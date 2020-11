Halsey a créé un incroyable costume d’Halloween ce week-end, en se déguisant en Emily de la Corpse Bride de Tim Burton pour ses abonnés Instagram. La chanteuse a tout fait avec du maquillage bleu, des contours et des costumes, même sans nulle part où aller pour montrer sa création. Les fans du chanteur ont été submergés par l’affichage.

Halsey a publié quatre photos de son costume de Corpse Bride sur les réseaux sociaux cette semaine, testant différentes expressions avec l’arrangement de maquillage. Elle a également inclus une photo du personnage original en stop-motion pour référence. Avant longtemps, les sections de commentaires se sont remplies d’éloges et d’adulation pour le chanteur, qui a parfaitement joué le rôle.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Corpse Bride est un film de 2005 co-réalisé par Burton et Mike Johnson. Il met en vedette Helena Bonham Carter dans le rôle d’Emily – une femme assassinée et enterrée dans une robe de mariée – et Johnny Depp dans le rôle de Victor Van Dort – un jeune prétendant anxieux qui l’épouse accidentellement. Halsey était clairement une fan du film, en citant une phrase dans la légende de ses publications Instagram.

Les fans l’ont également apprécié, à en juger par la réponse qu’elle a obtenue sur Instagram. Beaucoup ont fait remarquer que cela faisait trop longtemps qu’ils n’avaient pas regardé le film d’animation et qu’ils allaient le chercher maintenant que Halsey y pensait. Voici un aperçu de la réponse qu’elle a obtenue sur les réseaux sociaux.

DIY

juste une question COMMENT?!? pic.twitter.com/Ttkyran2gT – ً (@KANEKIKOO) 29 octobre 2020

Honnêtement, j’étais obsédé par l’émission Face Off au lycée et j’ai appris à faire beaucoup de SFX avec des tutoriels YouTube! Combiné avec avoir à apprendre à la volée pour les clips vidéo et autres. Comme tous les SFX pour les blessures de l’ère HFK, les vidéos sont faites par moi! https://t.co/Fva7IrDFzW – h (@halsey) 29 octobre 2020

La première question que les fans se posaient était de savoir si Halsey s’était maquillée elle-même, et la réponse était oui. Elle leur a fait savoir qu’elle avait fait le cosplay Corpse Bride par elle-même et que cela avait eu quelques effets néfastes sur son régime de soins de la peau.

Jeux de mots

Merde, elle le tue. https://t.co/cHtAPrecc5 – Rue Bennet ✞ (@euphorienoire) 31 octobre 2020

De nombreux fans ont répondu avec des jeux de mots, disant que Halsey «tuait» avec ce costume, ou faisant d’autres références macabres à son statut de cadavre. Comme d’habitude, l’esprit d’Halloween était fort sur les réseaux sociaux.

‘Soyez elle’

je suis désolé de ne pas pouvoir être elle 💔 https://t.co/GFocTzoNGr – CLOWN SUPRÊME (@ M1LLSINTERLUDE) 31 octobre 2020

Les fans ont été tellement surpris par le costume de Halsey et sa performance qu’ils ont souhaité pouvoir «être elle», ont déclaré certains.

Béni

Mlle Halsey nous a vraiment bénis cet Halloween pic.twitter.com/ql0cAoOgZ8 – tasha 🦋 (@_nosweetdream) 31 octobre 2020

Les fans ont estimé que Halsey les avait “bénis” avec un regard sur son costume d’Halloween, d’autant plus qu’elle n’avait nulle part où aller. S’habiller pour une publication sur les réseaux sociaux était un signe de tête pour eux, ont-ils estimé.

Compagnon Emilys

oh donc nous sommes vraiment la même personne, juste dans différentes nuances de bleu pic.twitter.com/QeOk1yaGLF – Sarah McGonagall (@gothspiderbitch) 29 octobre 2020

D’autres qui portaient le même costume que Halsey étaient ravis de comparer leurs notes avec elle, se demandant parfois qui le portait le mieux. Dans l’ensemble, les commentaires étaient favorables, ne sélectionnant pas les favoris mais simplement félicitant tout le monde pour un travail bien fait.

Tout le corps

ok et la tenue ?? DONNEZ-NOUS UN PHOTO COMPLET DU CORPS – RUBY 🕸 (@ 17MINUTESX) 29 octobre 2020

Enfin, de nombreux fans pensaient que d’autres photos du costume de Halsey étaient en route et ils étaient impatients de voir le reste. Les fans ont pensé que Halsey aurait pris des photos de la tête aux pieds alors qu’elle était maquillée, ne voulant pas tout faire plus d’une fois. Jusqu’à présent, Halsey n’a pas livré.

