Charlie Brooker a reçu à plusieurs reprises le scénario de cette année complexe 2020. Un isolement social mondial dû à une pandémie, des flambées de violence, de désobéissance sociale et bien d’autres événements qui se sont produits semblent dignes de tout épisode de Black Mirror .

Brooker a annoncé en mai de cette année qu’il n’y aurait pas de sixième saison de Black Mirror, car “Le monde n’a pas besoin d’histoires sur des sociétés qui s’effondrent”. C’est-à-dire plus de stress dystopique, apocalyptique et technologique que ce que nous subissions en réalité. Et bien que cela soit vrai, il n’est pas resté les bras croisés, mais a fait une production qui a été récemment annoncée par Brooker lui-même: Mort jusqu’en 2020.

pic.twitter.com/AfQ5yMKW8l – Charlie Brooker (@charltonbrooker) 3 décembre 2020

‘Mort à 2020’

On en sait très peu sur le nouveau titre. Cependant, nous savons que ce sera un faux documentaire auquel participe Hugh Grant. L’acteur britannique a déclaré qu’il jouerait le rôle “d’un historien très répulsif avec une perruque très frappante”. En plus de l’annonce surprise de Death to 2020 donnée par le créateur de Black Mirror, peu de temps après on apprend que le casting comprendra: Samuel L.Jackson, Lisa Kudrow, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani et Cristin Milioti. Également Diane Morgan, Tracey Ullman et Samson Kayo.

Dans le teaser de Death to 2020 sorti très récemment, vous pouvez lire: “Même les créateurs de Black Mirror n’ont pas pu se réconcilier cette année, mais ils ont quelque chose à ajouter.” (Même les créateurs de Black Mirror n’ont pas pu venir cette année. Mais ils ont quelque chose à ajouter.)

Il est à noter que Death to 2020 n’a pas de date de sortie, même si on peut en déduire qu’elle arrivera d’un moment à l’autre dans ce dernier mois de l’année. Une autre première de Netflix en décembre 2020. est faux documentaire a été défini par ses créateurs comme: “Un spécial historique de style documentaire qui rassemble certaines des voix (fictives) les plus renommées au monde, avec des images d’archives couvrant les 12 derniers mois.”

Death to 2020 sera réalisé par Alan Campbell et produit par Charlie Brooker via sa société de production Brooke and Bones. Entreprise qui a signé une stratégie avec Netflix pour réaliser des productions exclusives pour la plateforme.

Black Mirror, dystopie en gros

Image: Netflix.

Black Mirror a été acquis par Netflix en 2015. À ce moment-là, la série d’anthologies de science-fiction dystopique avait déjà séduit un large public avec ses deux premières saisons surprenantes. Et un spécial de Noël de 90 minutes intitulé White Christmas, mettant en vedette Jon Hamm, Oona Chaplin et Rafe Spall.

En 2016, déjà sur Netflix, la troisième saison a débuté avec 6 chapitres: Nosedive, Playtest, Shut Up and Dance, San Junipero, Men Against Fire et Hated in the Nation. Depuis lors, Charlie Brooker est revenu sur la plateforme avec de nouvelles saisons ou des promotions de Black Mirror.

La quatrième saison de Black Mirror est sortie en 2017, également avec 6 nouveaux chapitres: USS Callister, Arkangel, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead et Black Museum.

Pour 2018, Netflix et Brooker ont surpris le monde avec un film interactif, Miroir noir: Bandersnatch. Une histoire surprenante qui a également permis à ses téléspectateurs de «choisir leur propre aventure». Cette fin d’année a attiré tous les abonnés Netflix et les adeptes de la production de Brooker essayant de connaître toutes les fins de cette histoire se déroulant dans les années quatre-vingt.

Nous arrivons donc à la cinquième et dernière saison de Black Mirror en 2019. Elle a été créée en juin de cette année-là, avec seulement trois épisodes Striking Vipers, Smithereens et Rachel, Jack et Ashley Too. La livraison a sans aucun doute eu un impact moindre, même malgré l’incursion d’acteurs bien connus: Anthonye Mackie, Andrew Scott et Miley Cyrus.

L’article Le créateur de ‘Black Mirror’ va dire au revoir à 2020 avec un “documentaire” sur Netflix a été publié sur Hypertext.