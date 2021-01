Le corset d’Ana Cheri révèle ses charmes serrés | Instagram

Le célèbre modèle américain Ana Cheri Elle a de nouveau exposé ses charmes, ceci tout en portant un corset serré qui les rendait beaucoup plus frappants.

Jusqu’à présent, Ana Cheri a gardé son individualisme et sa personnalité intacts, car de nos jours, il est habituel que d’autres modèles se réfèrent à certains surnoms tels que Anastasia Kvikto et Joselyn Cano, tous deux connus respectivement sous le nom de Kim Kardashian russe et mexicain, bien que malheureusement Joselyn Cano ait perdu la vie il y a un peu plus d’un mois.

Ana Cheri Elle fait partie des mannequins qui au fil des années sont devenues des célébrités des réseaux sociaux, elle compte à ce jour plus de 12 millions 500 mille followers, un chiffre qui lui a coûté beaucoup de travail, d’efforts et surtout de contenu qui ses fans adorent à ce jour.

Le monde du divertissement peut être un peu difficile à conquérir, notamment dans les réseaux sociaux car il y a des millions de personnes qui partagent des contenus similaires, des milliers de mannequins et de belles femmes partagent des publications quotidiennement, mais seules quelques-unes parviennent à devenir des stars et à retenir l’attention. et l’intérêt de vos abonnés à continuer de voir le contenu que vous fournissez, et Ana Cheri est l’un d’eux.

C’est précisément pour cette raison que Ana Cheri Elle n’hésite pas à partager des photos ainsi que des vidéos qui laissent ses fans plus qu’excités, et la voir exhiber sa silhouette dans ses minuscules tenues, maillots de bain ou vêtements moulants provoque plus que de longs soupirs et des cœurs qui s’emballent.

A cette occasion, le mannequin américain a réussi à attirer plus que l’attention car le mannequin et la femme d’affaires américaines ont partagé à la fois des vidéos et des photos mais ne l’ont pas fait dans ses posts Instagram mais dans les histoires, dans lesquelles, comme vous le savez probablement déjà, elles sont supprimées après 24 heures. heures se sont écoulées depuis le moment de sa publication, mais celles-ci ont réussi à être téléchargées afin que vous puissiez en profiter le jour que vous voulez.

Dans la publication, Ana Cheri apparaît vêtue d’une chemise blanche déboutonnée, sur elle, elle porte un corset qui couvre sa taille mais met en valeur ses charmes, dans les micro-vidéos suivantes, nous pouvons la voir montrer ses charmes comme jamais auparavant, même si nous l’avons déjà fait. vu dans un maillot de bain, le simple fait de changer un peu la routine la rend beaucoup plus attrayante.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PUBLICATION, CLIQUEZ ICI.

Très à la mode, @anacheri danse avec une chemise et un corset dans une tenue totalement blanche », ont-ils écrit dans la publication.

Ce qui a également attiré l’attention, c’est qu’elle ne portait rien en dessous, seulement ses sous-vêtements, qui étaient également blancs, nous avons également réalisé qu’Ana Cheri fait de très bonnes combinaisons quand ses vêtements sont à propos, surtout quand elle est coquette. il s’agit.

Ce n’est que dans la dernière partie de la publication que nous la voyons sur une photo à partir de là, de courtes vidéos concordant dans chacune d’elles en plus de la photo dans laquelle elle montre ses charmes, c’est quelque chose de déjà courant chez Ana Cheri, qui trouve toujours un moyen créatif de se voler les regards.

Bien que le modèle américain Elle est généralement un peu réservée quant à sa vie personnelle, à certaines occasions elle nous a montré un peu de son quotidien, dans ses propres histoires on s’est rendu compte qu’elle avait un chat comme animal de compagnie, ou jusqu’à présent on n’en a vu qu’un, elle consent. beaucoup et vous pouvez dire qu’il adore ça.

Nul doute que plus on en sait sur le mannequin, plus on l’adore, c’est comme si elle faisait partie de notre vie ce qui est très agréable, c’est l’avantage des réseaux sociaux.

