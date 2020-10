Le costume “Al natural” de Chiquis Rivera, une nouvelle célébration? | Instagram

Ils partagent des photographies où Chiquis Rivera apparaît sans vêtement, se souvenant du jour de son anniversaire et de cette image du chanteur.

La fille de Jenny Rivera fait la une des journaux depuis quelques semaines en raison de sa séparation avec lui, également chanteur Lorenzo Mendez, Ce n’est pas la première fois que cette séparation entre les deux est annoncée, mais cela semble une preuve définitive.

Cette nouvelle a choqué ses fans car ils pensent que c’est sûr Chiquis Rivera va entrer en dépression, il semble que ce ne soit pas arrivé heureusement.

Il semble que pour la jeune célébrité tout fonctionne à l’inverse, car loin de souffrir de dépression, elle commence à montrer son côté le plus coquin.

Sur la photo, vous pouvez voir que Chiquis ne porte absolument rien, mais loin de montrer sa silhouette complètement naturelle, grâce à la pose que sa photo a été prise et à ses cheveux longs que certaines parties de l’exposition sont vues, cela ne lui a sûrement pas plu complètement à ses fans car il aurait probablement préféré voir quelque chose de plus de peau.

Comme seuls accessoires, l’épouse de Lorenzo Méndez était toujours accompagnée de chaussons et d’un collier ostentatoire avec quelques perles.

Ce n’est pas la première fois que Chiquis partage une photo de ce style, mais c’est celle qui a sans doute attiré le plus l’attention des utilisateurs.

La publication où apparaît Chiquis a été réalisée le 26 juin de cette année, cette photographie n’est pas dans le compte officiel de Chiquis, c’est un compte externe sur Twitter qui a partagé l’image.

Chiqui est devenue une célébrité dans les réseaux sociaux, malheureusement elle est devenue célèbre en raison des controverses qu’elle a vécues autour de sa famille, car elle fait partie de la dynastie Rivera, fille de Jenny Rivera et nièce de Lupillo Rivera, deux grands de la musique régionale mexicaine .

Bien qu’elle soit très jeune, plusieurs utilisateurs l’ont critiquée soit pour sa silhouette, pour sa voix ou pour son propre personnage, elle a réussi à faire face et à gérer chacune des situations dans lesquelles ils ont été impliqués, et a choisi comme elle le mentionne dans quelques vidéos, pour ignorer tous les problèmes négatifs qui vous entourent et vous concentrer uniquement sur le positif.

Sans aucun doute, Chiquis Rivera est devenu l’une des personnalités les plus aimées d’Instagram dans son compte, il compte environ 4200000 followers, il est également parmi les premières places du genre régional mexicain avec le plus de followers dans l’application.

Bien que Chiquis Rivera soit une fille avec de grandes courbes, vous avez réussi à maintenir sa silhouette spectaculaire en faisant constamment des exercices, qu’elle partage avec ses fans et utilise un style d’alimentation appelé Keto dont elle a partagé des recettes à certaines occasions, en particulier chez elle. La chaîne YouTube garde donc ses courbes là où elles devraient aller.

En plus d’être une célébrité dans la musique, elle est aussi une personnalité de la télévision sur Internet, mannequin et femme d’affaires, petit à petit elle a présenté chacun de ses projets et a récemment partagé les larmes aux yeux la nouvelle qu’elle avait été nominée pour les Latin Awards. Grammy 2020.

C’est dans la catégorie “meilleur album de groupe” dans laquelle il est nominé, fier et extrêmement excité, il a laissé couler ses larmes sur ses histoires Instagram, partageant son bonheur avec ses followers et remerciant toujours son soutien.

Une autre des fiertés dont la chanteuse a déclaré qu’elle était la seule femme dans cette catégorie et qu’elle était également en compétition avec de grands groupes, elle était la seule chanteuse solo, était en compétition contre La bouleversante banda el Limón de René Camacho et l’exécutif de La banda Mazatlán.

