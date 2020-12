Le cousin audacieux de Shakira! Valerie Domi apparaît seins nus | .

Il ne fait aucun doute que toute nouvelle liée à la chanteuse colombienne Shakira devient immédiatement une tendance, bien que cette nouvelle ne soit pas directement liée à elle mais plutôt à un de ses proches, pour être exactement sa cousine Valerie Domínguez, également connue sous le nom de Valérie Domi, apparaît dans plusieurs Photographies là où elle ne porte que des shorts, elle est topless!

Sans aucun doute, en écoutant “la cousine de Shakira”, elle a immédiatement attiré l’attention, sûrement de plus d’un internaute et fan de beautés colombiennes, dont on sait qu’il y a de très belles femmes, c’est pourquoi peut-être immédiatement on croit que étant sa famille, elle sera une femme séduisante et elle l’est effectivement.

Valérie Domi n’est pas seulement “La prima de” mais elle est aussi mannequin, actrice et créatrice d’origine colombienne et reine de beauté, en 2005 elle a été couronnée Miss Colombie.

Malgré que Shakira Elle est tout à fait un phénomène en termes de célébrité, sûrement la relation qu’elle entretient avec sa famille est la meilleure, grâce à sa bonne humeur et où elle semble toujours être très heureuse de tout.

Malgré le fait que son compte Instagram ne compte que 2 millions 200 mille abonnés, contrairement à Shakira qui en compte environ 69 millions 50 mille respectivement, ce qui fait une comparaison est vraiment écrasante, mais avoir plus d’un million pourrait déjà être considéré comme quelqu’un d’important, il convient de noter que l’interprète de “Anthology” est internationalement connu, en plus de commencer sa carrière dès son plus jeune âge.

Le message que vous avez fait Valérie Domi date du 17 juin, il apparaît dans plusieurs photographies montrant toute son attractivité tout en ne portant que des shorts et des «cache-cache» aux pieds, avec trois photographies il a réussi à attirer l’attention de ses fans, même si à aucun moment il n’a montré ses charmes le modèle a bien pris soin de cette partie.

Nous sommes ce que nous choisissons d’être. Je trouve toujours un peu étrange que nous soyons scandalisés par les choix des autres, en particulier des femmes. S’ils choisissent de se couvrir ou de se découvrir, s’ils choisissent de se marier ou non, d’avoir des enfants ou pas … Maîtriser notre expression individuelle est un héritage dont il faut se libérer … Le dicton va bien: vivre et laisser vivre », écrit le modèle.

Sa publication a immédiatement commencé à avoir des cœurs rouges, en grande partie à cause de sa beauté, mais ceux qui ont lu sa description se sont rendu compte que c’était quelque chose de similaire à une proposition dite de publications, car personne n’a le droit de nous juger pour faire ce que nous aimons et intéressé.

J’aime tes opinions avancées, d’une femme vraiment indépendante, lancées en avant ..! Tout vous va bien, tout! », A écrit un internaute.

Avec plus de cent mille Likes, Valérie Domi pourrait facilement faire partie de la guilde de mannequins qui ravit constamment l’élève de millions de personnes, peut-être verrons-nous cela dans quelques mois après son accouchement.

L’animatrice a généralement l’air radieuse dans ses photos, apparemment elle a toujours un grand sourire pour ses fans, en plus de toujours partager ses opinions sur diverses questions, celles-ci étant constamment correctes, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes ou simplement les décisions qui habituellement, nous n’aurions aucune solution de problème.

Dans ses dernières publications, la reine de beauté a partagé l’une des plus belles nouvelles de tous les temps, sa grossesse, elle et son mari étaient extrêmement heureux de la nouvelle que dans ses derniers messages sur Instagram, elle a été vue avec son ventre de quelques semaines.

