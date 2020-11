P

Olice enquête sur des allégations d’abus racistes et homophobes visant le correspondant LGBT de la BBC après que l’acteur Laurence Fox a tweeté à son sujet.

Fox a semblé partager une capture d’écran du profil Twitter du journaliste Ben Hunte dans un post plus tôt cette semaine à côté du message: “Je suis tellement content de ne plus payer pour ça.”

Le message semble avoir été supprimé depuis.

Hunte a déclaré que le tweet original de Fox avait suscité des messages discriminatoires envers lui et sa famille, et qu’il «laisserait la police prendre le relais».

(

Ben Hunte, correspondant LGBT de la BBC

/ PA)

Jeudi soir, un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «Nous sommes au courant d’un tweet posté plus tôt dans la journée concernant une allégation d’abus sur les réseaux sociaux.

«Nous avons reçu un rapport initial et les agents contacteront le plaignant pour obtenir plus de détails.»

Fox, qui critique fréquemment le diffuseur, a partagé le message avec un lien vers un compte intitulé Defund The BBC, qui milite pour la dépénalisation du non-paiement des frais de licence.

Il a dit plus tard qu’il était «attristé» par les abus dont le journaliste avait été victime.

Hunte a déclaré sur Twitter: «Ma famille et moi avons été victimes d’abus racistes et homophobes suite à la capture d’écran ci-dessous de ma publication.

«Je vais bien – mais je vais laisser la police prendre le relais.

«Si vous n’êtes pas d’accord avec mon travail, ou avec les directives éditoriales de la BBC, ou avec une décision plus large liée aux LGBT dans laquelle je ne suis pas impliqué, veuillez ne pas contacter ma famille avec haine. Veuillez utiliser le processus de réclamation de la BBC. »

Il a ajouté: «Je fais mon travail au mieux de mes capacités. Je suis fier d’être journaliste et très reconnaissant envers ceux qui partagent leurs expériences avec moi.

Plus tard, Fox a répondu à Hunte, en disant qu’il était «attristé d’apprendre que vous aviez eu des abus».

«C’est horrible et je sais exactement ce que vous ressentez», dit-il.

«Mon avis est que la BBC est de plus en plus identitaire et source de division, et devrait être dissoute.

“Je crois aux gens, pas aux acronymes.”

La BBC a publié un message disant qu’elle «ne tolérera pas les abus et les menaces visant nos journalistes», ce qui a été motivé par les abus de Hunte.

Un tweet du compte du bureau de presse de BBC News a ajouté: «Ils respectent tous les normes éditoriales de la BBC – ce qui signifie qu’ils doivent inclure une grande variété de points de vue et de voix dans leurs reportages. Cela ne devrait jamais conduire à des abus personnels. »

Il a ajouté que les personnes ayant des plaintes devraient exprimer leurs préoccupations via le site Web de la BBC.

Hunte est le premier correspondant de la BBC à avoir été employé pour couvrir des histoires sur la sexualité et le genre.

L’ancien étudiant en neurosciences a précédemment travaillé comme YouTuber et cinéaste avant de rejoindre la BBC en 2017, initialement en tant que stagiaire.

En septembre, Fox a annoncé qu’il lançait un parti politique pour la «réclamation» des valeurs britanniques.

Le parti s’appelait à l’origine Reclaim, mais il aurait dû abandonner le nom à la suite d’une contestation judiciaire par un organisme de bienfaisance du même nom.