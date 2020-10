C’est peut-être encore octobre, mais Freeform envisage déjà Noël. Alors que la programmation des 31 Nuits d’Halloween du réseau continue d’être diffusée, Freeform, le 12 octobre, a dévoilé sa programmation complète de Kickoff to Christmas. La grille de programmation marque le début du réseau pour sa liste des 25 jours de Noël, qui n’a pas encore été révélée.

Devant commencer le 1er novembre et se poursuivre jusqu’au reste du mois, la programmation de cette année comprend des diffusions de favoris des fans comme Frozen, Home Alone et Love Actually. Les téléspectateurs pourront également se connecter à It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie et Christopher Robin, ainsi qu’à bien d’autres. En plus, Freeform proposera également une “Nuit incroyable de Disney’s The Incredibles”, qui sera suivie de la première Freeform de The Incredibles 2.

Continuez à faire défiler pour voir le programme complet du coup d’envoi à Noël. Pas encore prêt pour Noël? Ne vous inquiétez pas! Freeform a la programmation la plus effrayante encore diffusée tout au long du mois d’octobre, il suffit de consulter le programme complet des 31 nuits d’Halloween du réseau en cliquant ici!

11/1 – 11/4

Dimanche 1 novembre

7 h 30 – ET l’extra-terrestre

10 h 05 – Jingle All the Way 2

12h05 – Deck the Halls (2006)

14 h 10 – Le plan de match

16h50 – Mathilde

18 h 55 – La Reine des Neiges (Disney Animated)

21h25 – Coco (Disney-Pixar)

23h55 – Noël avec les Kranks

Lundi 2 novembre

12h00 – Noël avec les Kranks

14h05 – Matilda

16 h 10 – Les Hunger Games

19 h 25 – The Hunger Games: Catching Fire

Mardi 3 novembre

11h00 – Les Hunger Games

14 h 00 – The Hunger Games: Catching Fire

17h30 – The Hunger Games: Mockingjay, partie 1

20h00 – The Hunger Games: Mockingjay, partie 2

12h00 – Voler Noël

Mercredi 4 novembre

10h30 – The Hunger Games: Mockingjay, partie 1

13 h 00 – The Hunger Games: Mockingjay, 2e partie

16h00 – L’apprenti sorcier (2010)

18h30 – La Reine des Neiges (Disney Animated)

21h00 – Shrek

12 h 00 – Jingle All the Way 2

11/5 – 11/8

Jeudi 5 novembre

10h30 – Les Simpsons

17h00 – Shrek

19h00 – Hercule (Disney Animé)

21h00 – À l’envers (Disney-Pixar)

12h00 – Early Man

Vendredi 6 novembre

10h30 – Boxtrolls

12h30 – Alvin et les Chipmunks (2007)

14h30 – Alvin et les Chipmunks: The Squeakquel

16h30 – Le Père Noël

18h30 – Le Père Noël 2

21h00 – Le Père Noël 3: La clause d’évasion

12 h 00 – Les Simpsons

Samedi 7 novembre

7h00 – Boxtrolls

9h00 – Alvin et les Chipmunks (2007)

11h00 – Alvin et les Chipmunks: The Squeakquel

13 h 05 – Le retour de Prancer

15 h 10 – Nuageux avec possibilité de boulettes de viande

17 h 15 – Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2 – Première forme libre

19h20 – Minions – Première forme libre

21:25 – Moi, moche et méchant 3 – Première forme libre

23h30 – Miracle sur la 34e rue (1994)

Dimanche 8 novembre

7h00 – Les tons de brume

9h00 – Retour de Prancer

11 h 00 – Nuageux avec possibilité de boulettes de viande

13 h 05 – Nuageux avec possibilité de boulettes de viande 2

15 h 10 – Le cauchemar avant Noël de Tim Burton

16 h 50 – Minions

18 h 55 – Moi, moche et méchant 3

21h00 – Zootopia (Disney Animé)

23h30 – A Wrinkle in Time (2018) – Première forme libre

11/9 – 11/12

Lundi 9 novembre

12 h 00 – La mariée cadavre de Tim Burton

14h00 – L’apprenti sorcier (2010)

16h30 – Alice au Pays des Merveilles (2010) (Live Action)

19h00 – Tarzan (Disney Animé)

21h00 – Shrek

12 h 00 – La mariée cadavre de Tim Burton

Mardi 10 novembre

11h30 – ET l’extra-terrestre

14h05 – Le Bossu de Notre Dame (1996) (Disney Animated)

16 h 10 – Chicken Little (Disney Animé)

18h15 – Shrek

20h20 – Wonder

12 h 00 – Une histoire de Cendrillon

Mercredi 11 novembre

10h30 – La femme du prédicateur

13h00 – Wonder

15h30 – Une histoire de Cendrillon

17h30 – The Princess Diaries 2: Engagement royal

20h00 – Les Simpsons

12 h 00 – Une histoire de Cendrillon: si la chaussure convient

Jeudi 12 novembre

13h30 – Deck the Halls (2006)

15h30 – Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2

17h30 – Mary Poppins (1964)

20h30 – Christopher Robin (2018) – Première forme libre

12h00 – Turquie Drop

11/13 – 11/16

Vendredi 13 novembre

13h30 – Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2

15h30 – Les Goonies

18h00 – Le piège des parents (1998)

21h00 – La vie secrète des animaux de compagnie – Première forme libre

12 h 00 – Les Simpsons

Samedi 14 novembre

7h00 – Les Goonies

9h35 – Les Simpsons

12h35 – Un chant de Noël de Disney (2009)

14 h 40 – Lilo & Stitch (Disney Animé)

16 h 40 – La vie secrète des animaux domestiques

18 h 45 – Seul à la maison

21h15 – Seul à la maison 2: Perdu à New York

23 h 55 – Les vacances parfaites

Dimanche 15 novembre

7h00 – Deck the Halls (2006)

9 h 05 – Taille réelle 2: Un réveillon de Noël

11h10 – Les vacances parfaites

13 h 15 – Les Hunger Games

16h30 – The Hunger Games: Catching Fire

20h05 – The Hunger Games: Mockingjay, partie 1

22 h 45 – The Hunger Games: Mockingjay, 2e partie

Lundi 16 novembre

11h30 – The Hunger Games: Catching Fire

15h00 – The Hunger Games: Mockingjay, Partie 1

17h30 – The Hunger Games: Mockingjay, 2e partie

20h30 – Pitch Perfect

12h00 – Les tons de brume

11/17 – 11/20

Mardi 17 novembre

10h30 – Vacances menottes aux poignets

12h30 – La femme du prédicateur

15h00 – Le stagiaire

17h30 – Pitch Perfect

20h00 – Love Actually

12h00 – Les vacances parfaites

Mercredi 18 novembre

11h30 – Les vacances parfaites

13h30 – Le stagiaire

16h00 – Love Actually

19h00 – Deck the Halls (2006)

21h00 – Un chant de Noël de Disney (2009)

12 h 00 – Une histoire de Cendrillon

Jeudi 19 novembre

12h00 – Turquie Drop

14h00 – Une histoire de Cendrillon

16h00 – La princesse mariée

18h30 – Matilda

20h30 – Miracle sur la 34e rue (1994)

12 h 00 – C’est un film de Noël très joyeux Muppet – Première forme libre

Vendredi 20 novembre

10h30 – Retour de Prancer

12h35 – Mathilde

14 h 40 – Nuageux avec une chance de boulettes de viande

16h45 – Hercule (Disney Animé)

18 h 50 – Minions

20h55 – Moi, moche et méchant 3

12 h 00 – Les Simpsons

21/11 – 24/11

Samedi 21 novembre

7h00 – Retour de Prancer

9h10 – Bon Voyage Charlie Brown

10h45 – Les Simpsons

12 h 15 – Nuageux avec une chance de boulettes de viande

14:20 – Bolt (Disney Animé)

16h30 – Minions

18 h 40 – Moi, moche et méchant 3

20h45 – Comment le Grinch a volé Noël (2000)

23 h 25 – Shrek

1h30 – Shrekless effrayé

Dimanche 22 novembre

7h00 – Bon Voyage Charlie Brown

8h30 – Les Simpsons

10h00 – Alvin et les Chipmunks (2007)

12h00 – Alvin et les Chipmunks: The Squeakquel

14h00 – Shrek

16h05 – Comment le Grinch a volé Noël (2000)

18 h 45 – Seul à la maison

21h15 – Seul à la maison 2: Perdu à New York

23 h 55 – Black Nativity – Première forme libre

Lundi 23 novembre

11 h 00 – ET l’extra-terrestre

13 h 40 – La princesse mariée

16 h 10 – The Princess Diaries 2: Engagement royal

18 h 50 – À l’envers (Disney-Pixar)

20h55 – La vie secrète des animaux domestiques

12 h 00 – Les Simpsons

Mardi 24 novembre

11h00 – Décorer Disney: la magie des fêtes

12h00 – Deck the Halls (2006)

14h00 – Les Goonies

16h30 – Le plan de match

19h00 – La vie secrète des animaux domestiques

21h00 – Shrek

12h00 – Retour de Prancer

25/11 – 29/11

Mercredi 25 novembre

10h30 – Retour de Prancer

12h30 – Les Goonies

15h00 – Noël avec les Kranks

17h00 – Pingouins de Madagascar – Première forme libre

19h00 – Shrek

21h00 – Tangled (Disney Animated)

12h00 – Turquie Drop

Jeudi 26 novembre

7h00 – Noël avec les Kranks

10h30 – Bon Voyage Charlie Brown

12h00 – Pingouins de Madagascar

14h00 – Pocahontas (Disney Animé)

16h00 – La princesse et la grenouille (Disney Animated)

18 h 00 – Seul à la maison

20h30 – Seul à la maison 2: Perdu à New York

12h00 – Mathilde

Vendredi 27 novembre

10h30 – Mathilde

12h30 – Jingle All The Way 2

14h30 – Le Bossu de Notre Dame (1996) (Disney Animated)

16h30 – Le cauchemar avant Noël de Tim Burton

18h00 – Ratatouille (Disney-Pixar)

20h30 – Zootopia (Disney Animé)

12 h 00 – Les Simpsons

Samedi 28 novembre

7h00 – Alvin et les Chipmunks (2007)

9h00 – Alvin et les Chipmunks: The Squeakquel

11h05 – Les Simpsons

11h35 – Deck the Halls (2006)

13 h 40 – Le piège des parents (1998)

16h50 – Cendrillon (2015) (Live Action)

19h20 – Moana (Disney Animé)

21h50 – La Belle et la Bête (1991) (Disney Animated)

23 h 55 – Casse-Noisette et les quatre royaumes – Première forme libre

Dimanche 29 novembre

7h00 – Le casse-noisette et les quatre royaumes

9h10 – Noël avec les Kranks

11 h 20 – Nuageux avec possibilité de boulettes de viande

13h25 – Mathilde

