Juan Pablo Martínez Zurita Arellano, mieux connu sous le nom de Juanpa Zurita, a de nouveau surpris ses fans, après avoir partagé un costume curieux pour cela HalloweenA travers quatre photographies, il a en partie suscité la nostalgie d’une certaine partie de ses fans et d’autres, ils l’ont trouvé extrêmement créatif.

Le jeune influenceur, personnalité internet, mannequin et acteur mexicain de 24 ans a conquis le cœur de millions de personnes, non seulement sur les réseaux sociaux et YouTube, mais aussi d’une grande partie des téléspectateurs, qui le regardent aujourd’hui. dans le programme Televisa Qui est le masque?

La publication qu’il a faite sur son compte Instagram officiel, où il compte environ 25 millions 100000 followers, serait l’un des hommes avec le plus grand nombre de followers sur ses réseaux sociaux dans tout le Mexique, Juanpa Zurita a décidé de partager un costume divertissant lié à l’un des super-héros de Marvel.

Joyeux Halloween de Juan Parker ou Spider-Man », écrit-il dans la description.

Son costume se compose, sans doute, de deux parties, la chose la plus évidente est qu’il est déguisé en Spider-Man, l’un des plus jeunes super-héros de la franchise, mais vu d’un autre point de vue est le personnage du personnage, cela semble un peu compliqué mais la réalité en cela Il est habillé en Peter Parker, qu’il a dans ce cas décidé de nommer «Juan Parker», c’est le nom du journaliste qui devient l’homme araignée qui porte toujours son costume sous ses vêtements.

Il y avait quatre photographies intéressantes qu’il a décidé de partager, d’après ce que vous pouvez voir, il est sur un terrain de basket, c’est là que la séance photographique de Juanpa Zurita.

La deuxième photographie dans laquelle il “démontre ses talents d’escalade”, le chercheur du programme Qui est le masque? il est assis dans le panier!

Dans le troisième instantané, nous pouvons voir Juanpa Zurita incliné l’une des positions connues du personnage, sur la dernière photo, c’était une autre où il est assis depuis le panier, mais dans une perspective différente.

Juanpa Zurita est né à Mexico le 29 mars 1996, c’est jusqu’en l’an 013 qu’il est devenu une célébrité sur Internet, il a commencé par lancer des vidéos dans la défunte application “Vine”, le youtubeur s’est également caractérisé par la création et participation à différentes campagnes en faveur de l’aide humanitaire.

Sa carrière de personnalité s’est poursuivie sur les réseaux sociaux et YouTube, mais ce n’est qu’en 2016 que sa renommée de mannequin mexicaine a commencé, car elle était déjà une personnalité bien connue dans les médias numériques, les contrats pour devenir mannequin étaient internationaux, c’était aussi avec différentes marques dont:

Louis Vuitton Dolce & Gabbana Calvin Klein Pull and Bear

Même s’il était déjà assez reconnu sur les réseaux sociaux, son passage à la télévision a en fait commencé récemment, il a commencé dans la série sur la plateforme Netflix qui parle de la vie et de la carrière de Luis Miguel, également connu sous le nom de «El Sol de México».

Pour ce rôle, Juanpa Zurita a joué l’un des frères du chanteur Alex, plus tard la société Televisa a décidé de l’embaucher pour faire partie de deux programmes importants, l’un d’eux “Pequeños Gigantes” et le second Qui est le masque? où nous l’avons vu du dimanche au dimanche.

Grâce au fait que nous en savons un peu plus sur le youtubeur et entrepreneur mexicain, ses admirateurs sont ravis de sa personne et de son caractère, en particulier ceux qui sont adolescents, même si les adultes finissent également par être captivés par sa personnalité et c’est Juanpa Zurita c’est vraiment une personne aimable, qui a réussi tout son succès sans aide directe.

