle de Tooting devant la station de métro Tooting Broadway / Alex Lentati / Evening Standard)

Même en tant que personne qui se considère comme «extrêmement résiliente» et capable de fonctionner avec peu de sommeil, Allin-Khan se souvient du jour où la pression est devenue trop forte. Elle venait de terminer un événement Facebook Live pour les personnes qui luttaient contre les effets du verrouillage et réalisait: «Oh mon Dieu, c’est ce que je ressens». La seule fois où elle avait ressenti ce sentiment auparavant, c’était à son retour de travail dans des camps au Bangladesh. «C’était terriblement épuisant. J’en suis arrivé au point où je me suis dit: «Rosena, tu as juste besoin de t’arrêter une minute parce que tu n’es qu’une seule personne et tu as juste besoin de faire une pause pendant un moment et juste de dormir.»

C’est un message qu’elle tient à marteler à la maison en tant que mère («les perspectives de vie de mes filles ne seront pas diminuées parce qu’elles remettent leurs devoirs le lundi au lieu de vendredi») et plus publiquement, dans son rôle de ministre de l’ombre santé. Elle a été élue dans le premier cabinet fantôme de Keir Starmer au plus fort de la pandémie en avril, il n’y avait donc pas un moment à perdre.

Le Center for Mental Health en Angleterre a prédit que 10 millions de personnes – près d’un cinquième de la population – auront besoin d’un soutien en santé mentale en conséquence directe de Covid-19, avec 1,5 million de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle dit que les ministres ont pris une décision «moralement répréhensible» en ne prolongeant pas les repas scolaires gratuits pendant les vacances pour les enfants vulnérables, et elle appelle le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson à mettre en place un programme de santé mentale d’urgence pour les étudiants universitaires. Plusieurs de ses meilleurs amis ont tenté de se suicider pendant son temps en tant qu’étudiante aux universités de Brunel et de Cambridge. Elle trouve donc le sort des étudiants actuels «déchirant».

(La députée du parti travailliste Rosena Allin-Khan s’exprime lors d’un rassemblement pour la campagne Best for Britain et People’s Vote à Londres / . via .)

Allin-Khan a l’air frustrée quand je lui pose des questions sur le rejet de son plan Care for Carers par les conservateurs. «La santé mentale ne doit pas être un football politique», dit-elle, énumérant les mesures qu’elle espère voir le gouvernement mettre en place: promotion de moyens pour améliorer le bien-être mental, accès assuré aux traitements malgré les restrictions, engagement à collecter régulièrement des données sur la référence fois. «Il est honteux que le gouvernement ne leur donne pas la priorité. Applaudir pour le NHS un jeudi est un geste vide de sens s’il n’est pas suivi d’une politique qui soutiendra notre personnel. “

Plus largement, elle souhaite voir les ministres agir plus «humainement». Concernant l’état «chaotique» des foyers de soins, elle pense que des tests réguliers devraient être disponibles pour les proches afin qu’ils puissent embrasser leurs parents et leur conjoint («les gens risquent de se faire voler leur dernier Noël avec leurs proches»), et elle soutient fermement le leader Starmer. appelez à des disjoncteurs de deux ou trois semaines – pour des raisons de santé mentale ainsi que pour sauver des vies et sauver l’économie. «Lorsque le gouvernement dit que cela pourrait être comme ça pendant six mois, cette incertitude engendre de l’anxiété», dit-elle. «De cette façon, ils auraient l’impression qu’il y a de la lumière au bout du tunnel.»

Cela dit, tout disjoncteur doit aller «de pair» avec une forme de paquet économique pour les entreprises, et des restrictions plus strictes ne doivent pas dissuader les gens de se rendre à l’hôpital. Allin-Khan essaie de rester optimiste quant à l’hiver à venir, mais elle est préoccupée par le fait que des électeurs ratent des rendez-vous cruciaux en raison des craintes de Covid. Pour eux et pour tout le monde à travers le pays, son message est simple: «S’il vous plaît, s’il vous plaît, n’hésitez pas à venir nous voir si vous ne vous sentez pas bien». C’est la chose merveilleuse à propos du NHS, sourit-elle. Quelle que soit l’hiver, «nos portes sont toujours ouvertes».