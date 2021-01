UNE

Même si personne ne veut l’admettre, rien ne cache les énormes dégâts que l’alcool inflige à notre santé et à la société.

Et ce ne sont pas seulement les alcooliques souffrant de lésions hépatiques et de dépendance quotidienne qui doivent s’inquiéter. L’alcool a de nombreux effets sur la santé de tous ceux qui en boivent, du vieillissement de la peau à la prise de poids en passant par l’augmentation de notre risque de cancer.

En fait, une étude de David Nutt, ancien conseiller du gouvernement en matière de drogues, a classé l’alcool comme la drogue la plus dangereuse au Royaume-Uni. La revue, publiée par The Lancet, a conclu que si les drogues étaient classées en fonction du préjudice qu’elles causent (à la fois à l’utilisateur et aux autres), l’alcool serait de classe A. Dans l’ensemble, l’alcool a obtenu un score de 72 contre 55 pour l’héroïne et 54 pour le crack.

Le ministère de la Santé estime que le NHS dépense 3,5 milliards de livres sterling par an pour les problèmes liés à l’alcool. Un examen des preuves de 2016 de Public Health England estime le fardeau économique de l’alcool entre 21 et 52 milliards de livres par an. Mais nous ne faisons rien à ce sujet. Au lieu de cela, boire trop est devenu de plus en plus normalisé et même célébré. Entrez dans n’importe quel magasin de cartes de vœux et vous verrez des cartes déclarant des déclarations telles que «donnez-moi du prosecco et regardez-moi devenir fabuleux» et «le vin entre, le plaisir sort». Des mots comme fabuleux et amusant sont si souvent associés à l’alcool et pourtant, avez-vous déjà rencontré une personne ivre que vous décririez comme fabuleuse? Et à quel point les gueules de bois sont-elles amusantes? Les heures gaspillées passées recroquevillé dans son lit avec «anxiété», agonisant pour les choses ridicules que nous avons dites ou faites. La réalité des causes du chaos que l’alcool provoque est bien loin du tonique social qui nous est vendu à tort.

Nous savons que l’alcool nuit à la santé (même les avantages précédemment rapportés d’une consommation modérée d’alcool sur la santé cardiaque sont maintenant considérés comme ayant été surpassés), mais il est facile de croire que les avertissements ne s’appliquent pas à nous. Boire des boissons de qualité dans de jolis bars et restaurants semble en quelque sorte moins dommageable que de boire du White Lightening dans un sac en papier brun sur un banc de parc à 9 heures du matin. Mais l’alcool est de l’alcool, peu importe combien vous y dépensez ou où vous en consommez.

Besoin de plus convaincant? L’alcool est un cancérogène connu, cliniquement prouvé pour provoquer le cancer. Un examen des preuves a mis le risque accru de cancer du sein entre 30 et 50% de la consommation de 15 à 30 grammes (environ 1 à 2 verres) d’alcool par jour. Même consommer moins d’un verre par jour peut augmenter votre risque – seulement trois boissons alcoolisées par semaine sont associées à un risque de cancer du sein 15% plus élevé que les femmes qui ne boivent pas du tout, selon Breastcancer.org.

Bien qu’il s’agisse d’effets internes que nous ne pouvons pas voir ou ressentir immédiatement (et dans certains cas jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour réparer les dommages), il y a également des impacts visuels à prendre en compte.

L’alcool a de nombreux effets négatifs sur la santé de notre peau et sur la rapidité avec laquelle elle vieillit. Boire provoque la génération de radicaux libres (molécules instables qui endommagent les cellules) et une inflammation de faible niveau, qui accélèrent le vieillissement cutané. Bien qu’il soit peu probable qu’il cause directement des affections cutanées, l’alcool a été associé au déclenchement de poussées d’affections cutanées inflammatoires, notamment l’eczéma et le psoriasis. En raison de ses effets perturbateurs hormonaux, l’alcool peut augmenter la production de sébum qui a le potentiel d’aggraver l’acné.

L’alcool entraîne une prise de poids

Si vous essayez de perdre du poids, boire de l’alcool ne vous rendra pas service non plus. Une étude a révélé que l’alcool réduit temporairement la combustion des graisses de 73%, ce qui signifie que votre perte de poids est susceptible d’être bloquée si vous buvez. Boire augmente également les niveaux de votre hormone du stress, le cortisol. Le cortisol est connu pour favoriser la prise de poids autour de l’abdomen, donc si vous voulez un ventre plat, il est essentiel de contrôler votre taux de cortisol. Selon le site Web d’Alcohol Change UK, 58% des personnes qui ont fait le Dry January l’année dernière ont perdu du poids.

Alcool et santé mentale

Il est trop facile de penser à l’alcool comme au relaxant qui permet à une fête de bien démarrer. Les gens ont tendance à associer l’alcool à la relaxation, et il y a du vrai là-dedans, car l’alcool est un sédatif léger. Cependant, c’est aussi un dépresseur qui affecte le système nerveux central. À mesure que votre taux d’alcoolémie augmente, vous ressentez des sentiments temporaires d’excitation, mais à mesure que cela diminue, vous risquez de ressentir des sentiments de dépression, ce qui peut vous rendre plus anxieux qu’avant de prendre un verre. C’est là que le «hangxiety» entre en jeu; cette anxiété induite par l’alcool peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Bien que cela puisse sembler une bonne idée à l’époque, la consommation d’alcool pour surmonter des conditions telles que l’anxiété sociale est malheureusement totalement contre-intuitive.

Les symptômes de l’ivresse peuvent s’expliquer par l’impact de l’éthanol sur notre cerveau qui réduit la communication entre les cellules cérébrales. La consommation excessive d’alcool peut entraîner des évanouissements, une perte de mémoire ou une amnésie, et bien que ces effets soient temporaires, l’abus chronique peut entraîner des changements permanents dans votre cerveau et une altération des fonctions cérébrales.

En 2018, une étude mondiale publiée dans le Lancet a conclu qu’il n’y avait “ pas de limite de sécurité ” en ce qui concerne la consommation d’alcool, affirmant que les avantages potentiels d’une consommation modérée de consommation d’alcool sont compensés par les risques. Malgré tout cela, l’abus d’alcool reste le plus grand facteur de risque de décès, de mauvaise santé et d’invalidité chez les 15-49 ans au Royaume-Uni, selon alcoolchange.org.uk. L’ironie est que nous savons que l’alcool est une substance dangereuse et addictive et pourtant nous sommes censés (et fréquemment encouragés) en consommer régulièrement et avec modération. Et si nous ne parvenons pas à contrôler nos apports, ce que beaucoup d’entre nous font, nous nous sentons comme le problème.

