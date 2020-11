UNE

Le coroner a appelé à des améliorations de la sécurité près d’un carrefour très fréquenté où une jeune Londonienne a été tuée alors qu’elle tentait de traverser la route.

Ellie Isaacs, 22 ans, est décédée à l’hôpital deux jours après la collision sur l’A12 Colchester Road près de Romford, près du rond-point Gallows Corner, le 19 juin de l’année dernière.

La coroner Nadia Persaud a écrit aux chefs des routes pour les avertir que d’autres vies sont en danger à moins que des mesures ne soient prises pour améliorer la visibilité du conducteur sur le passage à niveau et réduire la limite de vitesse. Il fait 50 mph et ne réduit qu’à 30 mph près des feux de circulation.

Le coroner a déclaré qu’il y avait un «niveau très élevé de non-conformité» avec les feux de signalisation et que «les véhicules ne s’arrêtaient pas» lorsque les feux étaient allumés en orange.

Mme Isaacs, qui traversait vers le restaurant KFC vers 20h50, avait appuyé sur le bouton pour activer le passage de l’homme vert. Elle est sortie lorsque les feux de circulation sont passés à l’orange et avait été sur la route pendant 1,2 seconde avant d’entrer en collision avec une voiture.

Ses parents Lisa et Terry Isaacs ont déclaré au Standard qu’il fallait agir pour rendre Gallows Corner plus sûr pour les piétons. Ils ont déclaré que le rond-point avait été répertorié pour le retrait depuis des décennies, mais les avertissements avaient été ignorés.

Mme Isaacs a déclaré que, peu de temps après la mort de sa fille, la police métropolitaine a écrit à Transport for London pour lui faire part de ses inquiétudes quant au fait que le passage pour piétons se trouvait dans un «endroit dangereux».

Elle a déclaré au Standard: «Le passage pour piétons se trouve définitivement dans une zone dangereuse. Vous descendez de 50 mph à 30 mph très rapidement.

«C’est un rond-point très, très dangereux. Il devrait y avoir des panneaux de passage pour piétons sur cette route, avertissant les conducteurs qu’il y a un passage pour piétons là-bas. Le passage pour piétons est gravement dangereux. Ils volent autour de ce rond-point.

«L’ensemble du rond-point doit être abordé. Ils ont peut-être besoin de mettre un [vehicle] passage souterrain là-dedans ainsi que le survol en raison du volume de trafic. Les passages pour piétons doivent sortir. »

Le conducteur s’est arrêté sur les lieux et n’a pas été poursuivi, apparemment parce que les procureurs pensaient qu’il était trop près des feux lorsqu’ils sont passés à l’orange pour s’arrêter.

La coroner Mme Persaud a enregistré un verdict d’accident à la fin de l’enquête en septembre, mais cette semaine a émis un avis de prévention de décès futurs au conseil de Havering.

Elle a déclaré: «Il y a un certain nombre d’éléments de mobilier urbain qui obstruent la vue que les conducteurs devraient avoir des piétons qui attendent au passage des pélican.

«Le passage à niveau du pélican est situé peu de temps après un virage de la route et la limite de vitesse immédiate à l’approche du passage à niveau est de 30 miles par heure. Très peu de temps avant la traversée du pélican, la limite de vitesse est de 50 mph.

«Une récente visite sur place a noté un niveau très élevé de non-respect des feux de signalisation automatisés. Il a été noté que les véhicules ne s’arrêtaient pas à la phase des feux orange. La combinaison des facteurs ci-dessus augmente le risque de décès futurs. »

Un porte-parole du conseil de Havering a déclaré: «Nous avons été attristés d’apprendre la mort de cette jeune femme et nous allons aider et travailler aux côtés de Transport for London, qui gère le site de Colchester Road, et de la police, pour effectuer les travaux nécessaires.»

Sam Monck, responsable de l’investissement et de la livraison dans les rues saines de TfL, a déclaré: «Nos pensées vont à la famille et aux amis d’Ellie Isaacs, décédée tragiquement en marchant à Romford.

«La sécurité de tout le monde sur la route est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons inspecté le passage à niveau où la collision s’est produite pour voir si des améliorations étaient nécessaires.

«Cette inspection a permis de déterminer que la conception et l’exploitation du passage pour piétons signalisé répondaient aux normes de conception actuelles robustes de TfL et qu’il y avait une bonne visibilité des feux de circulation sur les deux approches.

“Nous continuerons à travailler pour atteindre notre ambition de Vision Zéro d’éliminer les décès et les blessures graves sur les routes de Londres.”