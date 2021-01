Le corps noir de Noelia le complète avec des collants audacieux | Instagram

Le beau Noelia d’origine portoricaine a partagé une vidéo où il apparaît montrant son courbes tout en portant un minuscule body noir, cependant, ce qui a le plus retenu l’attention, ce sont ses bas résille.

La popularité de Noelia ne cesse d’augmenter grâce au contenu qu’elle partage sur son compte Instagram officiel où elle montre constamment ses courbes avec de minuscules tenues avec lesquelles elle laisse ses fans plus que amoureux.

Avec de grands succès tels que “Pas une larme de plus” et “Vous n’êtes plus le même” Noelia Elle trouve toujours un moyen d’attirer l’attention non seulement avec sa musique mais aussi avec les publications constantes et audacieuses qu’elle fait, même si ses fans n’ont que le plaisir de voir le mannequin et l’actrice sur Instagram puisqu’il n’y a pas d’autre application pour partager ses photos. et vidéos.

Bien que la belle femme d’affaires blonde ne compte qu’un million 400000 followers sur Instagram Noelia Il a beaucoup plus d’adeptes, peut-être la grande majorité d’entre eux n’ont pas cette application, depuis plus de 20 ans, il a montré son talent lors de centaines de spectacles et concerts au Mexique et dans d’autres pays.

Dans l’une des vidéos qu’il a partagées sur son compte Instagram il y a quelques jours, il apparaît dansant sur une chanson avec des guitares, sa silhouette bouge au rythme de la musique, montrant à chaque fois ses courbes.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

La chanteuse porte un minuscule body noir avec une jupe courte, ses bas résille sont retenus par un porte-jarretelles et une partie de ses charmes supérieurs est sur le point de se détacher, s’amusant depuis son balcon devant la plage, avec cela il y en a déjà plusieurs des vidéos du même endroit où l’élève se délecte de sa silhouette.

Une partie de sa charmante personnalité se transmet dans ses publications, il essaie constamment d’être en contact avec ses fans, dont ils répondent réciproquement à l’affection qu’il leur porte lorsqu’il les salue dans ses vidéos.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Noelia Elle a beaucoup profité de son Instagram car dans l’application, elle a tendance à promouvoir non seulement sa musique, mais aussi ses réalisations en tant que grande femme entrepreneuriale qu’elle est devenue, en plus des produits qu’elle a lancés de ses différentes entreprises qui tout comme ils sont également devenus populaires.

Grâce au fait que l’interprète de “Candela” connaît très bien le marché et que le goût de ses fans sait ce qu’ils aiment voir, elle se consacre donc à chouchouter tout le monde, avec plus de cinq mille publications sur Instagram, elle a montré que Bien que vous ayez «peu» d’abonnés, ce n’est pas une raison pour vous limiter en termes de publication.

Chacune des réalisations que vous avez obtenues Noelia Tout au long de ces années, cela a été le résultat de son travail acharné, bien qu’elle soit une femme extrêmement réussie non seulement dans la musique mais aussi dans d’autres domaines, elle ne cesse d’étonner car elle est constamment à la recherche d’un moyen de continuer à exceller et de trouver plus de sources de travail pour d’autres, grâce aux différentes entreprises qu’il a sous son nom et dont nous sommes sûrs qu’elles continueront à se développer.

La chanteuse a atteint l’équilibre parfait entre la musique et ses entreprises, dont nous sommes sûrs que dans un avenir pas trop lointain, nous espérons qu’elle fera partie de la Bourse de New York, grâce à sa persévérance et son dévouement, Noelia est une Femme très active et disciplinée, elle est devenue un excellent exemple de croissance et de dévouement.

Lisez aussi: Noelia triomphe avec des chansons audacieuses en anglais!